Алан Смит Букайо Сакадан нималарни кутаётганини айтди
Алан Смит Букайо Сака жароҳатларсиз ва барқарор ўйинлар сериясига эга бўлса, ўзининг энг яхши формасига қайтишига ишонч билдирди. Сака сўнгги икки мавсумда жароҳатлар сабаб клуб ва терма жамоанинг 40 та ўйинини ўтказиб юборди, ўтган мавсумда эса барча мусобақаларда атиги 11 та гол урди.
Лондоннинг Арсенал клуби етакчиси Букайо Сака 2026/27 йилги мавсумда ўзининг энг яхши натижаларига қайтиши ва жамоа ҳужумига жиддий ҳисса қўшиши ўта муҳим вазифа ҳисобланади. Goal.com хабар беришича, бу ҳақда клуб афсонаси Алан Смит фикр билдириб, инглизистонлик қанот футболчиси жароҳатлар гирдобидан қутулиб, аввалги спорт формасини тиклаб олишига тўла асос борлигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўтган мавсумда Арсенал сафида Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритган ҳамда айрим учрашувларда майдонга сардор сифатида тушган Букайо Сака барча мусобақаларда атиги 11 та гол урди. Бу кўрсаткич сўнгги беш йил ичидаги энг паст натижа бўлди. Шунга қарамай, ҳужумчи кетма-кет беш мавсумдан бери мавсумий голлар сонини ўн нафардан ошириб келаётгани унинг барқарорлигидан далолат беради.
Ҳале Энд академияси тарбияланувчиси бўлган Сака 2023/24 йилги мавсумда 20 та гол уриш маррасини забт этганди. Ўшанда у жаҳон футболининг энг сара қанот ҳужумчилари қаторидан жой олишга даъвогар эди. Бироқ сўнгги йилларда Ламине Ямал, Майкл Олисе ва Винисиус Жуниор каби юлдузлар юқори стандартларни ўрнатгани ҳамда бахтсиз жароҳатлар Саканинг ривожланишига бироз тўсқинлик қилди.
Жароҳатлар ва уларнинг таъсириСўнгги икки мавсум давомида турли жароҳатлар туфайли клуб ва терма жамоанинг 40 та ўйинини ўтказиб юборишга мажбур бўлган футболчи ўз ритмини йўқотиб қўйди. Ҳатто 2026 йилги ёзги жаҳон чемпионати ҳам унинг жисмоний ҳолатига таъсир кўрсатди. Шунга қарамай, мутахассислар ва собиқ ўйинчилар унинг салоҳиятига ижобий баҳо бермоқда.
BestBettingSites.co.ук нашри билан ҳамкорликда Goal.com учун фикр билдирган Алан Смит қуйидагиларни таъкидлади: «Мен унинг ўзининг энг яхши формасига қайта олмаслиги учун ҳеч қандай сабаб кўрмаяпман. Жароҳатлар фақат ритм ва ўзига бўлган ишончни йўқотишга олиб келади. Агар у жароҳатларсиз яхши даврни ўтказиб, барқарор ўйинлар сериясига эга бўлса, аввалги даражасига қайтишини кутиш табиий». Арсенал учун бундай футболчининг қайтиши чемпионлик пойгасида ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Арсеналнинг ҳужум чизиғидаги вазиятКлуб ёзги трансфер ойнасида ҳужум чизиғига янги футболчи қўшиб қўймагани сабабли, мавжуд таркиб ўз маҳоратини кўрсатиши шарт. Швециялик ҳужумчи Виктор Гёкерес Эмиратес стадионидаги иккинчи мавсумига тайёргарлик кўрмоқда. У ўтган мавсумда барча мусобақаларда 21 та гол уришга муваффақ бўлган эди.
Бироқ Арсенал ҳужум юкини фақат бир футболчига юклаб қўймасдан, имкониятларни бутун жамоа бўйлаб тақсимламоқда. Шу боис Алан Смитнинг фикрича, Букайо Сака нафақат яхши ўйин кўрсатиши ва голли узатмалар бериши, балки ўз ҳисобидан кўпроқ голлар киритиб, жамоага ёрдам бериши талаб этилади.
…