Қуёш тутилишидан сўнг кўз оғриғи бўйича қидирувлар кескин ошди
12 август куни кузатилган Қуёш тутилишидан кейин Буюк Британия ва Испанияда кўз билан боғлиқ муаммолар бўйича интернет қидирувлари кескин кўпайган. Хусусан, “кўзларим оғрияпти” мазмунидаги Google қидирувлари Буюк Британияда 1 500 фоизга, Испанияда эса 5 000 фоизга ошгани қайд этилган.
Айрим одамлар Қуёшга атиги бир неча сония ҳимоясиз қараганидан сўнг кўз оғриғи, бош оғриғи ва хира кўриш каби белгиларни сезган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, Қуёшга қисқа муддат тўғридан-тўғри қарашнинг ўзи ҳам кўзнинг тўр пардасига зарар етказиб, қуёш ретинопатиясига олиб келиши мумкин.
Ушбу ҳолатда аломатлар дарҳол сезилмаслиги, бир неча соат ўтгач намоён бўлиши эҳтимоли бор. Кўришнинг хиралашиши, кўз олдида қорамтир доғлар пайдо бўлиши, рангларни ажратишда қийинчилик ва кўзнинг ачишиши асосий белгилар қаторига киради.
Бундай хавф аввалги Қуёш тутилишларида ҳам кузатилган. Масалан, 1999 йилда Буюк Британияда содир бўлган тўлиқ Қуёш тутилишидан кейин Лондондаги Moorfields Eye Hospital'га 1 600 га яқин қўнғироқ келиб тушган, 220 киши эса кўзига зарар етганидан хавотирланиб шошилинч ёрдамга мурожаат қилган.
Шифокорлар Қуёш тутилишини томоша қилишда оддий қуёшдан сақловчи кўзойнаклардан фойдаланмасликни, бунинг ўрнига ISO 12312-2 стандартига мос махсус ҳимоя кўзойнакларини тақишни тавсия қилади
…