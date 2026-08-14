53 йил аввал денгизга ташланган мактуб топилди

·0·Дунё
53 йил аввал денгизга ташланган мактуб топилди

АҚШнинг Нью-Жерси штатида 53 йил аввал денгизга ташланган шиша идиш ичидаги мактуб топилди. Ғайриоддий топилма штатнинг ботқоқ ҳудудларидан бирини тозалаш ишлари вақтида аниқланиб, ўша даврдаги болалик хотираларини яна қайта жонлантирди.

Tidelands Initiative ташкилоти ҳаммуассиси Жон Кутерман Upper Township ҳудудидаги ботқоқликда навбатдаги тозалаш ишларини олиб бораётган пайтда маҳкам ёпилган шишани топган. Унинг ичида Лори Блэр исмли 9 ёшли қиз томонидан ёзилган ҳазиломуз мактуб бор эди.

1973 йил 20 август санаси қўйилган мактубда шиша идиш Ocean City шаҳридаги Second Street Beach соҳилидан денгизга ташлангани ёзилган. Қиз мактубни болаларга хос ҳазиломуз услубда ёзиб, гўё ўғирлаб кетилгани ва Атлантика соҳили яқинидаги оролга олиб борилганини ҳикоя қилган.

Унинг ёзишича, у ерда шафқатсиз «губка балиқчилари» уни акула тўла сувларга шўнғишга мажбурлаётган эмиш. Мактуб охирида эса шишани топган инсондан уни кўрсатилган уй манзилига қайтариш сўралган. Қиз ҳазил тариқасида бу мактубнинг топилиши унинг ҳаётини сақлаб қолган бўлиши мумкинлигини ҳам ёзган.

53 йилдан кейин муаллифи топилди

Қизиқ топилманинг муаллифини излашга қарор қилган Кутерман мактуб суратларини ижтимоий тармоққа жойлаштирди. Орадан вақт ўтиб, хабар мактуб муаллифи Лорининг опаси Элисон Спенсерга етиб борди.

Элисоннинг айтишича, Лори мактубни ёзганида атиги 9 ёшда, унинг ўзи эса 16 ёшда бўлган. Унинг сўзларига кўра, Лори матнни унга айтиб турган, чунки опасининг хати чиройлироқ эди.

Шундан сўнг опа-сингиллар шишани Ocean City соҳилидан денгизга ташлашган. Улар ўша пайтда оддий болалик ҳазили сифатида юборилган мактуб орадан 53 йил ўтиб яна топилишини ҳатто тасаввур ҳам қилмаган.

Бу топилма йиллар давомида денгизда йўқолиб кетган деб ўйланган кичик бир мактуб ҳам бир кун келиб ўз эгасининг ҳаётига қайтиши мумкинлигини кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркия 2027 йилда илк бор Ойга космик аппарат юбормоқчиТуркия 2027 йилда илк бор Ойга космик аппарат юбормоқчиБугун, 15:48Таиландда ёввойи фил машинадан мева “ўғирлади”Таиландда ёввойи фил машинадан мева “ўғирлади”Бугун, 14:15Қуёш тутилишидан сўнг кўз оғриғи бўйича қидирувлар кескин ошдиҚуёш тутилишидан сўнг кўз оғриғи бўйича қидирувлар кескин ошдиБугун, 13:36Океанда “ўз умрини орқага қайтариши” мумкин бўлган жонзот борОкеанда “ўз умрини орқага қайтариши” мумкин бўлган жонзот борБугун, 13:18Футболчи шлемини кийиб, қарийб бир соат илон билан машғулот қилди Футболчи шлемини кийиб, қарийб бир соат илон билан машғулот қилди Бугун, 12:59Водородли автомобил 653 км/соат тезликка чиқиб, рекорд ўрнатдиВодородли автомобил 653 км/соат тезликка чиқиб, рекорд ўрнатдиБугун, 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди