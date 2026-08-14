Ferrari SF90 модели келажак суперкарига айлантирилди
Машҳур Италиянинг Ferrari компанияси SF90 русумини тубдан қайта ишлаб, келажак суперкарининг ўзига хос кўринишини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги лойиҳа бренднинг келгусидаги дизайн йўналишини белгилаб берувчи муҳим қадам бўлиши мумкин ва автомобилсозлик оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
CZ26 деб номланган янги автомобил бренднинг аввалги флагмани ҳисобланган ва ўрнини 849 Тестаросса эгаллаган плуг-ин-гидрид моделининг мутлақ трансформасияси ҳисобланади. Ташқи кўриниш устидаги ишлар Ferrari дизайн раҳбари Флавио Манзони томонидан АҚШдаги махсус мижознинг буюртмасига асосан амалга оширилган.
Келажакка қаратилган технологик дизайнМутахассисларнинг таъкидлашича, янги автомобил "технологик" ва "келажакка назар ташловчи" услубда бажарилган. Бу эса уни келгуси авлод Ferrari суперкарлари учун синов майдончасига айлантириши кутилмоқда. Автомобилнинг олд қисми асос қилиб олинган SF90 моделидан кескин фарқ қилади.
Хусусан, олдинги К шаклидаги ёритиш мосламалари олиб ташланиб, уларнинг ўрнига бутун олд қисм бўйлаб чўзилган қора ялтироқ панел ичига ўрнатилган ингичка ЛEД чироқлар ўрнатилган. Ушбу ёндашув ўтган асрнинг 70-йиллардаги италян саноат дизайнерлари меросига таяниб, минималистик ва тоза эстетикани намоён этади.
Аэродинамика ва эксклюзивликЯнги дизайн фақатгина эстетик ўзгариш бўлиб қолмай, балки автомобилнинг техник имкониятларини ҳам оширади. Олд қисмдаги янги ҳаво тешиклари, қайта ишланган орқа диффузор ва янада кўзга ташланадиган орқа спойлер машитанинг тортиш кучи (довнфорсе) кўрсаткичларини сезиларли даражада яхшилайди.
CZ26 модели Ferrari томонидан компаниянинг энг нуфузли ва махсус мижозлари учун тайёрланадиган эксклюзив "бир марталик" (оне-офф) автомобиллар туркумининг давоми бўлди. Бунгача SC40 ва HC25 каби ноёб моделлар ҳам тақдим этилган эди.
Компания бундай эксклюзив машиналарнинг нархини расман ошкор этмаса-да, уларнинг ўта ноёблиги туфайли нархи миллионлаб долларларга баҳоланиши аниқ. Ушбу ноёб суперкар АҚШда бўлиб ўтаётган Монтерей Кар Веек тадбири доирасида илк бор кенг омма эътиборига ҳавола этилди.
…