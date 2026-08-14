Apple АҚШда компьютерлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйди
АҚШда технология гиганти Apple компаниясининг янги йирик ишлаб чиқариш объекти ўз фаолиятини бошлади. Техас штатининг Хюстон шаҳрида очилган мазкур корхона мамлакат ичидаги таъминот занжирини мустаҳкамлаш ва Мак компьютерларини бевосита Қўшма Штатларда ишлаб чиқариш йўлидаги муҳим қадам бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги корхона «Центр передового производства» (АМК) деб номланди. Лойиҳанинг очилиш маросимида компания раҳбари Тим Кук шахсан иштирок этди. Унинг сўзларига кўра, Apple ушбу лойиҳага юз миллионлаб доллар сармоя киритиб, қисқа — тўққиз ойдан камроқ вақт ичида қурилиш ишларини якунлади ва илк маҳсулотларни жўнатишни бошлади.
Сунъий интеллект ва янги серверларУмумий майдони тахминан 1858 квадрат метрни ташкил этувчи марказда ҳозирнинг ўзида компаниянинг сунъий интеллект тизимлари учун мўлжалланган серверлари йиғилмоқда. Ушбу технологик инфратузилма Apple'нинг келгусидаги интеллектуал имкониятларини кенгайтиришда асосий рол ўйнайди.
Мутахассислар Хюстондаги объект негизида нафақат ўз эҳтиёжлари учун технологиялар яратади, балки бошқа маҳаллий компаниялар ва тадбиркорлар билан ҳам яқиндан ҳамкорлик қилади. Улар бизнесга замонавий интеллектуал ишлаб чиқариш усулларини жорий этишда яқиндан кўмаклашадилар.
Mac mini ва ички ишлаб чиқариш улушиРежаларга кўра, жорий йилнинг охиригача ушбу заводда машҳур Mac mini компьютерларини йиғиш жараёни ҳам йўлга қўйилади. Шу тариқа, Apple ўз маҳсулотларини АҚШ ҳудудининг ўзида тайёрлашни кенгайтириб, маҳаллий иқтисодиётдаги ўрнини янада мустаҳкамламоқда.
Мазкур ташаббус Детройте шаҳрида 2025-йилнинг август ойида бошланган Apple Мануфактуринг Академй дастурининг мантиқий давоми бўлди. Ушбу таълим ва амалиёт маркази ўтган давр мобайнида қарийб 1000 та Америка корхоналарига автоматлаштириш, сунъий интеллект ва сифатни интеллектуал назорат қилиш технологияларини ўзлаштиришда ёрдам берди.
…