Жейми Каррагер Майлз Люис-Скелли атрофидаги вазиятдан ҳайратда
Англия футболи эксперти ва Ливерпул собиқ ҳимоячиси Жейми Каррагер Лондоннинг Арсенал клуби ўз тарбияланувчиси Майлз Люис-Скеллини ёзги трансфер ойнасида сотишга тайёр эканлиги ҳақидаги хабарлардан бутунлай гангиб қолганини билдирди. Те Оверлап Фан Дебате кўрсатувида сўз олган мутахассис ушбу қарорнинг мантиқини тушуниб бўлмаслигини таъкидлаб, бу ҳолатни ғалати ва кутилмаган деб атади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Манбалар берган маълумотларга кўра, ўн тўққиз ёшли ярим ҳимоячи Англия Премер-лигасидаги рақобатчилар — Манчестер Юнайтед ҳамда Челси клубларига таклиф қилинган. Ваҳоланки, футболчининг ўзи ёки унинг вакиллари томонидан жамоани тарк этиш истаги билдирилмагани, аксинча Арсенал клубининг ташаббуси кўрсатилгани мутахассисларни ва мухлисларни ҳайратда қолдирди.
Марказдаги рақобат ва ёш истеъдод келажагиЛондонликлар сафида марказдаги рақобат Нюкасл Юнайтед клубидан 75 миллион фунт стерлинг эвазига Бруно Гимарайснинг трансфер қилиниши ортидан янада кучайди. Шунга қарамай, ўтган мавсум бошида қийинчиликларга дуч келган инглиз футболчиси мавсум якунига бориб асосий таркибдан жой ола билди. Хусусан, Чемпионлар лигаси финалида Пари Сен-Жермен клубига қарши кечган ва пеналтилар сериясигача борган баҳсда майдонга тушиб, мусобақа тарихида финални бошлаган иккинчи энг ёш инглиз футболчисига айланди.
Жейми Каррагернинг фикрича, Арсенал ўз академиясининг Ҳале Энд тарбияланувчиси бўлган бундай даражадаги иқтидорли ўйинчидан воз кечиш орқали жиддий хатога йўл қўйиши мумкин. Собиқ футболчи ёш ўйинчилар фаолиятида пасайишлар бўлиши табиийлигини, бироқ Люис-Скеллининг салоҳияти жуда юқорилигини алоҳида таъкидлади.
Майлз Люис-Скеллининг халқаро майдондаги ўйинлариМутахассис ёш футболчининг Мадриднинг Реал клубига қарши меҳмондаги ўйинда чап қанот ҳимоясида майдонни бошқаргани ҳамда Пари Сен-Жермен билан кечган финалда марказий ярим ҳимоядаги ҳаракатларини юқори баҳолади. Бундай даражадаги ўйинларни фақатгина чинакамига иқтидорли ёшлар кўрсата олиши мумкинлигини қайд этди.
Эслатиб ўтамиз, футболчининг Эмиратес стадионидаги амалдаги шартномаси 2030-йилгача мўлжалланган. У Комо дарвозасига гол урганидан сўнг трибунадагиларга юрак шаклини кўрсатиб, жамоада қолиш истагида эканини яққол намойиш этганди.
Микел Артета эса ушбу трансфер миш-мишларига изоҳ берар экан, футболчиларининг бошқа клублар эътиборини тортаётгани улар яхши иш бажараётганининг ижобий белгиси эканини таъкидлаб, мавжуд тахминлар ҳақида гапиришдан бош тортди.
…