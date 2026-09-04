Кўпчилик бузадиган 8 та ҳаётий қоида: Нега инсонлар энг ҳал қилувчи паллаларда хато қилади?

·20·Фойдали
Кўпчилик бузадиган 8 та ҳаётий қоида: Нега инсонлар энг ҳал қилувчи паллаларда хато қилади?

Ҳаёт шошма-шошарлик ва кутилмаган синовлардан иборат бўлган ҳозирги шиддатли даврда инсоннинг энг катта бойлиги — ички хотиржамлик ва юксак нафс назоратидир. Кўпинча одамлар айнан кучли ҳис-туйғулар, катта муваффақият ёки оғир муаммолар қаршисида мувозанатни йўқотиб қўйишади. Амалий психология ва кўп йиллик ҳаётий тажриба инсонни оғир хатолардан асраб, уни баркамол ва ҳурматга лойиқ шахсга айлантирадиган 8 та олтин қоидани илгари суради. Афсуски, кундалик ташвишлар гирдобида кўпчилик айнан шу ҳаётий мезонларни бузиб, кейинчалик қаттиқ пушаймон бўлади.

Ҳис-туйғу ва тил назорати: Ғазаб ҳамда омад палласидаги синовлар

Инсоннинг ички маданияти ва кучи у ўзини назорат қила олиш қобилияти билан ўлчанади:

  • Дўстлар даврасида тилни тийиш: Энг яқин ва эркин муҳитда ҳам сўз масъулиятини унутмаслик лозим. Ортиқча самимият ниқоби остида айтилган ноўрин гаплар кўп йиллик қадрдонлик ришталарига дарз етказиши мумкин;

  • Ғазаб келганда сукут сақлаш: Жаҳл устида бақириб-чақириш ва атрофдагиларни синдириш — ожизлик белгиси. Бир лаҳзалик сукут ва совуққон фикр юритиш инсонни кейинчалик тузатиб бўлмайдиган хатолардан ҳимоя қилади;

  • Омад кулиб боққанда камтарлик: Катта ютуққа эришганда мақтанчоқликдан тийилиш керак. Омад ўткинчи, аммо ортиқча такаббурлик инсонни жамият назарида қадрсизлантиради.

Синовлар ва ички олам: Қийинчиликлар қаршисидаги ирода

Ҳаёт зарбалари қаршисида инсоннинг руҳий мустаҳкамлиги асосий қалқон бўлиб хизмат қилади:

  • Муаммолар пайтида ваҳимага тушмаслик: Саросима муаммони икки карра катталаштириб кўрсатади. Совуққон ақл ва хотиржам режагина ҳар қандай мураккаб тугуннинг ечимини топишга ёрдам беради;

  • Дуч келган кимсага нолимаслик: Қийин кунларда ҳамма билан бирдек дардлашиб, ҳасрат тўкиш инсоннинг ҳурматини туширади. Муаммоларни мустақил енгиш ёки фақат реал ёрдам бера оладиган ишончли суянчларгагина очилиш лозим;

  • Ёлғиз қолганда хаёлларни назорат қилиш: Ҳеч ким кўрмайдиган холи паллада мияда қандай ўй-фикрлар айланиши инсоннинг чинакам маънавий қиёфасини ва келажагини белгилайди.

Жамоат одоби ва чўққи синови: Илдизларни унутмаслик

Муваффақият ва жамият орасидаги ўзаро муносабатларда мувозанатни сақлаш юксак фазилатдир:

  • Жамоатда шахсий одатларни жиловлаш: Кўпчилик орасида ўзининг пала-партиш ёки бошқаларга ноқулайлик туғдирадиган одатларини назорат қилиш — атрофдагиларга бўлган юксак ҳурмат белгиси;

  • Чўққида пастликни унутмаслик: Ҳаётда катта мавқе, бойлик ёки мансаб чўққисига кўтарилганда, илк қадамларни қаердан бошлаганини ва пастда ким бўлганини унутмаслик шарт. Кибр — чўққидан қулашнинг энг тезкор сабабчисидир.

Ушбу саккиз қоида шунчаки назария эмас, балки инсонни ҳаётий ҳалокатлардан асраб қолувчи амалий дастурдир.

Сизнингча, ушбу 8 та қоида ичида замонамизда амал қилиш энг мураккаб бўлгани қайси бири? Шахсий тажрибангизда ушбу қоидаларнинг қайси бирига риоя қилиш сизга энг катта ёрдам берган? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кўпчилик билмайди: семиртирмайдиган 15 фойдали маҳсулот очиқландиКўпчилик билмайди: семиртирмайдиган 15 фойдали маҳсулот очиқландиКеча, 15:48Аниқ тизим: Брайан Трейсидан миллионерлар амал қиладиган 21 та олтин қоидаАниқ тизим: Брайан Трейсидан миллионерлар амал қиладиган 21 та олтин қоида02.09, 16:37Ўз-ўзини англаш ва ички «мен»ни топишга ёрдам берувчи 19 та муҳим саволЎз-ўзини англаш ва ички «мен»ни топишга ёрдам берувчи 19 та муҳим савол02.09, 16:12Муносабатлардаги «яширин бошқарув»: Эркак онг остига таъсир ўтказувчи 6 та синалган усулМуносабатлардаги «яширин бошқарув»: Эркак онг остига таъсир ўтказувчи 6 та синалган усул02.09, 16:03Ҳаётингизни тубдан ўзгартирувчи 8 та одат: ҳар кунги муҳим қоидалар...Ҳаётингизни тубдан ўзгартирувчи 8 та одат: ҳар кунги муҳим қоидалар...02.09, 09:1930 та олтин қоида: Руҳият, вақт ва ортиқча юклардан қандай қутулиш мумкин?30 та олтин қоида: Руҳият, вақт ва ортиқча юклардан қандай қутулиш мумкин?02.09, 08:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
"Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг...
"Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг...
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қайси аёл қайси ишдан қочиши керак? Туғилган сана талқини
Қайси аёл қайси ишдан қочиши керак? Туғилган сана талқини
Туғилган санангиз қандай қиз (йигит)га ошиқ бўлишингизни айтиб беради
Туғилган санангиз қандай қиз (йигит)га ошиқ бўлишингизни айтиб беради
Бир марта яшаймиз: ҳаётни чинакам ўзгартирувчи қарорлар...
Бир марта яшаймиз: ҳаётни чинакам ўзгартирувчи қарорлар...
Энг ёмон эр қайси куни туғилган? Руҳшунослардан "антиқа" антирейтинг!
Энг ёмон эр қайси куни туғилган? Руҳшунослардан "антиқа" антирейтинг!