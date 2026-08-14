«Барселона» ва «Сити» Родри трансферида нимани келиша олмаяпти?
Жаҳон футболида ёзги трансфер ойнасининг навбатдаги шов-шувли ва кутилмаган сагаси кузатилмоқда. «Манчестер Сити» яримҳимоячиси Родри «Барселона»га ўтиш истаги туфайли Англияга қайтишни кечиктиришга уринмоқда.
Каталониянинг нуфузли Sport.es нашри берган хабарга кўра, испаниялик юлдуз клублар ўртасидаги расмий музокаралар тўлиқ якунланмагунча Манчестерга қайтмаслик учун раҳбариятдан махсус рухсат сўрамоқда.
Машғулотларга қўшилиш талаби ва молиявий келишмовчилик
Манба маълумотларига қараганда, 30 ёшли яримҳимоячининг расмий таътили 13 август куни якунига етган. Амалдаги тартибга кўра, у 14 август куни «шаҳарликлар»нинг эрталабки машғулот лагерига етиб келиши ва умумий гуруҳга қўшилиши шарт эди.
Гарчи Родри келишув тезроқ ҳал бўлишини истаб, қўшимча вақт сўраётган бўлса-да, клуб томонидан рухсат берилмаган тақдирда жаримага тортилмаслик учун машғулотларга бориши таъкидланмоқда. Футболчи айни пайтда ҳар иккала гранд жамоа ўртасида трансфернинг молиявий шартлари бўйича юзага келган келишмовчиликлар тез орада ижобий ҳал этилишидан умидвор бўлиб турибди.
Родрининг сўнгги мавсумдаги кўрсаткичлари
Тажрибали яримҳимоячи ортда қолган мавсумда «Манчестер Сити» сафида қуйидагича кўрсаткичларни қайд этди:
Англия Премьер-лигаси (2025/2026): 21 та учрашув ва 1 та гол;
Европа Чемпионлар лигаси: 5 та баҳс (натижали ҳаракатларсиз).
Агар клублар молиявий масалаларда охиригача муросага кела олишса, Родрининг Испанияга қайтиши ва «Барселона» марказий яримҳимоясини кучайтириши ёзнинг энг муҳим трансферларидан бирига айланиши мумкин.
Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.
…