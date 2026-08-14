Софие Лундгаард Ливерпулни тарк этиб, Айнтрахт сафига қўшилди

·32·Спорт
Софие Лундгаард Ливерпулни тарк этиб, Айнтрахт сафига қўшилди
Қисқача

24 ёшли даниялик яримҳимоячи Софие Лундгаард Ливерпул аёллар жамоасини тарк этиб, номаълум тўлов эвазига Германиянинг Айнтрахт Франкфурт клубига ўтди. У 2023-йилнинг январ ойида Фортунадан келган ва дастлабки 18 ойда 31 та учрашувда майдонга тушган. Тизза бўғими боғламларининг узилиши ва оёқ суяги синиши сабабли Лундгаард сўнгги икки мавсумда атиги 11 та ўйинда қатнашди.

Ливерпул аёллар жамоаси яримҳимоячиси Софие Лундгаард фаолиятини Германиянинг Фрауен-Бундеслига вакили Айнтрахт Франкфурт сафида давом эттирадиган бўлди. Goal.com хабар беришича, 24 ёшли даниялик футболчининг трансфери номаълум тўлов эвазига амалга оширилган бўлиб, бу унинг фаолиятидаги янги саҳифа ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу трансфер орқали Лундгаард Мерсисайд клубидаги уч ярим йиллик фаолиятига якун ясади. Дастлаб 2023-йилнинг январ ойида Фортунадан келиб қўшилган иқтидорли яримҳимоячи дастлабки 18 ой ичида 31 та учрашувда майдонга тушиб, жамоа ўйинига тезда мослашган эди.

Оғир жароҳатлар ва қийин давр

Бироқ футболчининг Ливерпулдаги сўнгги йиллари жиддий жароҳатлар соясида қолди. Тизза бўғими боғламларининг узилиши ҳамда оёқ суяги синиши каби оғир жароҳатлар уни узоқ муддатли реабилитация даврини бошдан кечиришга мажбур қилди.

Натижада сўнгги икки мавсум давомида у атиги 11 та ўйинда майдонга тушишга муваффақ бўлди, ўтган мавсумда эса фақат уч марта захирадан ўйинга қўшилди. Шунга қарамай, клуб раҳбарияти ва мураббийлар унинг оғир дамлардаги матонати ва жасоратини юқори баҳолади.

Клуб ва футболчининг видолашуви

Ливерпул расмий баёнотида футболчига қилинган ҳиссаси учун миннатдорчилик билдириб, Германиядаги фаолиятига омад тилади. Клуб ва мухлислар учун қадрли бўлиб улгурган Софие Лундгаард ҳам ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаларида илиқ видолашув хабарини қолдирди.

Футболчи ўзининг мурожаатида Мерсисайдни иккинчи уйи деб атаб, мухлисларнинг қўллаб-қувватлаши унинг учун ҳар доим ўзгача аҳамият касб этганини алоҳида таъкидлади ва ҳар доим жамоа мухлиси бўлиб қолишини билдирди.

Фрауен-Бундеслигадаги янги имконият

Германия чемпионатига кўчиб ўтиш Лундгаард учун Европа аёллар футболининг етакчи дивизионларидан бирида ўзининг энг яхши спорт формасини қайта тиклаш учун ажойиб имконият яратади. Собиқ Дания ўсмирлар терма жамоаси аъзоси ўзининг техник салоҳияти эвазига Франкфурт клуби яримҳимоя чизиғининг муҳим етакчисига айланиши кутилмоқда.

Ливерпул учун эса ушбу трансфер бош мураббий Гарет Тейлор бошчилигидаги жамоанинг келгуси мавсумдаги рақобатбардошлигини ошириш йўлидаги навбатдаги қадам бўлди. Жамоа таркибини янгилаш ва кучайтириш ишлари Аёллар Суперлигасининг шиддатли баҳслари олдидан давом этмоқда.

Софие ЛундгаардЛиверпулАйнтрахт ФранкфуртФрауен-БундеслигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Давиде Фраттеси трансфери атрофидаги можаро ҳал этилдиДавиде Фраттеси трансфери атрофидаги можаро ҳал этилдиБугун, 16:33Алан Смит Букайо Сакадан нималарни кутаётганини айтдиАлан Смит Букайо Сакадан нималарни кутаётганини айтдиБугун, 16:13Жейми Каррагер Майлз Люис-Скелли атрофидаги вазиятдан ҳайратдаЖейми Каррагер Майлз Люис-Скелли атрофидаги вазиятдан ҳайратдаБугун, 15:55Шок қарор: Моуринью «Реал»ни енгилмас жамоага айлантириш режасини туздиШок қарор: Моуринью «Реал»ни енгилмас жамоага айлантириш режасини туздиБугун, 15:45Махачев ёки Гэрри? Ўзбек спорт юлдузлари ўз прогнозларини билдиришдиМахачев ёки Гэрри? Ўзбек спорт юлдузлари ўз прогнозларини билдиришдиБугун, 15:40«Барселона»дан учинчи ҳужум: Родри учун янги таклиф тайёрланмоқда!«Барселона»дан учинчи ҳужум: Родри учун янги таклиф тайёрланмоқда!Бугун, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди