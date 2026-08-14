“Кулиб” расмга тушган қуён интернетни ҳайратда қолдирди (видео)
Ижтимоий тармоқларда тишларини кўрсатиб, гўёки кулиб турган қуён акс этган видео тарқалди. Видеода қуённи суратга олиш учун тик турғизиб, унга “кулиб тур” дейишади, шундан сўнг у худди табассум қилаётгандек кўринади. Кадрлар фойдаланувчилар орасида қизиқиш ва турли ҳазиломуз тахминларга сабаб бўлди. Бироқ қуённинг бу ҳолати ҳақиқий кулишми ёки табиий хатти-ҳаракатими, номаълум.
Ижтимоий тармоқларда расмга тушиш вақтида гўёки кулиб, тишларини кўрсатган қуён акс этган видео тарқалди. Кадрлар кўпчиликнинг қизиқишига сабаб бўлиб, фойдаланувчилар орасида турли тахминлар пайдо бўлди.
Видеода қуённи суратга олиш учун тик турғизишади ва унга “кулиб тур” дейишади. Шундан сўнг қуён тишларини кўрсатиб, худди табассум қилаётгандек кўринади. Уни суратга олаётган киши ҳам бундай ҳолатни биринчи марта кўраётганини айтиб, ҳайратини яширмаган.
Видеога изоҳ қолдирганлар эса ҳазил тариқасида “Қуённи паспорт учун суратга олишяптими?”, “Қандай қуён бу?”, “Паспортга тушаётганидан хурсанд шекилли” каби фикрларни ёзишмоқда.
Аммо қуённинг бундай ҳолати ҳақиқатан ҳам “кулиш”ми ёки шунчаки унинг табиий хатти-ҳаракатими — номаълум.
Сизнингча, қуённинг бундай “табассуми” туғма одатми ёки уни шундай қилишга ўргатишганми? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.
…