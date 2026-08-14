Алан Смит Букайо Сакадан нималарни кутаётганини айтди

·24·Спорт
Алан Смит Букайо Сакадан нималарни кутаётганини айтди
Қисқача

Алан Смит Букайо Сака жароҳатларсиз ва барқарор ўйинлар сериясига эга бўлса, ўзининг энг яхши формасига қайтишига ишонч билдирди. Сака сўнгги икки мавсумда жароҳатлар сабаб клуб ва терма жамоанинг 40 та ўйинини ўтказиб юборди, ўтган мавсумда эса барча мусобақаларда атиги 11 та гол урди.

Лондоннинг Арсенал клуби етакчиси Букайо Сака 2026/27 йилги мавсумда ўзининг энг яхши натижаларига қайтиши ва жамоа ҳужумига жиддий ҳисса қўшиши ўта муҳим вазифа ҳисобланади. Goal.com хабар беришича, бу ҳақда клуб афсонаси Алан Смит фикр билдириб, инглизистонлик қанот футболчиси жароҳатлар гирдобидан қутулиб, аввалги спорт формасини тиклаб олишига тўла асос борлигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган мавсумда Арсенал сафида Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритган ҳамда айрим учрашувларда майдонга сардор сифатида тушган Букайо Сака барча мусобақаларда атиги 11 та гол урди. Бу кўрсаткич сўнгги беш йил ичидаги энг паст натижа бўлди. Шунга қарамай, ҳужумчи кетма-кет беш мавсумдан бери мавсумий голлар сонини ўн нафардан ошириб келаётгани унинг барқарорлигидан далолат беради.

Ҳале Энд академияси тарбияланувчиси бўлган Сака 2023/24 йилги мавсумда 20 та гол уриш маррасини забт этганди. Ўшанда у жаҳон футболининг энг сара қанот ҳужумчилари қаторидан жой олишга даъвогар эди. Бироқ сўнгги йилларда Ламине Ямал, Майкл Олисе ва Винисиус Жуниор каби юлдузлар юқори стандартларни ўрнатгани ҳамда бахтсиз жароҳатлар Саканинг ривожланишига бироз тўсқинлик қилди.

Жароҳатлар ва уларнинг таъсири

Сўнгги икки мавсум давомида турли жароҳатлар туфайли клуб ва терма жамоанинг 40 та ўйинини ўтказиб юборишга мажбур бўлган футболчи ўз ритмини йўқотиб қўйди. Ҳатто 2026 йилги ёзги жаҳон чемпионати ҳам унинг жисмоний ҳолатига таъсир кўрсатди. Шунга қарамай, мутахассислар ва собиқ ўйинчилар унинг салоҳиятига ижобий баҳо бермоқда.

BestBettingSites.co.ук нашри билан ҳамкорликда Goal.com учун фикр билдирган Алан Смит қуйидагиларни таъкидлади: «Мен унинг ўзининг энг яхши формасига қайта олмаслиги учун ҳеч қандай сабаб кўрмаяпман. Жароҳатлар фақат ритм ва ўзига бўлган ишончни йўқотишга олиб келади. Агар у жароҳатларсиз яхши даврни ўтказиб, барқарор ўйинлар сериясига эга бўлса, аввалги даражасига қайтишини кутиш табиий». Арсенал учун бундай футболчининг қайтиши чемпионлик пойгасида ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Арсеналнинг ҳужум чизиғидаги вазият

Клуб ёзги трансфер ойнасида ҳужум чизиғига янги футболчи қўшиб қўймагани сабабли, мавжуд таркиб ўз маҳоратини кўрсатиши шарт. Швециялик ҳужумчи Виктор Гёкерес Эмиратес стадионидаги иккинчи мавсумига тайёргарлик кўрмоқда. У ўтган мавсумда барча мусобақаларда 21 та гол уришга муваффақ бўлган эди.

Бироқ Арсенал ҳужум юкини фақат бир футболчига юклаб қўймасдан, имкониятларни бутун жамоа бўйлаб тақсимламоқда. Шу боис Алан Смитнинг фикрича, Букайо Сака нафақат яхши ўйин кўрсатиши ва голли узатмалар бериши, балки ўз ҳисобидан кўпроқ голлар киритиб, жамоага ёрдам бериши талаб этилади.

Букайо СакаАлан СмитАрсеналАнглия Премер-лигасиВиктор Гёкерес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Давиде Фраттеси трансфери атрофидаги можаро ҳал этилдиДавиде Фраттеси трансфери атрофидаги можаро ҳал этилдиБугун, 16:33Софие Лундгаард Ливерпулни тарк этиб, Айнтрахт сафига қўшилдиСофие Лундгаард Ливерпулни тарк этиб, Айнтрахт сафига қўшилдиБугун, 16:19Жейми Каррагер Майлз Люис-Скелли атрофидаги вазиятдан ҳайратдаЖейми Каррагер Майлз Люис-Скелли атрофидаги вазиятдан ҳайратдаБугун, 15:55Шок қарор: Моуринью «Реал»ни енгилмас жамоага айлантириш режасини туздиШок қарор: Моуринью «Реал»ни енгилмас жамоага айлантириш режасини туздиБугун, 15:45Махачев ёки Гэрри? Ўзбек спорт юлдузлари ўз прогнозларини билдиришдиМахачев ёки Гэрри? Ўзбек спорт юлдузлари ўз прогнозларини билдиришдиБугун, 15:40«Барселона»дан учинчи ҳужум: Родри учун янги таклиф тайёрланмоқда!«Барселона»дан учинчи ҳужум: Родри учун янги таклиф тайёрланмоқда!Бугун, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди