Давиде Фраттеси трансфери атрофидаги можаро ҳал этилди

·0·Спорт
Давиде Фраттеси трансфери атрофидаги можаро ҳал этилди

Футбол оламида трансфер ойнасининг сўнгги кунлари кўпинча кутилмаган вазиятларга бой бўлади. Goal.com хабар беришича, Италия чемпионатида Интер ва Лацио клублари ўртасида ярим ҳимоячи Давиде Фраттеси трансфери бўйича кескин вазият юзага келиб, сўнгги дақиқалардагина ўз ечимини топди. Томонлар дастлаб келишувга эришган бўлишига қарамай, расмий идораларнинг аралашуви барчасини ўзгартириб юборди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Интер ва Лацио клублари футболчининг трансфери борасида 13-август куни дастлабки келишувга эришган эди. Унга кўра, Давиде Фраттеси Рим клубига 1 миллион евро эвазига ижара асосида ўтиши, шунингдек, 14 миллион евро эвазига сотиб олиш ҳуқуқи кўзда тутилиши режалаштирилганди. Бу банд Лацио А Серияда 10-ўринни эгалласа ёки футболчи муайян ўйинлар сонида майдонга тушса, мажбурий харидга айланиши керак эди. Шунингдек, Интер келгусидаги сотувдан 50 фоиз улуш олиш ҳуқуқини ҳам сақлаб қолган эди.

Трансфердаги тўсиқ ва юзага келган шартнома ўзгаришлари

Бироқ 14-август куни тонгда А Серия раҳбарияти ушбу битимни блоклаб қўйди. Лацио клубининг трансфер фаолияти ҳозирда чеклангани ва молиявий баландликни нолга келтириши шартлиги сабабли муаммо келиб чиқди. Виа Роселлини идорасининг эътирози айнан сотиб олиш мажбурияти шартига қаратилган эди. Клаудио Лотито бошчилигидаги клуб 14 миллион евролик мажбурият ишга тушгач, трансфер даври учун нол балансни олдиндан кафолатлай олмас эди.

Молиявий коэффициентлар ва таркиб нархи меъёри билан боғлиқ муаммолар туфайли келишув тўхтаб қолди. Шу боисдан Интер раҳбарияти ва шахсан Жузеппе Маротта вазиятдан жиддий норозилигини билдирган. Футболчи ва унинг агентлари эса Миландан Римга уқишга тайёр турган вақтда аэропортда қолиб кетишган ва брон қилинган рейс уларсиз учиб кетганини кузатишга мажбур бўлишган.

Янги формула ва якуний келишув

Лацио раҳбарияти вазиятни юмшатиш мақсадида тезкор музокараларга киришди ва муаммони ҳал қилишнинг янги формуласини ишлаб чиқди. Натижада томонлар келишув шартларини ўзгартиришга муваффақ бўлишди ва Давиде Фраттесининг Римга учишига рухсат берилди.

Янги келишувга кўра, трансфер қуйидаги шартлар асосида амалга оширилмоқда:

  • Ижара ҳақи 1 миллион евродан 5 миллион еврога оширилди;
  • Сотиб олиш опсияси 14 миллион евродан 10 миллион евро плюс бонусларга туширилди;
  • Келгусидаги трансфердан тушадиган фойданинг 50 фоизи Интер клубида қолиши ўзгаришсиз қолдирилди.
Шу тариқа, узоқ давом этган ва кўплаб баҳсларга сабаб бўлган трансфер сагаси ниҳоят ўз якунига етди ва ярим ҳимоячи ўз фаолиятини Бианкоселести сафида давом эттирадиган бўлди.

Давиде ФраттесиИнтерЛациоА СерияТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Софие Лундгаард Ливерпулни тарк этиб, Айнтрахт сафига қўшилдиСофие Лундгаард Ливерпулни тарк этиб, Айнтрахт сафига қўшилдиБугун, 16:19Алан Смит Букайо Сакадан нималарни кутаётганини айтдиАлан Смит Букайо Сакадан нималарни кутаётганини айтдиБугун, 16:13Жейми Каррагер Майлз Люис-Скелли атрофидаги вазиятдан ҳайратдаЖейми Каррагер Майлз Люис-Скелли атрофидаги вазиятдан ҳайратдаБугун, 15:55Шок қарор: Моуринью «Реал»ни енгилмас жамоага айлантириш режасини туздиШок қарор: Моуринью «Реал»ни енгилмас жамоага айлантириш режасини туздиБугун, 15:45Махачев ёки Гэрри? Ўзбек спорт юлдузлари ўз прогнозларини билдиришдиМахачев ёки Гэрри? Ўзбек спорт юлдузлари ўз прогнозларини билдиришдиБугун, 15:40«Барселона»дан учинчи ҳужум: Родри учун янги таклиф тайёрланмоқда!«Барселона»дан учинчи ҳужум: Родри учун янги таклиф тайёрланмоқда!Бугун, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди