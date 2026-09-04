Кўпчилик бузадиган 8 та ҳаётий қоида: Нега инсонлар энг ҳал қилувчи паллаларда хато қилади?
Ҳаёт шошма-шошарлик ва кутилмаган синовлардан иборат бўлган ҳозирги шиддатли даврда инсоннинг энг катта бойлиги — ички хотиржамлик ва юксак нафс назоратидир. Кўпинча одамлар айнан кучли ҳис-туйғулар, катта муваффақият ёки оғир муаммолар қаршисида мувозанатни йўқотиб қўйишади. Амалий психология ва кўп йиллик ҳаётий тажриба инсонни оғир хатолардан асраб, уни баркамол ва ҳурматга лойиқ шахсга айлантирадиган 8 та олтин қоидани илгари суради. Афсуски, кундалик ташвишлар гирдобида кўпчилик айнан шу ҳаётий мезонларни бузиб, кейинчалик қаттиқ пушаймон бўлади.
Ҳис-туйғу ва тил назорати: Ғазаб ҳамда омад палласидаги синовлар
Инсоннинг ички маданияти ва кучи у ўзини назорат қила олиш қобилияти билан ўлчанади:
Дўстлар даврасида тилни тийиш: Энг яқин ва эркин муҳитда ҳам сўз масъулиятини унутмаслик лозим. Ортиқча самимият ниқоби остида айтилган ноўрин гаплар кўп йиллик қадрдонлик ришталарига дарз етказиши мумкин;
Ғазаб келганда сукут сақлаш: Жаҳл устида бақириб-чақириш ва атрофдагиларни синдириш — ожизлик белгиси. Бир лаҳзалик сукут ва совуққон фикр юритиш инсонни кейинчалик тузатиб бўлмайдиган хатолардан ҳимоя қилади;
Омад кулиб боққанда камтарлик: Катта ютуққа эришганда мақтанчоқликдан тийилиш керак. Омад ўткинчи, аммо ортиқча такаббурлик инсонни жамият назарида қадрсизлантиради.
Синовлар ва ички олам: Қийинчиликлар қаршисидаги ирода
Ҳаёт зарбалари қаршисида инсоннинг руҳий мустаҳкамлиги асосий қалқон бўлиб хизмат қилади:
Муаммолар пайтида ваҳимага тушмаслик: Саросима муаммони икки карра катталаштириб кўрсатади. Совуққон ақл ва хотиржам режагина ҳар қандай мураккаб тугуннинг ечимини топишга ёрдам беради;
Дуч келган кимсага нолимаслик: Қийин кунларда ҳамма билан бирдек дардлашиб, ҳасрат тўкиш инсоннинг ҳурматини туширади. Муаммоларни мустақил енгиш ёки фақат реал ёрдам бера оладиган ишончли суянчларгагина очилиш лозим;
Ёлғиз қолганда хаёлларни назорат қилиш: Ҳеч ким кўрмайдиган холи паллада мияда қандай ўй-фикрлар айланиши инсоннинг чинакам маънавий қиёфасини ва келажагини белгилайди.
Жамоат одоби ва чўққи синови: Илдизларни унутмаслик
Муваффақият ва жамият орасидаги ўзаро муносабатларда мувозанатни сақлаш юксак фазилатдир:
Жамоатда шахсий одатларни жиловлаш: Кўпчилик орасида ўзининг пала-партиш ёки бошқаларга ноқулайлик туғдирадиган одатларини назорат қилиш — атрофдагиларга бўлган юксак ҳурмат белгиси;
Чўққида пастликни унутмаслик: Ҳаётда катта мавқе, бойлик ёки мансаб чўққисига кўтарилганда, илк қадамларни қаердан бошлаганини ва пастда ким бўлганини унутмаслик шарт. Кибр — чўққидан қулашнинг энг тезкор сабабчисидир.
Ушбу саккиз қоида шунчаки назария эмас, балки инсонни ҳаётий ҳалокатлардан асраб қолувчи амалий дастурдир.
Сизнингча, ушбу 8 та қоида ичида замонамизда амал қилиш энг мураккаб бўлгани қайси бири? Шахсий тажрибангизда ушбу қоидаларнинг қайси бирига риоя қилиш сизга энг катта ёрдам берган? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…