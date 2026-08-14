Комо ҳужум чизиғини кучайтириш учун Лиам Делап номзодини кўриб чиқмоқда

·0·Спорт
Комо ҳужум чизиғини кучайтириш учун Лиам Делап номзодини кўриб чиқмоқда

Италиянинг Комо клуби бош мураббийи Сескк Фабрегас жамоа ҳужум чизиғини янада кучайтириш мақсадида трансфер бозорида фаол ҳаракатларни давом эттирмоқда. Sky Sport маълумотига кўра, жамоа раҳбарияти Челси ҳужумчиси Лиам Делап трансфери устида дастлабки музокараларни бошлаб юборган ва бу вариант асосий нишонга айланиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жорий мавсумда Комо трансфер ойнасида анча фаол иш олиб бориб, Чемпионлар лигаси даражасидаги таркиб шакллантиришга интилмоқда. Клуб ҳимоя чизиғини нолдан қайта қурди ва Нико Паз каби иқтидорли футболчиларни сақлаб қолди. Шунга қарамай, бош мураббий Сескк Фабрегас Италия ва Европа майдонларида рақобатбардош бўлиш учун жамоага мутлақо асосий таркибда ўйнай оладиган юқори савиядаги ҳужумчи зарурлигини талаб қилмоқда.

Моисе Кеан трансферидаги қийинчиликлар

Аслида Комо узоқ вақтдан бери Фиорентина ҳужумчиси Моисе Кеанни ўз сафига қўшиб олишни режалаштирган эди. Клуб Италия терма жамоаси аъзоси учун икки маротаба расмий таклиф юборган бўлиб, уларнинг охиргиси 35 миллион евро ва бонусларни ўз ичига олганди. Ушбу трансфер А Серия ва Чемпионлар лигаси қайдномалари учун ҳам муҳим аҳамият касб этиши керак эди.

Бироқ Фиорентина спорт директори Фабио Паратиси ушбу таклифни рад этди. Шундан сўнг Комо спорт директори Луди муқобил вариантларни излай бошлади ва эътиборини Лондоннинг Челси клубига қаратди.

Лиам Делап варианти ва музокаралар

Клуб раҳбарияти аввалроқ Тревоҳ Чалобаҳ трансфери бўйича Челси билан муваффақиятли ҳамкорлик қилган эди. Энди эса шу дипломатик алоқалардан фойдаланган ҳолда, 2003 йилда туғилган англиялик ҳужумчи Лиам Делап масаласида музокаралар олиб борилмоқда. Лондонликлар уни бир йил олдин Ипсвичдан тахминан 40 миллион евро эвазига сотиб олган эди.

Sky Sport хабар беришича, ҳозирги кунда ушбу трансферни ижара асосида амалга ошириш варианти кўриб чиқилмоқда. Бунда Челси футболчининг маошининг бир қисмини тўлаб беришга тайёр эканлигини билдирган. Томонлар ўртасидаги дастлабки алоқалар ижобий якун топган бўлиб, Моисе Кеанга муқобил сифатида Лиам Делап номи жиддий шаклланмоқда.

КомоЛиам ДелапСескк ФабрегасЧелсиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Френк Лемпард Ковентри билан APЛга қайтишга тайёрланмоқдаФренк Лемпард Ковентри билан APЛга қайтишга тайёрланмоқдаБугун, 16:54Давиде Фраттеси трансфери атрофидаги можаро ҳал этилдиДавиде Фраттеси трансфери атрофидаги можаро ҳал этилдиБугун, 16:33Софие Лундгаард Ливерпулни тарк этиб, Айнтрахт сафига қўшилдиСофие Лундгаард Ливерпулни тарк этиб, Айнтрахт сафига қўшилдиБугун, 16:19Алан Смит Букайо Сакадан нималарни кутаётганини айтдиАлан Смит Букайо Сакадан нималарни кутаётганини айтдиБугун, 16:13Жейми Каррагер Майлз Люис-Скелли атрофидаги вазиятдан ҳайратдаЖейми Каррагер Майлз Люис-Скелли атрофидаги вазиятдан ҳайратдаБугун, 15:55Шок қарор: Моуринью «Реал»ни енгилмас жамоага айлантириш режасини туздиШок қарор: Моуринью «Реал»ни енгилмас жамоага айлантириш режасини туздиБугун, 15:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди