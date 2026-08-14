Sony Xperia 1 VIII смартфони юқори нархга қарамай яхши сотилмоқда
Sony компанияси Xperia 1 VIII смартфонининг савдо кўрсаткичлари кутилганидан юқори эканини маълум қилди. Нархи Япония бозорида 200 000 иендан, Европада эса 1500 евро ёки 1400 фунт стерлингдан ошганига қарамай, қурилма ички бозор ва Европа мамлакатларида муваффақиятли сотилмоқда. Европада истеъмолчиларга тўғридан-тўғри сотиш каналлари мустаҳкамлангани сабабли савдолар сезиларли даражада ўсган. Харидорлар микроСД хотира карталарини қўллаб-қувватлаш, 3.
Япониянинг технология гиганти Sony компанияси ўзининг янги флагмани Xperia 1 VIII савдо кўрсаткичлари кутилганидан ҳам юқори келаётганини маълум қилди. Гарчи қурилманинг нархи аввалги авлод вакилларига нисбатан сезиларли даражада ошган бўлса-да, фойдаланувчилар томонидан унга бўлган қизиқиш юқорилигича қолмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ИТмедиа Мобиле нашрига берган интервюсида Sony вакиллари Шоҳати Ике ва Эри Китадзава компания ўз мижозларининг фикр-мулоҳазаларини диққат билан кузатиб боришини таъкидладилар. Уларнинг сўзларига кўра, янги флагман нафақат ички бозорда, балки Европа мамлакатларида ҳам муваффақиятли сотилмоқда.
Нархнинг ошиши ва Европадаги муваффақиятЭслатиб ўтамиз, Япония бозорида Sony Xperia 1 VIII нархи 200 000 иендан ошиб кетди. Европа минтақасида эса асосий модификациядаги 12/256 GB хотирага эга қурилма 1500 евро ёки 1400 фунт стерлинг баҳоланмоқда.
Шунга қарамай, ixbt.com маълумотига кўра, нархлар ўсиши савдо ҳажмига салбий таъсир кўрсатмади. Европада тўғридан-тўғри истеъмолчиларга сотиш каналларининг мустаҳкамлангани туфайли савдолар сезиларли даражада ўсгани қайд этилди.
Камера ва фойдаланувчи афзалликлариСмартфоннинг фото имкониятларини яхшилаш мақсадида муҳандислар камера блокини қайтадан лойиҳалаштиришга мажбур бўлишди. Янги ёндашув каттароқ телеобъективни жойлаштириш имконини берди, бунинг учун Sony ўзгарувчан зум механизмидан воз кечиб, 70 мм лик қатъий фокус масофасига эга объективни танлади.
Шунингдек, компания томонидан ўтказилган доимий сўровномалар маҳсулот ривожланишида муҳим рол ўйнаётгани таъкидланди. Харидорлар орасида ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра, микроСД хотира карталарини қўллаб-қувватлаш функцияси қурилмани танлашда юқори ўринлардан бирини эгаллаган.
Sony вакиллари микроСД уяси ва анъанавий қулоқчинлар учун 3.5 мм разъем мавжудлиги бренднинг ажралмас қисмига айланганини қўшимча қилишди. Айнан шу қулайликлар ва сифатли камералар фойдаланувчиларнинг юқори даражада қониқиш ҳосил қилишини таъминламоқда.
…