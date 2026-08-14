Леандро Паредес Милан таклифини рад этиб, Бокада қолди
Леандро Паредес Милан клубининг трансфер таклифини қатъиян рад этиб, Бока Жуниорсда қолишга қарор қилди. 32 ёшли футболчи жамоасида совринлар ютиш ва ички мусобақаларга эътибор қаратиш истагини билдирди ҳамда Милан вакилларидан Бока Жуниорс раҳбариятини безовта қилмасликни сўради. 2028 йилнинг охиригача шартномага эга Паредес 2025 йил ўрталарида Бока Жуниорсга қайтганидан бери клубдаги фаолиятини давом эттирмоқда.
Аргентина терма жамоаси ва Бокачуниорс ярим ҳимоячиси Леандро Паредес Европа трансфер ойнаси вақтида Италиянинг Милан клуби томонидан қилинган таклифни қатъиян рад этди. ТйК Sportс нашри тарқатган маълумотларга кўра, 32 ёшли тажрибали футболчи А Серия грандининг қизиқишига қарамамай, бутун эътиборини ўзининг болаликдаги жамоасида совринлар ютишга қаратишини билдирган ва музокаралардан бош тортган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Милан вакиллари жаҳон чемпионининг вакиллари билан боғланиб, потенциал трансфер шартларини муҳокама қилишга ҳаракат қилишган. Бироқ футболчининг ўзи Италия клубига расмий таклиф билан чиқмасликни илтимос қилган ва Бока Жуниорс раҳбариятини безовта қилмасликни сўраган. Паредес бу қарорни жамоадаги барқарорликни сақлаб қолиш ҳамда фақатгина ички мусобақаларга диққат қаратиш мақсадида дарҳол қабул қилган.
Бой Европа тажрибаси ва Бокага ҳиссий қайтишСан-Сиро клубидан келган қўнғироққа жавоб берган Паредес кўрсатилган эътибор учун миннатдорчилик билдирган, бироқ ҳозирда айнан ўзи бўлишни истаган жойида эканини очиқ-ойдин таъкидлаган. 2028 йилнинг охиригача мўлжалланган шартномага эга бўлган аргентиналик футболчи ўз жамоасини мамлакат ички чемпионатида зафарли юришларга бошлаб боришга содиқлигини намойиш этди.
Агар трансфер амалга ошганида, бу тажрибали футболчининг Италия футболига навбатдаги қайтиши бўлар эди. Эслатиб ўтамиз, Паредес ўзининг бой Европа фаолияти давомида 2014 йилда Кево жамоасида тўп сурган, шунингдек, Эмполи, Рома, Zenит, Пари Сен-Жермен ва Ювентус клубларида ҳам ўйнаган. Унинг 2025 йил ўрталарида Бока Жуниорсга ҳиссий қайтиши ўзига хос доира ҳосил қилиб, футболчининг Лига Професионалдаги ишончли ўйинлари унга Албиселигеда ҳам ўз ўрнини сақлаб қолиш имконини бермоқда.
Олдинда Клусура ва чемпионат учун курашМазкур трансфер миш-мишларига нуқта қўйилгач, Энди барча эътибор ички майдондаги муҳим ўйинларга қаратилмоқда. Бока Жуниорс жамоаси шанба куни Клусура доирасида Платенсе майдонига сафар уюштиради. Родолфо Арруабаррена шогирдлари чемпионат кубоги учун кечаётган кескин курашда ижобий натижалар сериясини давом эттириш ва ўз ўйинларидаги барқарорликни сақлаб қолиш ниятида.
Бока сардори учун энг устувор мақсад ҳамон ўзининг қадрдон клуби учун йирик совринларни қўлга киритиш ва Ла Бомбонера стадионида ўчмас из қолдириш бўлиб қолмоқда. Паредеснинг бу қатъияти жамоа мухлислари орасида унинг ҳурматини янада ошириб, клубнинг мавсумдаги асосий лидери эканини яна бир бор тасдиқлади.
…