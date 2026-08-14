Давиде Фраттеси трансфери атрофидаги можаро ҳал этилди
Футбол оламида трансфер ойнасининг сўнгги кунлари кўпинча кутилмаган вазиятларга бой бўлади. Goal.com хабар беришича, Италия чемпионатида Интер ва Лацио клублари ўртасида ярим ҳимоячи Давиде Фраттеси трансфери бўйича кескин вазият юзага келиб, сўнгги дақиқалардагина ўз ечимини топди. Томонлар дастлаб келишувга эришган бўлишига қарамай, расмий идораларнинг аралашуви барчасини ўзгартириб юборди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Интер ва Лацио клублари футболчининг трансфери борасида 13-август куни дастлабки келишувга эришган эди. Унга кўра, Давиде Фраттеси Рим клубига 1 миллион евро эвазига ижара асосида ўтиши, шунингдек, 14 миллион евро эвазига сотиб олиш ҳуқуқи кўзда тутилиши режалаштирилганди. Бу банд Лацио А Серияда 10-ўринни эгалласа ёки футболчи муайян ўйинлар сонида майдонга тушса, мажбурий харидга айланиши керак эди. Шунингдек, Интер келгусидаги сотувдан 50 фоиз улуш олиш ҳуқуқини ҳам сақлаб қолган эди.
Трансфердаги тўсиқ ва юзага келган шартнома ўзгаришлариБироқ 14-август куни тонгда А Серия раҳбарияти ушбу битимни блоклаб қўйди. Лацио клубининг трансфер фаолияти ҳозирда чеклангани ва молиявий баландликни нолга келтириши шартлиги сабабли муаммо келиб чиқди. Виа Роселлини идорасининг эътирози айнан сотиб олиш мажбурияти шартига қаратилган эди. Клаудио Лотито бошчилигидаги клуб 14 миллион евролик мажбурият ишга тушгач, трансфер даври учун нол балансни олдиндан кафолатлай олмас эди.
Молиявий коэффициентлар ва таркиб нархи меъёри билан боғлиқ муаммолар туфайли келишув тўхтаб қолди. Шу боисдан Интер раҳбарияти ва шахсан Жузеппе Маротта вазиятдан жиддий норозилигини билдирган. Футболчи ва унинг агентлари эса Миландан Римга уқишга тайёр турган вақтда аэропортда қолиб кетишган ва брон қилинган рейс уларсиз учиб кетганини кузатишга мажбур бўлишган.
Янги формула ва якуний келишувЛацио раҳбарияти вазиятни юмшатиш мақсадида тезкор музокараларга киришди ва муаммони ҳал қилишнинг янги формуласини ишлаб чиқди. Натижада томонлар келишув шартларини ўзгартиришга муваффақ бўлишди ва Давиде Фраттесининг Римга учишига рухсат берилди.
Янги келишувга кўра, трансфер қуйидаги шартлар асосида амалга оширилмоқда:
- Ижара ҳақи 1 миллион евродан 5 миллион еврога оширилди;
- Сотиб олиш опсияси 14 миллион евродан 10 миллион евро плюс бонусларга туширилди;
- Келгусидаги трансфердан тушадиган фойданинг 50 фоизи Интер клубида қолиши ўзгаришсиз қолдирилди.
…