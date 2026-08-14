«Шунчаки овозингни ўчир!»: Махачев ва Гэрри матбуот анжуманида тўқнашди

·42·Спорт
«Шунчаки овозингни ўчир!»: Махачев ва Гэрри матбуот анжуманида тўқнашди
Қисқача

Филаделфияда бўлиб ўтган UFC чемпионлик баҳси олдидан Ислам Махачев ва Ен Мачадо Герри ўртасидаги матбуот анжуманида кескин тортишув юз берди. Герри мухлисларнинг ҳуштакбозлигига қарамай, 15 август куни чемпионлик камарини қўлга киритишига ишонч билдирди. Махачев эса рақибининг Абдулманап Нурмагомедов ҳақидаги фикрларига «Шунчаки овозингни ўчир!» дея кескин жавоб қайтарди. Шундан сўнг жангчилар фасе то фасе маросимида хотиржам қўл бериб хайрлашди.

АҚШнинг Филадельфия шаҳрида (Пенсильвания штати) бўлиб ўтадиган UFC чемпионлик баҳси олдидан расмий матбуот анжумани ўтказилди. Амалдаги чемпион Ислам Махачев ва унга даъвогарлик қилаётган ярим ўрта вазн тоифаси вакили Йен Мачадо Гэрри иштирокидаги тадбир кутилмаган кескинлик ва шов-шувли лаҳзаларга бой бўлди.

Матбуот анжумани залдаги минглаб томошабинлар ким томонда эканини яққол кўрсатиб берди.

Қулоқни қоматга келтирувчи ҳуштакбозлик ва Гэррининг табассуми

Ирландиялик жангчи Йен Мачадо Гэрри микрофонни қўлга олиши билан бутун арена уни тинимсиз ва кучли ҳуштакбозлик билан сиқувга олди. Шунга қарамай, у босимни табассум билан қабул қилди ва вазиятга ўз муносабатини билдирди:

*«Шанба оқшомида бу чемпионлик камари менинг белимда бўлади ва шу залдаги ҳар бир инсон ўз фикрини ўзгартиради. Ўшанда ҳаммангиз "Олдинга, Гэрри!" деб ҳайқирасиз. Менга бу ҳуштакларнинг мутлақо фарқи йўқ. Залда кичкина ўғлим ўтирибди, мен ўз орзуим билан яшаяпман.

Мен бу лаҳзани 16 ёшимдан бери — UFC чемпиони бўлишни кутганман. 15 август куни Филадельфияда барча орзуларим ҳақиқатга айланади ва буни ҳеч ким тортиб ололмайди»*, — деди даъвогар.

Махачевнинг олқишланиши ва «Бразилиями ёки Ирландия?» саволи

Аксинча, Ислам Махачев ҳар сафар гапирганида зал гулдурос қарсаклар ва олқишлар билан тўлиб-тошди. Россиялик чемпион рақибининг нега бу қадар совуқ ва нафрат билан қаршиланишини изоҳлади:

«Уни ҳуштакбозлик билан кутиб олишганидан асло ҳайрон эмасман. Чунки одамлар Йен Гэррини ёқтиришмайди, мен ҳам. Сабаби, мухлислар унинг аслида қайси давлат вакили эканини тушунишмайди — Бразилиями ёки Ирландиями? Одамлар кимни чин дилдан қўллаб-қувватлашни билишади», — дея таъкидлади чемпион.

Абдулманап Нурмагомедов ҳақидаги гаплар ва кескин жавоб

Матбуот анжуманида энг кескин вазият Махачевдан унинг марҳум устози Абдулманап Нурмагомедовнинг мероси ҳақида сўрашганда юз берди. Гэрри кутилмаганда суҳбатга аралашиб, афсонавий мураббий Исламнинг ҳозирги ютуқларидан жуда фахрланган бўлишини айтди.

Бироқ россиялик чемпион рақибининг бу мавзуга аралашишини кескин тўхтатди:

«Шунчаки овозингни ўчир!» — деб қисқа ва кескин жавоб қайтарди Махачев.

Шундай кескин диалоглардан сўнг ўтказилган анъанавий «нигоҳлар тўқнашуви» (face to face) кутилмаган тарзда тинч ўтди — жангчилар бир-бирларининг кўзига тикилишгач, хотиржам қўл бериб хайрлашишди. 15 август кунги октагондаги баҳс барча саволларга якуний нуқта қўяди.

Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.

Ислам МахачевИэн Мачадо ГарриЮФСФиладельфияАбдулманап Нурмагомедов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UFC 330 турнирида даҳшатли кеча: Махачев – Гэрри ва тўлиқ жанглар рўйхатиUFC 330 турнирида даҳшатли кеча: Махачев – Гэрри ва тўлиқ жанглар рўйхатиБугун, 15:01Мухлислар танимай қолди: Роналду илк ўйин олдидан имижини янгилади (фото)Мухлислар танимай қолди: Роналду илк ўйин олдидан имижини янгилади (фото)Бугун, 14:35Леандро Паредес Милан таклифини рад этиб, Бокада қолдиЛеандро Паредес Милан таклифини рад этиб, Бокада қолдиБугун, 14:31«Барселона» ва «Сити» Родри трансферида нимани келиша олмаяпти?«Барселона» ва «Сити» Родри трансферида нимани келиша олмаяпти?Бугун, 14:27Жуд Беллингем Лионель Месси ёки Криштиану Роналду эмасЖуд Беллингем Лионель Месси ёки Криштиану Роналду эмасБугун, 13:16Неймар сунъий майдон туфайли Палмеирасга қарши ўйинда майдонга тушмаслиги мумкинНеймар сунъий майдон туфайли Палмеирасга қарши ўйинда майдонга тушмаслиги мумкинБугун, 13:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди