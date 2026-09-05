Олимлар ёш ўтиши билан хотира нега сусайишини аниқлади

·17·Фойдали
Олимлар ёш ўтиши билан хотира нега сусайишини аниқлади

Олимлар инсон ёши катталашгани сари хотира нима учун сусайишини тушунтирувчи янги далилларга эга бўлди. Маълум бўлишича, бу жараён оддий унутувчанлик билан чекланмайди.

Тадқиқотчиларнинг фикрича, ёш ўтиши билан мия муайян воқеаларни аниқ деталлари билан қайта тиклаш ўрнига, ўхшаш хотираларни умумий категорияларга бирлаштира бошлайди. Шу сабабли одам воқеанинг ўзига хос тафсилотларини эслашда қийналиши мумкин.

Бу жараёнда гиппокамп муҳим роль ўйнайди. У эпизодик хотираларни сақлаш ва эсга туширишда иштирок этади. Бирор воқеани хотирлаганда мия аввал шаклланган нейрон боғланишларни қайта фаоллаштиради.

Бингхемтон университети олимлари 61 нафар кўнгилли иштирокида тадқиқот ўтказди. Улар турли ёш гуруҳларига — 18–30, 50–60 ва 61–74 ёшдагиларга бўлинди. Иштирокчиларга жуфт ҳолда юзлар кўрсатилиб, уларни эслаб қолиш ва кейинчалик таниб олиш вазифаси берилди. Бу жараёнда уларнинг мия фаолияти функционал МРТ орқали кузатилди.

Натижалар ёш иштирокчилар муайян деталларни аниқроқ эслай олганини кўрсатди. Кекса иштирокчилар эса умумий ўхшашликни тўғри англаган бўлса-да, айрим тафсилотларни адаштирган.

Тадқиқотда ёшлар берилган жуфтликларни 36 фоиз ҳолатда тўғри аниқлаган бўлса, катта ёшли иштирокчиларда бу кўрсаткич 20 фоизни ташкил этган. Мия фаолиятидаги фарқлар хотиранинг ёшга боғлиқ пасайишининг тахминан 30 фоизини изоҳлаган.

Олимлар бу ҳолатни хотиранинг бутунлай «ўчиб кетиши» эмас, балки миянинг маълумотларни умумлаштиришга мойиллиги билан боғламоқда. Уларнинг таъкидлашича, умумлаштириш инсон учун фойдали қобилият бўлиб, муаммо ёш ўтиши билан аниқ деталларни ажратиш қийинлашганда юзага келади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатларҚиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатларБугун, 08:33Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этишИнсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этишБугун, 08:13Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?Кеча, 12:40Руҳий манипуляциянинг 5 та хавфли усули — қандай қилиб тузоққа тушмаслик мумкин?Руҳий манипуляциянинг 5 та хавфли усули — қандай қилиб тузоққа тушмаслик мумкин?Кеча, 11:56Бахт ва муваффақиятни бўғаётган 10 та «руҳий чиқинди»: Зудлик билан чиқариб ташлаш зарурБахт ва муваффақиятни бўғаётган 10 та «руҳий чиқинди»: Зудлик билан чиқариб ташлаш зарурКеча, 11:36Кўпчилик бузадиган 8 та ҳаётий қоида: Нега инсонлар энг ҳал қилувчи паллаларда хато қилади?Кўпчилик бузадиган 8 та ҳаётий қоида: Нега инсонлар энг ҳал қилувчи паллаларда хато қилади?Кеча, 10:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
"Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг...
"Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг...
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Қайси аёл қайси ишдан қочиши керак? Туғилган сана талқини
Қайси аёл қайси ишдан қочиши керак? Туғилган сана талқини
Туғилган санангиз қандай қиз (йигит)га ошиқ бўлишингизни айтиб беради
Туғилган санангиз қандай қиз (йигит)га ошиқ бўлишингизни айтиб беради
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар