Френк Лемпард Ковентри билан APЛга қайтишга тайёрланмоқда
Френк Лемпард бошчилигидаги Ковентри Сити 25 йиллик танаффусдан сўнг Англия Премер-лигасига қайтди. Клуб раҳбарияти мураббий билан шартномани узайтириб, 2029 йилгача мўлжалланган янги битим имзолади. Лемпард жамоани плей-оф баҳслари орқали элита дивизионига олиб чиқиб, Челси ва Эвертондаги фаолиятидан кейин мураббийликдаги мавқейини тиклади.
Англия футболининг афсонавий намояндаларидан бири Френк Лемпард ўз мураббийлик фаолиятидаги янги муваффақиятлар сари дадил одимламоқда. Унинг раҳбарлигидаги Ковентри Сити жамоаси Чемпионшипда зафар қучиб, 25 йиллик танаффусдан сўнг Англия Премер-лигасига қайтди ва бу мутахасснинг қадр-қимматини яна бир бор оширди. Goal.com хабар беришича, клуб раҳбарияти мураббий билан шартномани узайтириб, 2029 йилгача мўлжалланган янги битим имзолаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ковентри сўнгги йилларда оғир даврларни бошдан кечириб, ҳатто Иккинчи лигагача тушиб кетган эди. Жамоанинг юқори дивизион томон тикланиш жараёни Марк Робинс бошчилигида бошланган бўлса-да, 2024 йилнинг ноябрида унинг истеъфога чиқарилиши барчани ажаблантирган эди. Шундан сўнг мураббийлик ўриндиғига ўтирган Лемпард қисқа вақт ичида ўз салоҳиятини намойиш этиб, жамоани плей-оф баҳслари орқали элита дивизионига олиб чиқди.
Лемпарднинг Премер-лигадаги тажрибаси ва келажагиАввалроқ Челси ва Эвертон клубларидаги фаолияти давомида мураббийнинг малакасига нисбатан айрим саволлар туғилган эди. Челси клубидаги иккинчи вақтинчалик давридан кейин бир йилдан ортиқ вақт давомида ишламай юрган 48 ёшли мутахассис Ковентридаги натижалари эвазига ўз мавқейини тўлалигича тиклай олди. Мутахассислар унинг мураббийлик тажрибаси ва Премер-лигадаги ўзгаришларни яхши тушуниши жамоага катта ёрдам беришини таъкидлашмоқда.
Ковентри олдида келаси мавсумда элита дивизионида жон сақлаб қолишдек мушкул вазифа турибди. Кўпчилик экспертлар клубни қийин курашлар кутаётганини тахмин қилмоқда. Шунга қарамай, клуб собиқ ҳимоячиси Колин Хендри Goal нашрига берган эксклюзив интервюсида раҳбарият қийин вазиятларда ҳам Лемпардга содиқ қолиши кераклигини, акс ҳолда бу жуда адолатсизлик бўлишини таъкидлади.
Бошқа клублар қизиқишиКолин Хендрининг фикрича, агар Ковентри билан қийинчиликлар юзага келса ҳам, Френк Лемпард бошқа жамоалардан ҳам таклифлар олишда муаммога дуч келмайди. Инглиз мураббийи ўз мақомини тиклаб улгургани боис, Премер-лиганинг бошқа жамоалари ҳам унинг хизматига қизиқиш билдириш эҳтимоли юқори.
Мутахассиснинг таъкидлашича, агар Ковентри вақтинчалик аутсайдерга айланиб қолмаса ва Брайтон, Брентфорд ёки Борнмут каби барқарор ривожланаётган клублар йўлидан юрса, бу жамоа ва мухлислар учун энг катта ютуқ бўлади. Ҳозирча эса Лемпард ўз шогирдлари билан биргаликда Премер-лигадаги янги синовларга тайёргарлик кўрмоқда ва ўзининг мураббийлик салоҳиятини яна бир бор исботлаш ниятида.
…