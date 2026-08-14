Ferrari SF90 модели келажак суперкарига айлантирилди

·0·Авто
Ferrari SF90 модели келажак суперкарига айлантирилди

Машҳур Италиянинг Ferrari компанияси SF90 русумини тубдан қайта ишлаб, келажак суперкарининг ўзига хос кўринишини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги лойиҳа бренднинг келгусидаги дизайн йўналишини белгилаб берувчи муҳим қадам бўлиши мумкин ва автомобилсозлик оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

CZ26 деб номланган янги автомобил бренднинг аввалги флагмани ҳисобланган ва ўрнини 849 Тестаросса эгаллаган плуг-ин-гидрид моделининг мутлақ трансформасияси ҳисобланади. Ташқи кўриниш устидаги ишлар Ferrari дизайн раҳбари Флавио Манзони томонидан АҚШдаги махсус мижознинг буюртмасига асосан амалга оширилган.

Келажакка қаратилган технологик дизайн

Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги автомобил "технологик" ва "келажакка назар ташловчи" услубда бажарилган. Бу эса уни келгуси авлод Ferrari суперкарлари учун синов майдончасига айлантириши кутилмоқда. Автомобилнинг олд қисми асос қилиб олинган SF90 моделидан кескин фарқ қилади.

Хусусан, олдинги К шаклидаги ёритиш мосламалари олиб ташланиб, уларнинг ўрнига бутун олд қисм бўйлаб чўзилган қора ялтироқ панел ичига ўрнатилган ингичка ЛEД чироқлар ўрнатилган. Ушбу ёндашув ўтган асрнинг 70-йиллардаги италян саноат дизайнерлари меросига таяниб, минималистик ва тоза эстетикани намоён этади.

Аэродинамика ва эксклюзивлик

Янги дизайн фақатгина эстетик ўзгариш бўлиб қолмай, балки автомобилнинг техник имкониятларини ҳам оширади. Олд қисмдаги янги ҳаво тешиклари, қайта ишланган орқа диффузор ва янада кўзга ташланадиган орқа спойлер машитанинг тортиш кучи (довнфорсе) кўрсаткичларини сезиларли даражада яхшилайди.

CZ26 модели Ferrari томонидан компаниянинг энг нуфузли ва махсус мижозлари учун тайёрланадиган эксклюзив "бир марталик" (оне-офф) автомобиллар туркумининг давоми бўлди. Бунгача SC40 ва HC25 каби ноёб моделлар ҳам тақдим этилган эди.

Компания бундай эксклюзив машиналарнинг нархини расман ошкор этмаса-да, уларнинг ўта ноёблиги туфайли нархи миллионлаб долларларга баҳоланиши аниқ. Ушбу ноёб суперкар АҚШда бўлиб ўтаётган Монтерей Кар Веек тадбири доирасида илк бор кенг омма эътиборига ҳавола этилди.

FerrariСуперкарCZ26АвтомобилЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийликИккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийликБугун, 12:55Lucid компанияси 1070 от кучига эга янги Гравитй GT-С электромобилини тақдим этдиLucid компанияси 1070 от кучига эга янги Гравитй GT-С электромобилини тақдим этдиБугун, 12:29Кзингер 21C Спйдер: 1250 от кучига эга очиқ гиперкар тақдим этилдиКзингер 21C Спйдер: 1250 от кучига эга очиқ гиперкар тақдим этилдиБугун, 12:27JLR собиқ бош дизайнери Жерри Макговерн автомобилсозликка қайтишини айтдиJLR собиқ бош дизайнери Жерри Макговерн автомобилсозликка қайтишини айтдиКеча, 19:28Tesla Суперчаргер тармоқдаги юкламалар ортгани боис рейтингда пастладиTesla Суперчаргер тармоқдаги юкламалар ортгани боис рейтингда пастладиКеча, 17:21Буюк Британиядаги тезкор қувватлаш станциялари синовдан ўтдиБуюк Британиядаги тезкор қувватлаш станциялари синовдан ўтдиКеча, 17:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади