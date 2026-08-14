Леандро Паредес Милан таклифини рад этиб, Бокада қолди

·24·Спорт
Леандро Паредес Милан таклифини рад этиб, Бокада қолди
Қисқача

Леандро Паредес Милан клубининг трансфер таклифини қатъиян рад этиб, Бока Жуниорсда қолишга қарор қилди. 32 ёшли футболчи жамоасида совринлар ютиш ва ички мусобақаларга эътибор қаратиш истагини билдирди ҳамда Милан вакилларидан Бока Жуниорс раҳбариятини безовта қилмасликни сўради. 2028 йилнинг охиригача шартномага эга Паредес 2025 йил ўрталарида Бока Жуниорсга қайтганидан бери клубдаги фаолиятини давом эттирмоқда.

Аргентина терма жамоаси ва Бокачуниорс ярим ҳимоячиси Леандро Паредес Европа трансфер ойнаси вақтида Италиянинг Милан клуби томонидан қилинган таклифни қатъиян рад этди. ТйК Sportс нашри тарқатган маълумотларга кўра, 32 ёшли тажрибали футболчи А Серия грандининг қизиқишига қарамамай, бутун эътиборини ўзининг болаликдаги жамоасида совринлар ютишга қаратишини билдирган ва музокаралардан бош тортган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Милан вакиллари жаҳон чемпионининг вакиллари билан боғланиб, потенциал трансфер шартларини муҳокама қилишга ҳаракат қилишган. Бироқ футболчининг ўзи Италия клубига расмий таклиф билан чиқмасликни илтимос қилган ва Бока Жуниорс раҳбариятини безовта қилмасликни сўраган. Паредес бу қарорни жамоадаги барқарорликни сақлаб қолиш ҳамда фақатгина ички мусобақаларга диққат қаратиш мақсадида дарҳол қабул қилган.

Бой Европа тажрибаси ва Бокага ҳиссий қайтиш

Сан-Сиро клубидан келган қўнғироққа жавоб берган Паредес кўрсатилган эътибор учун миннатдорчилик билдирган, бироқ ҳозирда айнан ўзи бўлишни истаган жойида эканини очиқ-ойдин таъкидлаган. 2028 йилнинг охиригача мўлжалланган шартномага эга бўлган аргентиналик футболчи ўз жамоасини мамлакат ички чемпионатида зафарли юришларга бошлаб боришга содиқлигини намойиш этди.

Агар трансфер амалга ошганида, бу тажрибали футболчининг Италия футболига навбатдаги қайтиши бўлар эди. Эслатиб ўтамиз, Паредес ўзининг бой Европа фаолияти давомида 2014 йилда Кево жамоасида тўп сурган, шунингдек, Эмполи, Рома, Zenит, Пари Сен-Жермен ва Ювентус клубларида ҳам ўйнаган. Унинг 2025 йил ўрталарида Бока Жуниорсга ҳиссий қайтиши ўзига хос доира ҳосил қилиб, футболчининг Лига Професионалдаги ишончли ўйинлари унга Албиселигеда ҳам ўз ўрнини сақлаб қолиш имконини бермоқда.

Олдинда Клусура ва чемпионат учун кураш

Мазкур трансфер миш-мишларига нуқта қўйилгач, Энди барча эътибор ички майдондаги муҳим ўйинларга қаратилмоқда. Бока Жуниорс жамоаси шанба куни Клусура доирасида Платенсе майдонига сафар уюштиради. Родолфо Арруабаррена шогирдлари чемпионат кубоги учун кечаётган кескин курашда ижобий натижалар сериясини давом эттириш ва ўз ўйинларидаги барқарорликни сақлаб қолиш ниятида.

Бока сардори учун энг устувор мақсад ҳамон ўзининг қадрдон клуби учун йирик совринларни қўлга киритиш ва Ла Бомбонера стадионида ўчмас из қолдириш бўлиб қолмоқда. Паредеснинг бу қатъияти жамоа мухлислари орасида унинг ҳурматини янада ошириб, клубнинг мавсумдаги асосий лидери эканини яна бир бор тасдиқлади.

Леандро ПаредесМиланБока ЖуниорсТрансферларАргентина футболи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UFC 330 турнирида даҳшатли кеча: Махачев – Гэрри ва тўлиқ жанглар рўйхатиUFC 330 турнирида даҳшатли кеча: Махачев – Гэрри ва тўлиқ жанглар рўйхатиБугун, 15:01«Шунчаки овозингни ўчир!»: Махачев ва Гэрри матбуот анжуманида тўқнашди«Шунчаки овозингни ўчир!»: Махачев ва Гэрри матбуот анжуманида тўқнашдиБугун, 14:39Мухлислар танимай қолди: Роналду илк ўйин олдидан имижини янгилади (фото)Мухлислар танимай қолди: Роналду илк ўйин олдидан имижини янгилади (фото)Бугун, 14:35«Барселона» ва «Сити» Родри трансферида нимани келиша олмаяпти?«Барселона» ва «Сити» Родри трансферида нимани келиша олмаяпти?Бугун, 14:27Жуд Беллингем Лионель Месси ёки Криштиану Роналду эмасЖуд Беллингем Лионель Месси ёки Криштиану Роналду эмасБугун, 13:16Неймар сунъий майдон туфайли Палмеирасга қарши ўйинда майдонга тушмаслиги мумкинНеймар сунъий майдон туфайли Палмеирасга қарши ўйинда майдонга тушмаслиги мумкинБугун, 13:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди