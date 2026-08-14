Apple АҚШда компьютерлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйди

·0·Техно
Apple АҚШда компьютерлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйди

АҚШда технология гиганти Apple компаниясининг янги йирик ишлаб чиқариш объекти ўз фаолиятини бошлади. Техас штатининг Хюстон шаҳрида очилган мазкур корхона мамлакат ичидаги таъминот занжирини мустаҳкамлаш ва Мак компьютерларини бевосита Қўшма Штатларда ишлаб чиқариш йўлидаги муҳим қадам бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги корхона «Центр передового производства» (АМК) деб номланди. Лойиҳанинг очилиш маросимида компания раҳбари Тим Кук шахсан иштирок этди. Унинг сўзларига кўра, Apple ушбу лойиҳага юз миллионлаб доллар сармоя киритиб, қисқа — тўққиз ойдан камроқ вақт ичида қурилиш ишларини якунлади ва илк маҳсулотларни жўнатишни бошлади.

Сунъий интеллект ва янги серверлар

Умумий майдони тахминан 1858 квадрат метрни ташкил этувчи марказда ҳозирнинг ўзида компаниянинг сунъий интеллект тизимлари учун мўлжалланган серверлари йиғилмоқда. Ушбу технологик инфратузилма Apple'нинг келгусидаги интеллектуал имкониятларини кенгайтиришда асосий рол ўйнайди.

Мутахассислар Хюстондаги объект негизида нафақат ўз эҳтиёжлари учун технологиялар яратади, балки бошқа маҳаллий компаниялар ва тадбиркорлар билан ҳам яқиндан ҳамкорлик қилади. Улар бизнесга замонавий интеллектуал ишлаб чиқариш усулларини жорий этишда яқиндан кўмаклашадилар.

Mac mini ва ички ишлаб чиқариш улуши

Режаларга кўра, жорий йилнинг охиригача ушбу заводда машҳур Mac mini компьютерларини йиғиш жараёни ҳам йўлга қўйилади. Шу тариқа, Apple ўз маҳсулотларини АҚШ ҳудудининг ўзида тайёрлашни кенгайтириб, маҳаллий иқтисодиётдаги ўрнини янада мустаҳкамламоқда.

Мазкур ташаббус Детройте шаҳрида 2025-йилнинг август ойида бошланган Apple Мануфактуринг Академй дастурининг мантиқий давоми бўлди. Ушбу таълим ва амалиёт маркази ўтган давр мобайнида қарийб 1000 та Америка корхоналарига автоматлаштириш, сунъий интеллект ва сифатни интеллектуал назорат қилиш технологияларини ўзлаштиришда ёрдам берди.

AppleМакХюстонТим КукСунъий интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Sony Xperia 1 VIII смартфони юқори нархга қарамай яхши сотилмоқдаSony Xperia 1 VIII смартфони юқори нархга қарамай яхши сотилмоқдаБугун, 13:26Apple юбилей смартфони: iPhone 20 Pro ҳақида илк тафсилотларApple юбилей смартфони: iPhone 20 Pro ҳақида илк тафсилотларБугун, 12:51Хитойда дунёдаги илк мутлақ автоматлаштирилган қаҳвахона очилмоқдаХитойда дунёдаги илк мутлақ автоматлаштирилган қаҳвахона очилмоқдаБугун, 12:20Роскосмос Попигай кратери космик суратларини эълон қилдиРоскосмос Попигай кратери космик суратларини эълон қилдиБугун, 10:59Кўникиш қийин бўладими? Instagram’нинг янги логотипи ва тармоқдаги баҳсларКўникиш қийин бўладими? Instagram’нинг янги логотипи ва тармоқдаги баҳсларБугун, 08:36Apple фойдаланувчиларга ёлланма жосуслик дастурлари хуружи ҳақида огоҳлантириш юбордиApple фойдаланувчиларга ёлланма жосуслик дастурлари хуружи ҳақида огоҳлантириш юбордиБугун, 02:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди