Френк Лемпард Ковентри билан APЛга қайтишга тайёрланмоқда

·33·Спорт
Френк Лемпард Ковентри билан APЛга қайтишга тайёрланмоқда
Қисқача

Френк Лемпард бошчилигидаги Ковентри Сити 25 йиллик танаффусдан сўнг Англия Премер-лигасига қайтди. Клуб раҳбарияти мураббий билан шартномани узайтириб, 2029 йилгача мўлжалланган янги битим имзолади. Лемпард жамоани плей-оф баҳслари орқали элита дивизионига олиб чиқиб, Челси ва Эвертондаги фаолиятидан кейин мураббийликдаги мавқейини тиклади.

Англия футболининг афсонавий намояндаларидан бири Френк Лемпард ўз мураббийлик фаолиятидаги янги муваффақиятлар сари дадил одимламоқда. Унинг раҳбарлигидаги Ковентри Сити жамоаси Чемпионшипда зафар қучиб, 25 йиллик танаффусдан сўнг Англия Премер-лигасига қайтди ва бу мутахасснинг қадр-қимматини яна бир бор оширди. Goal.com хабар беришича, клуб раҳбарияти мураббий билан шартномани узайтириб, 2029 йилгача мўлжалланган янги битим имзолаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ковентри сўнгги йилларда оғир даврларни бошдан кечириб, ҳатто Иккинчи лигагача тушиб кетган эди. Жамоанинг юқори дивизион томон тикланиш жараёни Марк Робинс бошчилигида бошланган бўлса-да, 2024 йилнинг ноябрида унинг истеъфога чиқарилиши барчани ажаблантирган эди. Шундан сўнг мураббийлик ўриндиғига ўтирган Лемпард қисқа вақт ичида ўз салоҳиятини намойиш этиб, жамоани плей-оф баҳслари орқали элита дивизионига олиб чиқди.

Лемпарднинг Премер-лигадаги тажрибаси ва келажаги

Аввалроқ Челси ва Эвертон клубларидаги фаолияти давомида мураббийнинг малакасига нисбатан айрим саволлар туғилган эди. Челси клубидаги иккинчи вақтинчалик давридан кейин бир йилдан ортиқ вақт давомида ишламай юрган 48 ёшли мутахассис Ковентридаги натижалари эвазига ўз мавқейини тўлалигича тиклай олди. Мутахассислар унинг мураббийлик тажрибаси ва Премер-лигадаги ўзгаришларни яхши тушуниши жамоага катта ёрдам беришини таъкидлашмоқда.

Ковентри олдида келаси мавсумда элита дивизионида жон сақлаб қолишдек мушкул вазифа турибди. Кўпчилик экспертлар клубни қийин курашлар кутаётганини тахмин қилмоқда. Шунга қарамай, клуб собиқ ҳимоячиси Колин Хендри Goal нашрига берган эксклюзив интервюсида раҳбарият қийин вазиятларда ҳам Лемпардга содиқ қолиши кераклигини, акс ҳолда бу жуда адолатсизлик бўлишини таъкидлади.

Бошқа клублар қизиқиши

Колин Хендрининг фикрича, агар Ковентри билан қийинчиликлар юзага келса ҳам, Френк Лемпард бошқа жамоалардан ҳам таклифлар олишда муаммога дуч келмайди. Инглиз мураббийи ўз мақомини тиклаб улгургани боис, Премер-лиганинг бошқа жамоалари ҳам унинг хизматига қизиқиш билдириш эҳтимоли юқори.

Мутахассиснинг таъкидлашича, агар Ковентри вақтинчалик аутсайдерга айланиб қолмаса ва Брайтон, Брентфорд ёки Борнмут каби барқарор ривожланаётган клублар йўлидан юрса, бу жамоа ва мухлислар учун энг катта ютуқ бўлади. Ҳозирча эса Лемпард ўз шогирдлари билан биргаликда Премер-лигадаги янги синовларга тайёргарлик кўрмоқда ва ўзининг мураббийлик салоҳиятини яна бир бор исботлаш ниятида.

Френк ЛемпардКовентриПремер-лигаФутболАнглия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда 15 та медал: Пойтахтдаги Осиё биринчилигидан қайноқ натижаларТошкентда 15 та медал: Пойтахтдаги Осиё биринчилигидан қайноқ натижаларБугун, 17:30Комо ҳужум чизиғини кучайтириш учун Лиам Делап номзодини кўриб чиқмоқдаКомо ҳужум чизиғини кучайтириш учун Лиам Делап номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 17:17Давиде Фраттеси трансфери атрофидаги можаро ҳал этилдиДавиде Фраттеси трансфери атрофидаги можаро ҳал этилдиБугун, 16:33Софие Лундгаард Ливерпулни тарк этиб, Айнтрахт сафига қўшилдиСофие Лундгаард Ливерпулни тарк этиб, Айнтрахт сафига қўшилдиБугун, 16:19Алан Смит Букайо Сакадан нималарни кутаётганини айтдиАлан Смит Букайо Сакадан нималарни кутаётганини айтдиБугун, 16:13Жейми Каррагер Майлз Люис-Скелли атрофидаги вазиятдан ҳайратдаЖейми Каррагер Майлз Люис-Скелли атрофидаги вазиятдан ҳайратдаБугун, 15:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди