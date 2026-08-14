Жейми Каррагер Майлз Люис-Скелли атрофидаги вазиятдан ҳайратда

·0·Спорт
Жейми Каррагер Майлз Люис-Скелли атрофидаги вазиятдан ҳайратда

Англия футболи эксперти ва Ливерпул собиқ ҳимоячиси Жейми Каррагер Лондоннинг Арсенал клуби ўз тарбияланувчиси Майлз Люис-Скеллини ёзги трансфер ойнасида сотишга тайёр эканлиги ҳақидаги хабарлардан бутунлай гангиб қолганини билдирди. Те Оверлап Фан Дебате кўрсатувида сўз олган мутахассис ушбу қарорнинг мантиқини тушуниб бўлмаслигини таъкидлаб, бу ҳолатни ғалати ва кутилмаган деб атади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Манбалар берган маълумотларга кўра, ўн тўққиз ёшли ярим ҳимоячи Англия Премер-лигасидаги рақобатчилар — Манчестер Юнайтед ҳамда Челси клубларига таклиф қилинган. Ваҳоланки, футболчининг ўзи ёки унинг вакиллари томонидан жамоани тарк этиш истаги билдирилмагани, аксинча Арсенал клубининг ташаббуси кўрсатилгани мутахассисларни ва мухлисларни ҳайратда қолдирди.

Марказдаги рақобат ва ёш истеъдод келажаги

Лондонликлар сафида марказдаги рақобат Нюкасл Юнайтед клубидан 75 миллион фунт стерлинг эвазига Бруно Гимарайснинг трансфер қилиниши ортидан янада кучайди. Шунга қарамай, ўтган мавсум бошида қийинчиликларга дуч келган инглиз футболчиси мавсум якунига бориб асосий таркибдан жой ола билди. Хусусан, Чемпионлар лигаси финалида Пари Сен-Жермен клубига қарши кечган ва пеналтилар сериясигача борган баҳсда майдонга тушиб, мусобақа тарихида финални бошлаган иккинчи энг ёш инглиз футболчисига айланди.

Жейми Каррагернинг фикрича, Арсенал ўз академиясининг Ҳале Энд тарбияланувчиси бўлган бундай даражадаги иқтидорли ўйинчидан воз кечиш орқали жиддий хатога йўл қўйиши мумкин. Собиқ футболчи ёш ўйинчилар фаолиятида пасайишлар бўлиши табиийлигини, бироқ Люис-Скеллининг салоҳияти жуда юқорилигини алоҳида таъкидлади.

Майлз Люис-Скеллининг халқаро майдондаги ўйинлари

Мутахассис ёш футболчининг Мадриднинг Реал клубига қарши меҳмондаги ўйинда чап қанот ҳимоясида майдонни бошқаргани ҳамда Пари Сен-Жермен билан кечган финалда марказий ярим ҳимоядаги ҳаракатларини юқори баҳолади. Бундай даражадаги ўйинларни фақатгина чинакамига иқтидорли ёшлар кўрсата олиши мумкинлигини қайд этди.

Эслатиб ўтамиз, футболчининг Эмиратес стадионидаги амалдаги шартномаси 2030-йилгача мўлжалланган. У Комо дарвозасига гол урганидан сўнг трибунадагиларга юрак шаклини кўрсатиб, жамоада қолиш истагида эканини яққол намойиш этганди.

Микел Артета эса ушбу трансфер миш-мишларига изоҳ берар экан, футболчиларининг бошқа клублар эътиборини тортаётгани улар яхши иш бажараётганининг ижобий белгиси эканини таъкидлаб, мавжуд тахминлар ҳақида гапиришдан бош тортди.

АрсеналМайлз Люис-СкеллиЖейми КаррагерПремер-лигаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шок қарор: Моуриньо «Реал»ни енгилмас жамоага айлантириш режасини туздиШок қарор: Моуриньо «Реал»ни енгилмас жамоага айлантириш режасини туздиБугун, 15:45Махачев ёки Гэрри? Ўзбек спорт юлдузлари ўз прогнозларини билдиришдиМахачев ёки Гэрри? Ўзбек спорт юлдузлари ўз прогнозларини билдиришдиБугун, 15:40«Барселона»дан учинчи ҳужум: Родри учун янги таклиф тайёрланмоқда!«Барселона»дан учинчи ҳужум: Родри учун янги таклиф тайёрланмоқда!Бугун, 15:31Милан Кристофер Нкунку билан хайрлашишга тайёр, Рома эса ўйинчи учун курашмоқдаМилан Кристофер Нкунку билан хайрлашишга тайёр, Рома эса ўйинчи учун курашмоқдаБугун, 15:30Манчестер Сити Энзо Фернандес учун Челсига 120 миллион евро таклиф қилмоқдаМанчестер Сити Энзо Фернандес учун Челсига 120 миллион евро таклиф қилмоқдаБугун, 15:17Энзо Мареска Манчестер Сити бош мураббийи сифатидаги вазифаларни қабул қилдиЭнзо Мареска Манчестер Сити бош мураббийи сифатидаги вазифаларни қабул қилдиБугун, 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди