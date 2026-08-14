Tecno Пова 8 Pro тақдим этилди: 144 Hz AMOLED ва 6500 мА•ч батарея

·0·Техно
Tecno Пова 8 Pro тақдим этилди: 144 Hz AMOLED ва 6500 мА•ч батарея

Tecno компанияси замонавий технологиялар бозорида ўзининг янги флагман қурилмаси — Пова 8 Pro смартфонини расман тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур гаджет ўзининг улкан аккумулятори, илғор дисплейи ва ноодатий космик дизайни билан фойдаланувчилар эътиборини тортишга мўлжалланган бўлиб, ўрта сегментдаги етакчи қурилмалардан бирига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дисплей ва ўйин имкониятлари

Янги смартфон 6,78 дюймли AMOLED-экран билан жиҳозланган бўлиб, у 144 Hz янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Экраннинг энг юқори ёрқинлиги 4500 нитгача етади ва у мустаҳкам Корнинг Горилла Гласс 7i ойнаси билан ҳимояланган. Бу эса қуёш нурлари остида ҳам тасвирнинг аниқ кўринишини таъминлайди.

Ўйинсеварлар учун қурилмада махсус P1 график чипи кўзда тутилган. Ушбу процессор айрим ўйин лойиҳаларида кадрлар частотасини 144 кадр/секундгача ошириш имконини беради. Шунингдек, смартфон MediaTek Dimensity 7400 Ултимате процессори базасида ишлайди ва фойдаланувчиларга 12 GB гача тезкор ҳамда 512 GB гача ички хотирани таклиф этади.

Камера ва автономлик

Қурилманинг орқа панелида учбурчак шаклидаги камера блоки жойлашган бўлиб, у созланиши мумкин бўлган Mini LED-дисплей билан тўлдирилган. Асосий камера оптик стабилизацияга эга 50 мегапикселли ЛЙTIA 700C сенсоридан иборат. Унга 8 мегапикселли кенг бурчакли модул ва 13 мегапикселли олд камера кўмаклашади.

Смартфоннинг энг асосий устунликларидан бири унинг 6500 мА•ч сиғимли аккумуляторидир. Батарея 45 ваттли тезкор қувватлаш технологиясини, шунингдек, байпас қувватлаш ва 10 ваттли тескари симли қувватлаш функцияларини қўллаб-қувватлайди. Бу эса фойдаланувчиларга узоқ вақт давомида заряд ҳақида қайғурмасдан фойдаланиш имконини беради.

Ҳимоя ва қўшимча функциялар

Корпус хавфсизлигига алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, модел бир йўла бир нечта стандартлар — IP66, IP68, IP69 ва IP69K даражасидаги ҳимояга эга. Қурилма қизиб кетишининг олдини олиш учун 5000 мм² майдонга эга буғланиш камераси ўрнатилган.

Шунингдек, гаджет NFC модули, инфрақизил порт, Долбй Атмос созламасига эга стереодинамиклар ва Ҳи-Рес Audiо қўллаб-қувватлаши билан жиҳозланган. Қурилма қутидан Android 16 операцион тизими ва ҲiOS 16 интерфейси билан чиқади. Ишлаб чиқарувчи учта йирик тизим янгиланиши ва уч йиллик хавфсизлик ямаларини кафолатлайди.

Tecno Пова 8 Pro оқ, қора ва яшил ранглардаги 8/256, 12/256 ҳамда 12/512 GB модификацияларида сотувга чиқарилади. Шунингдек, техник жиҳатдан фарқ қилмайдиган, бироқ ўзига хос дизайнга эга махсус Тонино Lamborghini чекланган версияси ҳам тақдим этилди.

TecnoПова 8 ProСмартфонAndroid 16Технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple афсонавий iPhone Х смартфонини эскирган қурилмалар рўйхатига киритдиApple афсонавий iPhone Х смартфонини эскирган қурилмалар рўйхатига киритдиБугун, 15:25Ўзбекистонлик ёш муҳандис дронларга қарши янги тизим яратдиЎзбекистонлик ёш муҳандис дронларга қарши янги тизим яратдиБугун, 15:24Дреаме ўзининг биринчи Aurora флагман смартфонини тақдим этдиДреаме ўзининг биринчи Aurora флагман смартфонини тақдим этдиБугун, 14:52Samsung Galaxy S25+ қувватлаш вақтида ёниб кетдиSamsung Galaxy S25+ қувватлаш вақтида ёниб кетдиБугун, 14:29Apple АҚШда компьютерлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиApple АҚШда компьютерлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиБугун, 13:59Sony Xperia 1 VIII смартфони юқори нархга қарамай яхши сотилмоқдаSony Xperia 1 VIII смартфони юқори нархга қарамай яхши сотилмоқдаБугун, 13:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди