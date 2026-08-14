Дам олиш кунлари Ўзбекистонда иссиқ ҳаво сақланиб қолади

·38·Ўзбекистон
Дам олиш кунлари Ўзбекистонда иссиқ ҳаво сақланиб қолади
Қисқача

Ўзбекистонда дам олиш кунлари иссиқ ва асосан қуруқ об-ҳаво кузатилиб, кундузги ҳарорат 37–40 даража, жанубий ва чўл ҳудудларида 41–43 даражагача етади. 16 август куни ҳарорат 2–3 даражага пасайиши, кечалари эса 21–26 даража бўлиши кутилмоқда. 14 август куни тоғли ҳудудларда қисқа муддатли ёмғир ва момақалдироқ кузатилиши мумкин. Айрим жойларда шамол 13–18 м/с гача кучайиб, чанг-тўзон кўтарилиши эҳтимоли бор.

Ўзбекистонда дам олиш кунлари ҳам иссиқ ва асосан қуруқ об-ҳаво кузатилади. Ўзгидромет маълумотларига кўра, кундузги ҳаво ҳарорати 37–40 даража атрофида бўлади, жанубий ва чўл ҳудудларининг айрим жойларида эса 41–43 даражагача кўтарилади.

16 август куни жазирама бироз чекиниб, ҳаво ҳарорати 2–3 даражага пасайиши кутилмоқда. Кечалари ҳарорат 21–26 даража атрофида бўлади.

Республика ҳудудларида ҳаво кам булутли ва ёғингарчиликсиз бўлиши прогноз қилинмоқда. Бироқ 14 август куни кундузи тоғли ҳудудларнинг айрим жойларида қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ кузатилиши мумкин.

Айрим ҳудудларда шамол тезлиги 13–18 м/с гача кучаяди. Баъзи жойларда кучли шамол чанг-тўзон билан бирга кузатилиши эҳтимоли бор.

Тошкент шаҳрида ҳам дам олиш кунлари ёғингарчилик кутилмайди. Кечалари ҳаво 23–26 даража, кундуз кунлари эса 14–15 августда 38–40 даража, якшанба куни 36–38 даража бўлиши кутилмоқда.

Шамол шарқдан 3–8 м/с тезликда эсади, айрим пайтларда 10–14 м/с гача кучайиши ва шаҳарнинг баъзи ҳудудларида чанг-тўзон кўтарилиши мумкин.

ЎзбекистонЎзгидрометТошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

15 август куни Ўзбекистонда ҳаво қандай бўлади?15 август куни Ўзбекистонда ҳаво қандай бўлади?Бугун, 16:06Президент маслаҳатчиси алмашди: Олим Давлатов тайинландиПрезидент маслаҳатчиси алмашди: Олим Давлатов тайинландиКеча, 22:53Қашқадарёда 856 нафар талабанинг контракти тўлаб бериладиҚашқадарёда 856 нафар талабанинг контракти тўлаб бериладиКеча, 15:34“Аванс” энди “бўнак”: Ўзбекистонда айрим сўзлар ўзгаради“Аванс” энди “бўнак”: Ўзбекистонда айрим сўзлар ўзгарадиКеча, 14:52Ўзбекистондан Қирғизистонга олиб кирилган 28 тонна сабзавот ортга қайтарилдиЎзбекистондан Қирғизистонга олиб кирилган 28 тонна сабзавот ортга қайтарилдиКеча, 14:47Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?Кеча, 12:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда кучли зилзила бўладими? Олимлар расмий жавоб берди
Ўзбекистонда кучли зилзила бўладими? Олимлар расмий жавоб берди
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади