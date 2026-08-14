«Шунчаки овозингни ўчир!»: Махачев ва Гэрри матбуот анжуманида тўқнашди
Филаделфияда бўлиб ўтган UFC чемпионлик баҳси олдидан Ислам Махачев ва Ен Мачадо Герри ўртасидаги матбуот анжуманида кескин тортишув юз берди. Герри мухлисларнинг ҳуштакбозлигига қарамай, 15 август куни чемпионлик камарини қўлга киритишига ишонч билдирди. Махачев эса рақибининг Абдулманап Нурмагомедов ҳақидаги фикрларига «Шунчаки овозингни ўчир!» дея кескин жавоб қайтарди. Шундан сўнг жангчилар фасе то фасе маросимида хотиржам қўл бериб хайрлашди.
АҚШнинг Филадельфия шаҳрида (Пенсильвания штати) бўлиб ўтадиган UFC чемпионлик баҳси олдидан расмий матбуот анжумани ўтказилди. Амалдаги чемпион Ислам Махачев ва унга даъвогарлик қилаётган ярим ўрта вазн тоифаси вакили Йен Мачадо Гэрри иштирокидаги тадбир кутилмаган кескинлик ва шов-шувли лаҳзаларга бой бўлди.
Матбуот анжумани залдаги минглаб томошабинлар ким томонда эканини яққол кўрсатиб берди.
Қулоқни қоматга келтирувчи ҳуштакбозлик ва Гэррининг табассуми
Ирландиялик жангчи Йен Мачадо Гэрри микрофонни қўлга олиши билан бутун арена уни тинимсиз ва кучли ҳуштакбозлик билан сиқувга олди. Шунга қарамай, у босимни табассум билан қабул қилди ва вазиятга ўз муносабатини билдирди:
*«Шанба оқшомида бу чемпионлик камари менинг белимда бўлади ва шу залдаги ҳар бир инсон ўз фикрини ўзгартиради. Ўшанда ҳаммангиз "Олдинга, Гэрри!" деб ҳайқирасиз. Менга бу ҳуштакларнинг мутлақо фарқи йўқ. Залда кичкина ўғлим ўтирибди, мен ўз орзуим билан яшаяпман.
Мен бу лаҳзани 16 ёшимдан бери — UFC чемпиони бўлишни кутганман. 15 август куни Филадельфияда барча орзуларим ҳақиқатга айланади ва буни ҳеч ким тортиб ололмайди»*, — деди даъвогар.
Махачевнинг олқишланиши ва «Бразилиями ёки Ирландия?» саволи
Аксинча, Ислам Махачев ҳар сафар гапирганида зал гулдурос қарсаклар ва олқишлар билан тўлиб-тошди. Россиялик чемпион рақибининг нега бу қадар совуқ ва нафрат билан қаршиланишини изоҳлади:
«Уни ҳуштакбозлик билан кутиб олишганидан асло ҳайрон эмасман. Чунки одамлар Йен Гэррини ёқтиришмайди, мен ҳам. Сабаби, мухлислар унинг аслида қайси давлат вакили эканини тушунишмайди — Бразилиями ёки Ирландиями? Одамлар кимни чин дилдан қўллаб-қувватлашни билишади», — дея таъкидлади чемпион.
Абдулманап Нурмагомедов ҳақидаги гаплар ва кескин жавоб
Матбуот анжуманида энг кескин вазият Махачевдан унинг марҳум устози Абдулманап Нурмагомедовнинг мероси ҳақида сўрашганда юз берди. Гэрри кутилмаганда суҳбатга аралашиб, афсонавий мураббий Исламнинг ҳозирги ютуқларидан жуда фахрланган бўлишини айтди.
Бироқ россиялик чемпион рақибининг бу мавзуга аралашишини кескин тўхтатди:
«Шунчаки овозингни ўчир!» — деб қисқа ва кескин жавоб қайтарди Махачев.
Шундай кескин диалоглардан сўнг ўтказилган анъанавий «нигоҳлар тўқнашуви» (face to face) кутилмаган тарзда тинч ўтди — жангчилар бир-бирларининг кўзига тикилишгач, хотиржам қўл бериб хайрлашишди. 15 август кунги октагондаги баҳс барча саволларга якуний нуқта қўяди.
Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.
…