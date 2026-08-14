Мухлислар танимай қолди: Роналду илк ўйин олдидан имижини янгилади (фото)
Криштиану Роналду янги футбол мавсуми старти арафасида сочларини ёрқин зарғалдоқ рангга бўяб, янгиланган имижини намойиш этди. 15 август куни «Ал Наср» Саудия Pro-лигасининг дастлабки расмий учрашувида «Ал Фатеҳ»га қарши ўйнайди ва чемпионлик унвонини ҳимоя қилишни бошлайди. Роналду 2025/2026 йилги мавсумда «Ал Наср» ва Португалия миллий терма жамоаси сафида барча мусобақаларда 42 та учрашувда 36 та гол урди.
Саудия Арабистонининг «Ал Наср» клуби ҳужумчиси ва Португалия миллий терма жамоаси сардори Криштиану Роналду янги футбол мавсуми старти арафасида мухлисларини ҳайратда қолдирди.
41 ёшли афсонавий юлдуз ўзининг ижтимоий тармоқдаги расмий саҳифасида янгиланган кўриниши акс этган суратни бўлишди — футболчи сочларини ёрқин зарғалдоқ (тулкисимон) рангга бўяб, янги имижда намоён бўлди.
«Ал Наср» чемпионликни ҳимоя қилишга киришмоқда
Ушбу визуал янгиланиш бежиз эмас: 15 август куни «Ал Наср» Саудия Про-лигасининг янги мавсумидаги дастлабки расмий учрашувини «Ал Фатеҳ»га қарши ўтказади.
Эслатиб ўтамиз, ўтган мавсум якунларига кўра Риёз жамоаси мамлакат чемпионатида зафар қучиб, бош совринни қўлга киритган эди. Эндиликда клуб олдида чемпионлик унвонини муваффақиятли ҳимоя қилиш вазифаси турибди.
Ёш тан олмас сермаҳсуллик: 42 та баҳсда 36 та гол!
Криштиану Роналду юқори формани сақлаб қолган ҳолда фантастик натижалар кўрсатишда давом этмоқда. Ортда қолган 2025/2026 йилги мавсум давомида португалиялик тўпурар «Ал Наср» ва ўз миллий терма жамоаси таркибида:
Барча мусобақаларда: 42 та учрашув;
Голлар: 36 та аниқ зарба.
Футболчининг «Ал Наср» клуби билан амалдаги шартномаси 2027 йилнинг ёзига қадар имзоланган. Нуфузли Transfermarkt портали айни дамда Роналдунинг бозор қийматини 10 миллион евро деб баҳоламоқда.
Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.
…