Туркия 2027 йилда илк бор Ойга космик аппарат юбормоқчи
Туркия 2027 йилнинг дастлабки ойларида Ойга ўзининг илк космик аппаратини юборишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда 13 август куни мамлакат саноат ва технологиялар вазири Меҳмет Фотиҳ Кажир маълум қилди.
Вазирнинг сўзларига кўра, «Миллий технологик ҳамла» дастурида космик соҳа муҳим ўрин тутади. Унинг таъкидлашича, космик ва унга оид технологиялар нафақат илм-фан, балки мудофаа саноати учун ҳам стратегик аҳамиятга эга.
Туркия сўнгги йилларда BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK-2, Türksat 6A ва İMECE каби сунъий йўлдош лойиҳаларини амалга ошириб, космик технологиялар бўйича салоҳиятини оширган.
Кажирнинг маълум қилишича, туркиялик муҳандис ва олимлар ҳозирда мамлакатнинг ўз Ой аппаратини яратиш устида ишламоқда. Қурилма маҳаллий ишлаб чиқилган гибрид ракета двигатели билан жиҳозланади ва унинг парвози учун белгиланган барча асосий синовлар муваффақиятли якунланган.
Вазир Туркиянинг космосга мустақил чиқиш имкониятини стратегик мақсад сифатида кўраётганини билдириб, ракета технологияларини ривожлантириш бўйича ишлар давом этаётганини таъкидлади.
Шунингдек, мамлакат келгусида бошқариладиган космик миссияларни давом эттириш, янги халқаро космик станциялар лойиҳаларида технологик ҳамкор сифатида қатнашиш ва халқаро ҳамкорликни кенгайтиришни режалаштирмоқда.
…