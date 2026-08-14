Софие Лундгаард Ливерпулни тарк этиб, Айнтрахт сафига қўшилди
24 ёшли даниялик яримҳимоячи Софие Лундгаард Ливерпул аёллар жамоасини тарк этиб, номаълум тўлов эвазига Германиянинг Айнтрахт Франкфурт клубига ўтди. У 2023-йилнинг январ ойида Фортунадан келган ва дастлабки 18 ойда 31 та учрашувда майдонга тушган. Тизза бўғими боғламларининг узилиши ва оёқ суяги синиши сабабли Лундгаард сўнгги икки мавсумда атиги 11 та ўйинда қатнашди.
Ливерпул аёллар жамоаси яримҳимоячиси Софие Лундгаард фаолиятини Германиянинг Фрауен-Бундеслига вакили Айнтрахт Франкфурт сафида давом эттирадиган бўлди. Goal.com хабар беришича, 24 ёшли даниялик футболчининг трансфери номаълум тўлов эвазига амалга оширилган бўлиб, бу унинг фаолиятидаги янги саҳифа ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу трансфер орқали Лундгаард Мерсисайд клубидаги уч ярим йиллик фаолиятига якун ясади. Дастлаб 2023-йилнинг январ ойида Фортунадан келиб қўшилган иқтидорли яримҳимоячи дастлабки 18 ой ичида 31 та учрашувда майдонга тушиб, жамоа ўйинига тезда мослашган эди.
Оғир жароҳатлар ва қийин даврБироқ футболчининг Ливерпулдаги сўнгги йиллари жиддий жароҳатлар соясида қолди. Тизза бўғими боғламларининг узилиши ҳамда оёқ суяги синиши каби оғир жароҳатлар уни узоқ муддатли реабилитация даврини бошдан кечиришга мажбур қилди.
Натижада сўнгги икки мавсум давомида у атиги 11 та ўйинда майдонга тушишга муваффақ бўлди, ўтган мавсумда эса фақат уч марта захирадан ўйинга қўшилди. Шунга қарамай, клуб раҳбарияти ва мураббийлар унинг оғир дамлардаги матонати ва жасоратини юқори баҳолади.
Клуб ва футболчининг видолашувиЛиверпул расмий баёнотида футболчига қилинган ҳиссаси учун миннатдорчилик билдириб, Германиядаги фаолиятига омад тилади. Клуб ва мухлислар учун қадрли бўлиб улгурган Софие Лундгаард ҳам ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаларида илиқ видолашув хабарини қолдирди.
Футболчи ўзининг мурожаатида Мерсисайдни иккинчи уйи деб атаб, мухлисларнинг қўллаб-қувватлаши унинг учун ҳар доим ўзгача аҳамият касб этганини алоҳида таъкидлади ва ҳар доим жамоа мухлиси бўлиб қолишини билдирди.
Фрауен-Бундеслигадаги янги имкониятГермания чемпионатига кўчиб ўтиш Лундгаард учун Европа аёллар футболининг етакчи дивизионларидан бирида ўзининг энг яхши спорт формасини қайта тиклаш учун ажойиб имконият яратади. Собиқ Дания ўсмирлар терма жамоаси аъзоси ўзининг техник салоҳияти эвазига Франкфурт клуби яримҳимоя чизиғининг муҳим етакчисига айланиши кутилмоқда.
Ливерпул учун эса ушбу трансфер бош мураббий Гарет Тейлор бошчилигидаги жамоанинг келгуси мавсумдаги рақобатбардошлигини ошириш йўлидаги навбатдаги қадам бўлди. Жамоа таркибини янгилаш ва кучайтириш ишлари Аёллар Суперлигасининг шиддатли баҳслари олдидан давом этмоқда.
…