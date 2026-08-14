“Кулиб” расмга тушган қуён интернетни ҳайратда қолдирди (видео)

·42·Жамият
“Кулиб” расмга тушган қуён интернетни ҳайратда қолдирди (видео)
Қисқача

Ижтимоий тармоқларда тишларини кўрсатиб, гўёки кулиб турган қуён акс этган видео тарқалди. Видеода қуённи суратга олиш учун тик турғизиб, унга “кулиб тур” дейишади, шундан сўнг у худди табассум қилаётгандек кўринади. Кадрлар фойдаланувчилар орасида қизиқиш ва турли ҳазиломуз тахминларга сабаб бўлди. Бироқ қуённинг бу ҳолати ҳақиқий кулишми ёки табиий хатти-ҳаракатими, номаълум.

Ижтимоий тармоқларда расмга тушиш вақтида гўёки кулиб, тишларини кўрсатган қуён акс этган видео тарқалди. Кадрлар кўпчиликнинг қизиқишига сабаб бўлиб, фойдаланувчилар орасида турли тахминлар пайдо бўлди.

Видеода қуённи суратга олиш учун тик турғизишади ва унга “кулиб тур” дейишади. Шундан сўнг қуён тишларини кўрсатиб, худди табассум қилаётгандек кўринади. Уни суратга олаётган киши ҳам бундай ҳолатни биринчи марта кўраётганини айтиб, ҳайратини яширмаган.

Видеога изоҳ қолдирганлар эса ҳазил тариқасида “Қуённи паспорт учун суратга олишяптими?”, “Қандай қуён бу?”, “Паспортга тушаётганидан хурсанд шекилли” каби фикрларни ёзишмоқда.

Аммо қуённинг бундай ҳолати ҳақиқатан ҳам “кулиш”ми ёки шунчаки унинг табиий хатти-ҳаракатими — номаълум.

Сизнингча, қуённинг бундай “табассуми” туғма одатми ёки уни шундай қилишга ўргатишганми? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қамоқхонага отасининг дуосини олиш учун келган қиз Қамоқхонага отасининг дуосини олиш учун келган қизБугун, 12:25Тошкентдаги 350 ёшли ноёб тут дарахти энди расман табиий ёдгорлик деб эътироф этилдиТошкентдаги 350 ёшли ноёб тут дарахти энди расман табиий ёдгорлик деб эътироф этилдиБугун, 12:09«Авиачипталар — шармандалик, прокурор томошабин»: Сурхондарё ҳокимидан кутилмаган баёнот«Авиачипталар — шармандалик, прокурор томошабин»: Сурхондарё ҳокимидан кутилмаган баёнотБугун, 10:41«Мен кимман?» деган саволга жавоб берадиган 12 нуқта...«Мен кимман?» деган саволга жавоб берадиган 12 нуқта...Бугун, 08:49Ўзбекистонда 15 ёшли мактаб ўқувчиси фоҳишадан хавфли инфекция юқтириб олгани аниқландиЎзбекистонда 15 ёшли мактаб ўқувчиси фоҳишадан хавфли инфекция юқтириб олгани аниқландиБугун, 06:09Қарзларини ўз вақтида тўламаган фуқаронинг “TRACKER 2” автоулови хатландиҚарзларини ўз вақтида тўламаган фуқаронинг “TRACKER 2” автоулови хатландиКеча, 19:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди