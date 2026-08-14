«Барселона» ва «Сити» Родри трансферида нимани келиша олмаяпти?

·0·Спорт
«Барселона» ва «Сити» Родри трансферида нимани келиша олмаяпти?

Жаҳон футболида ёзги трансфер ойнасининг навбатдаги шов-шувли ва кутилмаган сагаси кузатилмоқда. «Манчестер Сити» яримҳимоячиси Родри «Барселона»га ўтиш истаги туфайли Англияга қайтишни кечиктиришга уринмоқда.

Каталониянинг нуфузли Sport.es нашри берган хабарга кўра, испаниялик юлдуз клублар ўртасидаги расмий музокаралар тўлиқ якунланмагунча Манчестерга қайтмаслик учун раҳбариятдан махсус рухсат сўрамоқда.

Машғулотларга қўшилиш талаби ва молиявий келишмовчилик

Манба маълумотларига қараганда, 30 ёшли яримҳимоячининг расмий таътили 13 август куни якунига етган. Амалдаги тартибга кўра, у 14 август куни «шаҳарликлар»нинг эрталабки машғулот лагерига етиб келиши ва умумий гуруҳга қўшилиши шарт эди.

Гарчи Родри келишув тезроқ ҳал бўлишини истаб, қўшимча вақт сўраётган бўлса-да, клуб томонидан рухсат берилмаган тақдирда жаримага тортилмаслик учун машғулотларга бориши таъкидланмоқда. Футболчи айни пайтда ҳар иккала гранд жамоа ўртасида трансфернинг молиявий шартлари бўйича юзага келган келишмовчиликлар тез орада ижобий ҳал этилишидан умидвор бўлиб турибди.

Родрининг сўнгги мавсумдаги кўрсаткичлари

Тажрибали яримҳимоячи ортда қолган мавсумда «Манчестер Сити» сафида қуйидагича кўрсаткичларни қайд этди:

  • Англия Премьер-лигаси (2025/2026): 21 та учрашув ва 1 та гол;

  • Европа Чемпионлар лигаси: 5 та баҳс (натижали ҳаракатларсиз).

Агар клублар молиявий масалаларда охиригача муросага кела олишса, Родрининг Испанияга қайтиши ва «Барселона» марказий яримҳимоясини кучайтириши ёзнинг энг муҳим трансферларидан бирига айланиши мумкин.

Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем Лионель Месси ёки Криштиану Роналду эмасЖуд Беллингем Лионель Месси ёки Криштиану Роналду эмасБугун, 13:16Неймар сунъий майдон туфайли Палмеирасга қарши ўйинда майдонга тушмаслиги мумкинНеймар сунъий майдон туфайли Палмеирасга қарши ўйинда майдонга тушмаслиги мумкинБугун, 13:11Temuрхўжа Абдухолиқов оиласида оғир жудолик юз бердиTemuрхўжа Абдухолиқов оиласида оғир жудолик юз бердиБугун, 12:45Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Саудия Арабистонига йўл олмоқдаМанчестер Сити ярим ҳимоячиси Саудия Арабистонига йўл олмоқдаБугун, 12:36Реал Мадрид жамоасида илк муаммолар: ҳимоя чизиғидаги кризисРеал Мадрид жамоасида илк муаммолар: ҳимоя чизиғидаги кризисБугун, 12:34Уэсли Фофана Челсидеа барқарорлик зарурлигини таъкидладиУэсли Фофана Челсидеа барқарорлик зарурлигини таъкидладиБугун, 12:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди