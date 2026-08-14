Қуёш тутилишидан сўнг кўз оғриғи бўйича қидирувлар кескин ошди

·0·Дунё
Қуёш тутилишидан сўнг кўз оғриғи бўйича қидирувлар кескин ошди

12 август куни кузатилган Қуёш тутилишидан кейин Буюк Британия ва Испанияда кўз билан боғлиқ муаммолар бўйича интернет қидирувлари кескин кўпайган. Хусусан, “кўзларим оғрияпти” мазмунидаги Google қидирувлари Буюк Британияда 1 500 фоизга, Испанияда эса 5 000 фоизга ошгани қайд этилган.

Айрим одамлар Қуёшга атиги бир неча сония ҳимоясиз қараганидан сўнг кўз оғриғи, бош оғриғи ва хира кўриш каби белгиларни сезган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, Қуёшга қисқа муддат тўғридан-тўғри қарашнинг ўзи ҳам кўзнинг тўр пардасига зарар етказиб, қуёш ретинопатиясига олиб келиши мумкин.

Ушбу ҳолатда аломатлар дарҳол сезилмаслиги, бир неча соат ўтгач намоён бўлиши эҳтимоли бор. Кўришнинг хиралашиши, кўз олдида қорамтир доғлар пайдо бўлиши, рангларни ажратишда қийинчилик ва кўзнинг ачишиши асосий белгилар қаторига киради.

Quyosh tutilishi, qizargan ko'z va ko'zini ishqalayotgan erkak kollaji.

Бундай хавф аввалги Қуёш тутилишларида ҳам кузатилган. Масалан, 1999 йилда Буюк Британияда содир бўлган тўлиқ Қуёш тутилишидан кейин Лондондаги Moorfields Eye Hospital'га 1 600 га яқин қўнғироқ келиб тушган, 220 киши эса кўзига зарар етганидан хавотирланиб шошилинч ёрдамга мурожаат қилган.

Шифокорлар Қуёш тутилишини томоша қилишда оддий қуёшдан сақловчи кўзойнаклардан фойдаланмасликни, бунинг ўрнига ISO 12312-2 стандартига мос махсус ҳимоя кўзойнакларини тақишни тавсия қилади

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Океанда “ўз умрини орқага қайтариши” мумкин бўлган жонзот борОкеанда “ўз умрини орқага қайтариши” мумкин бўлган жонзот борБугун, 13:18Футболчи шлемини кийиб, қарийб бир соат илон билан машғулот қилди Футболчи шлемини кийиб, қарийб бир соат илон билан машғулот қилди Бугун, 12:59Водородли автомобил 653 км/соат тезликка чиқиб, рекорд ўрнатдиВодородли автомобил 653 км/соат тезликка чиқиб, рекорд ўрнатдиБугун, 12:58Туркияда имом томоғига ширинлик тиқилган қизалоқни қутқардиТуркияда имом томоғига ширинлик тиқилган қизалоқни қутқардиБугун, 12:48Ҳиндистонда ёмғир ёғиши учун эшаклар никоҳлантирилдиҲиндистонда ёмғир ёғиши учун эшаклар никоҳлантирилдиБугун, 12:44Ҳиндистонда кўлдаги “жасад” кутилмаганда тирилиб кетди (видео)Ҳиндистонда кўлдаги “жасад” кутилмаганда тирилиб кетди (видео)Бугун, 12:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди