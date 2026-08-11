От миниб келган ўғил онасини қувонтирди
Бир йигит онасини хурсанд қилиш учун унинг олдига от миниб, қўлида гулдаста ва ранг-баранг шарлар билан борди. Сюрприз гитара садолари остида янада байрамона тус олди. От, гуллар, шарлар ва ёқимли мусиқа уйғунлиги она учун унутилмас лаҳзаларни яратди. Бу ҳолат фарзандларнинг меҳри ва эътибори қимматбаҳо совғалардан устун эканини кўрсатди.
Баъзи лаҳзалар борки, уларни кўриб инсоннинг юзида беихтиёр табассум пайдо бўлади. Айниқса, фарзандларнинг ота-онасига бўлган меҳри ва эътибори акс этган самимий ҳолатлар ҳар қандай инсоннинг қалбига илиқлик бағишлайди.
Куни кеча ижтимоий тармоқларда ана шундай таъсирли лавҳалардан бири тарқалиб, кўпчиликнинг эътиборини тортди. Бир йигит онасини хурсанд қилиш учун одатдагидан фарқли, ўзига хос сюрприз тайёрлаган.
У онасининг олдига от миниб, қўлида гулдаста ва ранг-баранг шарлар билан ташриф буюрган. Ушбу гўзал манзарага гитара садолари ҳамоҳанг бўлиб, вазиятга янада байрамона кайфият бағишлаган.
От устидаги ўғил, қўлдаги гуллар ва ёқимли мусиқа уйғунлиги она учун унутилмас онларни тақдим этган. Бу самимий сюрприз фарзандлар меҳри ва эътибори ҳар қандай қимматбаҳо совғадан устун эканини яна бир бор кўрсатди.
…