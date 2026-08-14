“Уй бошқаруви раҳбарлари” фуқаролардан 574,6 млн сўм ундирган
Тошкент шаҳри Учтепа туманида ўзларини уй бошқаруви раҳбарлари сифатида таништириб, фуқароларнинг 574,6 миллион сўмини фирибгарлик йўли билан қўлга киритган икки шахс ушланди. Бу ҳақда Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти маълум қилди.
Департаментнинг Учтепа тумани бўлими томонидан ўтказилган терговга қадар текширув давомида А.Б. ва М.Б. “Ватанпарвар” МФЙ ҳудудидаги 29-сонли уй бошқаруви раҳбарлари сифатида ўзларини таништиргани аниқланган.
Маълум бўлишича, улар ушбу кўп қаватли уйда истиқомат қилувчи фуқаролардан турли баҳоналар билан жами 574,6 миллион сўм маблағни фирибгарлик йўли билан олган.
Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 168-моддаси, яъни фирибгарлик моддаси билан жиноят иши қўзғатилган. Ҳозирда ҳолат бўйича тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
…