Комо ҳужум чизиғини кучайтириш учун Лиам Делап номзодини кўриб чиқмоқда
Италиянинг Комо клуби бош мураббийи Сескк Фабрегас жамоа ҳужум чизиғини янада кучайтириш мақсадида трансфер бозорида фаол ҳаракатларни давом эттирмоқда. Sky Sport маълумотига кўра, жамоа раҳбарияти Челси ҳужумчиси Лиам Делап трансфери устида дастлабки музокараларни бошлаб юборган ва бу вариант асосий нишонга айланиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жорий мавсумда Комо трансфер ойнасида анча фаол иш олиб бориб, Чемпионлар лигаси даражасидаги таркиб шакллантиришга интилмоқда. Клуб ҳимоя чизиғини нолдан қайта қурди ва Нико Паз каби иқтидорли футболчиларни сақлаб қолди. Шунга қарамай, бош мураббий Сескк Фабрегас Италия ва Европа майдонларида рақобатбардош бўлиш учун жамоага мутлақо асосий таркибда ўйнай оладиган юқори савиядаги ҳужумчи зарурлигини талаб қилмоқда.
Моисе Кеан трансферидаги қийинчиликларАслида Комо узоқ вақтдан бери Фиорентина ҳужумчиси Моисе Кеанни ўз сафига қўшиб олишни режалаштирган эди. Клуб Италия терма жамоаси аъзоси учун икки маротаба расмий таклиф юборган бўлиб, уларнинг охиргиси 35 миллион евро ва бонусларни ўз ичига олганди. Ушбу трансфер А Серия ва Чемпионлар лигаси қайдномалари учун ҳам муҳим аҳамият касб этиши керак эди.
Бироқ Фиорентина спорт директори Фабио Паратиси ушбу таклифни рад этди. Шундан сўнг Комо спорт директори Луди муқобил вариантларни излай бошлади ва эътиборини Лондоннинг Челси клубига қаратди.
Лиам Делап варианти ва музокараларКлуб раҳбарияти аввалроқ Тревоҳ Чалобаҳ трансфери бўйича Челси билан муваффақиятли ҳамкорлик қилган эди. Энди эса шу дипломатик алоқалардан фойдаланган ҳолда, 2003 йилда туғилган англиялик ҳужумчи Лиам Делап масаласида музокаралар олиб борилмоқда. Лондонликлар уни бир йил олдин Ипсвичдан тахминан 40 миллион евро эвазига сотиб олган эди.
Sky Sport хабар беришича, ҳозирги кунда ушбу трансферни ижара асосида амалга ошириш варианти кўриб чиқилмоқда. Бунда Челси футболчининг маошининг бир қисмини тўлаб беришга тайёр эканлигини билдирган. Томонлар ўртасидаги дастлабки алоқалар ижобий якун топган бўлиб, Моисе Кеанга муқобил сифатида Лиам Делап номи жиддий шаклланмоқда.
…