Tecno Пова 8 Pro тақдим этилди: 144 Hz AMOLED ва 6500 мА•ч батарея
Tecno компанияси замонавий технологиялар бозорида ўзининг янги флагман қурилмаси — Пова 8 Pro смартфонини расман тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур гаджет ўзининг улкан аккумулятори, илғор дисплейи ва ноодатий космик дизайни билан фойдаланувчилар эътиборини тортишга мўлжалланган бўлиб, ўрта сегментдаги етакчи қурилмалардан бирига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дисплей ва ўйин имкониятлариЯнги смартфон 6,78 дюймли AMOLED-экран билан жиҳозланган бўлиб, у 144 Hz янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Экраннинг энг юқори ёрқинлиги 4500 нитгача етади ва у мустаҳкам Корнинг Горилла Гласс 7i ойнаси билан ҳимояланган. Бу эса қуёш нурлари остида ҳам тасвирнинг аниқ кўринишини таъминлайди.
Ўйинсеварлар учун қурилмада махсус P1 график чипи кўзда тутилган. Ушбу процессор айрим ўйин лойиҳаларида кадрлар частотасини 144 кадр/секундгача ошириш имконини беради. Шунингдек, смартфон MediaTek Dimensity 7400 Ултимате процессори базасида ишлайди ва фойдаланувчиларга 12 GB гача тезкор ҳамда 512 GB гача ички хотирани таклиф этади.
Камера ва автономликҚурилманинг орқа панелида учбурчак шаклидаги камера блоки жойлашган бўлиб, у созланиши мумкин бўлган Mini LED-дисплей билан тўлдирилган. Асосий камера оптик стабилизацияга эга 50 мегапикселли ЛЙTIA 700C сенсоридан иборат. Унга 8 мегапикселли кенг бурчакли модул ва 13 мегапикселли олд камера кўмаклашади.
Смартфоннинг энг асосий устунликларидан бири унинг 6500 мА•ч сиғимли аккумуляторидир. Батарея 45 ваттли тезкор қувватлаш технологиясини, шунингдек, байпас қувватлаш ва 10 ваттли тескари симли қувватлаш функцияларини қўллаб-қувватлайди. Бу эса фойдаланувчиларга узоқ вақт давомида заряд ҳақида қайғурмасдан фойдаланиш имконини беради.
Ҳимоя ва қўшимча функцияларКорпус хавфсизлигига алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, модел бир йўла бир нечта стандартлар — IP66, IP68, IP69 ва IP69K даражасидаги ҳимояга эга. Қурилма қизиб кетишининг олдини олиш учун 5000 мм² майдонга эга буғланиш камераси ўрнатилган.
Шунингдек, гаджет NFC модули, инфрақизил порт, Долбй Атмос созламасига эга стереодинамиклар ва Ҳи-Рес Audiо қўллаб-қувватлаши билан жиҳозланган. Қурилма қутидан Android 16 операцион тизими ва ҲiOS 16 интерфейси билан чиқади. Ишлаб чиқарувчи учта йирик тизим янгиланиши ва уч йиллик хавфсизлик ямаларини кафолатлайди.
Tecno Пова 8 Pro оқ, қора ва яшил ранглардаги 8/256, 12/256 ҳамда 12/512 GB модификацияларида сотувга чиқарилади. Шунингдек, техник жиҳатдан фарқ қилмайдиган, бироқ ўзига хос дизайнга эга махсус Тонино Lamborghini чекланган версияси ҳам тақдим этилди.
…