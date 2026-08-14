Мухлислар танимай қолди: Роналду илк ўйин олдидан имижини янгилади (фото)

·51·Спорт
Мухлислар танимай қолди: Роналду илк ўйин олдидан имижини янгилади (фото)
Қисқача

Криштиану Роналду янги футбол мавсуми старти арафасида сочларини ёрқин зарғалдоқ рангга бўяб, янгиланган имижини намойиш этди. 15 август куни «Ал Наср» Саудия Pro-лигасининг дастлабки расмий учрашувида «Ал Фатеҳ»га қарши ўйнайди ва чемпионлик унвонини ҳимоя қилишни бошлайди. Роналду 2025/2026 йилги мавсумда «Ал Наср» ва Португалия миллий терма жамоаси сафида барча мусобақаларда 42 та учрашувда 36 та гол урди.

Саудия Арабистонининг «Ал Наср» клуби ҳужумчиси ва Португалия миллий терма жамоаси сардори Криштиану Роналду янги футбол мавсуми старти арафасида мухлисларини ҳайратда қолдирди.

41 ёшли афсонавий юлдуз ўзининг ижтимоий тармоқдаги расмий саҳифасида янгиланган кўриниши акс этган суратни бўлишди — футболчи сочларини ёрқин зарғалдоқ (тулкисимон) рангга бўяб, янги имижда намоён бўлди.

«Ал Наср» чемпионликни ҳимоя қилишга киришмоқда

Ушбу визуал янгиланиш бежиз эмас: 15 август куни «Ал Наср» Саудия Про-лигасининг янги мавсумидаги дастлабки расмий учрашувини «Ал Фатеҳ»га қарши ўтказади.

Эслатиб ўтамиз, ўтган мавсум якунларига кўра Риёз жамоаси мамлакат чемпионатида зафар қучиб, бош совринни қўлга киритган эди. Эндиликда клуб олдида чемпионлик унвонини муваффақиятли ҳимоя қилиш вазифаси турибди.

Мухлислар танимай қолди: Роналду илк ўйин олдидан имижини янгилади (фото)

Ёш тан олмас сермаҳсуллик: 42 та баҳсда 36 та гол!

Криштиану Роналду юқори формани сақлаб қолган ҳолда фантастик натижалар кўрсатишда давом этмоқда. Ортда қолган 2025/2026 йилги мавсум давомида португалиялик тўпурар «Ал Наср» ва ўз миллий терма жамоаси таркибида:

  • Барча мусобақаларда: 42 та учрашув;

  • Голлар: 36 та аниқ зарба.

Мухлислар танимай қолди: Роналду илк ўйин олдидан имижини янгилади (фото)

Футболчининг «Ал Наср» клуби билан амалдаги шартномаси 2027 йилнинг ёзига қадар имзоланган. Нуфузли Transfermarkt портали айни дамда Роналдунинг бозор қийматини 10 миллион евро деб баҳоламоқда.

Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.

Криштиану РоналдуАн-НасрСаудия АрабистониПортугалияАр-Риёд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UFC 330 турнирида даҳшатли кеча: Махачев – Гэрри ва тўлиқ жанглар рўйхатиUFC 330 турнирида даҳшатли кеча: Махачев – Гэрри ва тўлиқ жанглар рўйхатиБугун, 15:01«Шунчаки овозингни ўчир!»: Махачев ва Гэрри матбуот анжуманида тўқнашди«Шунчаки овозингни ўчир!»: Махачев ва Гэрри матбуот анжуманида тўқнашдиБугун, 14:39Леандро Паредес Милан таклифини рад этиб, Бокада қолдиЛеандро Паредес Милан таклифини рад этиб, Бокада қолдиБугун, 14:31«Барселона» ва «Сити» Родри трансферида нимани келиша олмаяпти?«Барселона» ва «Сити» Родри трансферида нимани келиша олмаяпти?Бугун, 14:27Жуд Беллингем Лионель Месси ёки Криштиану Роналду эмасЖуд Беллингем Лионель Месси ёки Криштиану Роналду эмасБугун, 13:16Неймар сунъий майдон туфайли Палмеирасга қарши ўйинда майдонга тушмаслиги мумкинНеймар сунъий майдон туфайли Палмеирасга қарши ўйинда майдонга тушмаслиги мумкинБугун, 13:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди