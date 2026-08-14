Sony Xperia 1 VIII смартфони юқори нархга қарамай яхши сотилмоқда

·27·Техно
Sony Xperia 1 VIII смартфони юқори нархга қарамай яхши сотилмоқда
Қисқача

Sony компанияси Xperia 1 VIII смартфонининг савдо кўрсаткичлари кутилганидан юқори эканини маълум қилди. Нархи Япония бозорида 200 000 иендан, Европада эса 1500 евро ёки 1400 фунт стерлингдан ошганига қарамай, қурилма ички бозор ва Европа мамлакатларида муваффақиятли сотилмоқда. Европада истеъмолчиларга тўғридан-тўғри сотиш каналлари мустаҳкамлангани сабабли савдолар сезиларли даражада ўсган. Харидорлар микроСД хотира карталарини қўллаб-қувватлаш, 3.

Япониянинг технология гиганти Sony компанияси ўзининг янги флагмани Xperia 1 VIII савдо кўрсаткичлари кутилганидан ҳам юқори келаётганини маълум қилди. Гарчи қурилманинг нархи аввалги авлод вакилларига нисбатан сезиларли даражада ошган бўлса-да, фойдаланувчилар томонидан унга бўлган қизиқиш юқорилигича қолмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ИТмедиа Мобиле нашрига берган интервюсида Sony вакиллари Шоҳати Ике ва Эри Китадзава компания ўз мижозларининг фикр-мулоҳазаларини диққат билан кузатиб боришини таъкидладилар. Уларнинг сўзларига кўра, янги флагман нафақат ички бозорда, балки Европа мамлакатларида ҳам муваффақиятли сотилмоқда.

Нархнинг ошиши ва Европадаги муваффақият

Эслатиб ўтамиз, Япония бозорида Sony Xperia 1 VIII нархи 200 000 иендан ошиб кетди. Европа минтақасида эса асосий модификациядаги 12/256 GB хотирага эга қурилма 1500 евро ёки 1400 фунт стерлинг баҳоланмоқда.

Шунга қарамай, ixbt.com маълумотига кўра, нархлар ўсиши савдо ҳажмига салбий таъсир кўрсатмади. Европада тўғридан-тўғри истеъмолчиларга сотиш каналларининг мустаҳкамлангани туфайли савдолар сезиларли даражада ўсгани қайд этилди.

Камера ва фойдаланувчи афзалликлари

Смартфоннинг фото имкониятларини яхшилаш мақсадида муҳандислар камера блокини қайтадан лойиҳалаштиришга мажбур бўлишди. Янги ёндашув каттароқ телеобъективни жойлаштириш имконини берди, бунинг учун Sony ўзгарувчан зум механизмидан воз кечиб, 70 мм лик қатъий фокус масофасига эга объективни танлади.

Шунингдек, компания томонидан ўтказилган доимий сўровномалар маҳсулот ривожланишида муҳим рол ўйнаётгани таъкидланди. Харидорлар орасида ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра, микроСД хотира карталарини қўллаб-қувватлаш функцияси қурилмани танлашда юқори ўринлардан бирини эгаллаган.

Sony вакиллари микроСД уяси ва анъанавий қулоқчинлар учун 3.5 мм разъем мавжудлиги бренднинг ажралмас қисмига айланганини қўшимча қилишди. Айнан шу қулайликлар ва сифатли камералар фойдаланувчиларнинг юқори даражада қониқиш ҳосил қилишини таъминламоқда.

SonyXperia 1 VIIIСмартфонТехнологияГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple АҚШда компьютерлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиApple АҚШда компьютерлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиБугун, 13:59Apple юбилей смартфони: iPhone 20 Pro ҳақида илк тафсилотларApple юбилей смартфони: iPhone 20 Pro ҳақида илк тафсилотларБугун, 12:51Хитойда дунёдаги илк мутлақ автоматлаштирилган қаҳвахона очилмоқдаХитойда дунёдаги илк мутлақ автоматлаштирилган қаҳвахона очилмоқдаБугун, 12:20Роскосмос Попигай кратери космик суратларини эълон қилдиРоскосмос Попигай кратери космик суратларини эълон қилдиБугун, 10:59Кўникиш қийин бўладими? Instagram’нинг янги логотипи ва тармоқдаги баҳсларКўникиш қийин бўладими? Instagram’нинг янги логотипи ва тармоқдаги баҳсларБугун, 08:36Apple фойдаланувчиларга ёлланма жосуслик дастурлари хуружи ҳақида огоҳлантириш юбордиApple фойдаланувчиларга ёлланма жосуслик дастурлари хуружи ҳақида огоҳлантириш юбордиБугун, 02:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди