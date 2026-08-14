Samsung Galaxy S25+ қувватлаш вақтида ёниб кетди

·0·Техно
Samsung Galaxy S25+ қувватлаш вақтида ёниб кетди

Хитойда Samsung Galaxy S25+ флагман смартфонининг тунги вақтда қувват олаётганида ёниб кетиши жамоатчилик эътиборини тортди ва фойдаланувчилар хавфсизлиги масаласини яна бир бор кун тартибига қўйди. Ушбу жиддий ҳодиса технология оламида катта муҳокамаларга сабаб бўлди, чунки сўнгги вақтларда жанубий кореялик ишлаб чиқарувчининг энг сўнгги авлод қурилмалари билан боғлиқ бундай ҳолатлар бир неча бор кузатилган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, фавқулодда ҳодиса 31-июль куни содир бўлган. Тунги пайт тармоққа уланган ҳолда қолган смартфондан қаттиқ овоздаги портлаш эшитилиб, хонани тутун ҳиди қоплаган. Оиланинг ҳушёрлиги ва тезкор ҳаракати туфайли ёнғинни ўз кучлари билан ўчиришга муваффақиялишилган, бахтга кўра, ҳеч ким жароҳат олмаган. Бироқ гаджет бутунлай яроқсиз ҳолатга келган.

Текширув натижалари ва компания позицияси

Жабрланган қурилма 5-август куни Жанубий Кореядаги Samsung сервис марказига экспертиза учун юборилган. Oraдан бир ҳафта ўтиб, 12-август куни компания мутахассислари ўз хулосаларини тақдим этишган. Samsung расмий баёнотида смартфон аввалроқ тушиб кетгани ва бунинг натижасида аккумуляторда яширин шикаст ҳосил бўлганини даъво қилган.

Компания версиясига кўра, айнан шу механик шикастланиш электр тармоғига уланганда ёнғин келиб чиқишига сабаб бўлган. Шу сабабли, ҳодиса эҳтиётсизлик натижаси сифатида малакаланган ва ишлаб чиқарувчи жабрланувчига ҳар қандай компенсация тўлашдан қатъий бош тортган.

Томонлар ўртасидаги зиддият ва аввалги муаммолар

Бироқ қурилма эгаси компаниянинг хулосалари билан қатъиян келишмаган. Унинг фикрича, орқа панел ва корпусдаги шикастлар аккумулятор портлаши ва ёнғин вақтида ҳосил бўлган, аксинча, йиқилиш оқибати эмас. Шунингдек, истеъмолчи Samsung вакилларидан батафсил экспертиза ҳисоботи ва рад этиш сабабларини асословчи ҳужжатларни талаб қилган, бироқ компания бу маълумотларни тақдим этишни истамаган.

Мутахассислар таъкидлашича, бу турдаги носозликлар илк бор кузатилмаётгани хавотирлидир. Очиқ манбалардаги маълумотларга кўра, бунгача ҳам Galaxy S25 серияли смартфонлар билан боғлиқ шундай хавфли ҳолатлар қайд этилган:

  • 2025-йил октабр ойида Galaxy S25+ ёниб кетгани ҳақида хабар берилганди;
  • 2026-йил январ ойида яна бир шундай S25+ модели билан муаммо юзага келган;
  • 2026-йил май ойида эса Galaxy S25 FE смартфонида ҳам шунга ўхшаш ёнғин кузатилган.
Мазкур ҳолат қимматбаҳо технологиялардан фойдаланишда хавфсизлик стандартлари ва ишлаб чиқарувчининг масъулияти масаласини яна бир бор долзарб қилиб қўйди. Жабрланувчи ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилишни давом эттириши кутилмоқда.

SamsungGalaxy S25СмартфонЁнгинТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple АҚШда компьютерлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиApple АҚШда компьютерлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиБугун, 13:59Sony Xperia 1 VIII смартфони юқори нархга қарамай яхши сотилмоқдаSony Xperia 1 VIII смартфони юқори нархга қарамай яхши сотилмоқдаБугун, 13:26Apple юбилей смартфони: iPhone 20 Pro ҳақида илк тафсилотларApple юбилей смартфони: iPhone 20 Pro ҳақида илк тафсилотларБугун, 12:51Хитойда дунёдаги илк мутлақ автоматлаштирилган қаҳвахона очилмоқдаХитойда дунёдаги илк мутлақ автоматлаштирилган қаҳвахона очилмоқдаБугун, 12:20Роскосмос Попигай кратери космик суратларини эълон қилдиРоскосмос Попигай кратери космик суратларини эълон қилдиБугун, 10:59Кўникиш қийин бўладими? Instagram’нинг янги логотипи ва тармоқдаги баҳсларКўникиш қийин бўладими? Instagram’нинг янги логотипи ва тармоқдаги баҳсларБугун, 08:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди