Бахт ва муваффақиятни бўғаётган 10 та «руҳий чиқинди»: Зудлик билан чиқариб ташлаш зарур

·21·Фойдали
Бахт ва муваффақиятни бўғаётган 10 та «руҳий чиқинди»: Зудлик билан чиқариб ташлаш зарур

Инсон онги — ҳар куни салбий ўй-фикрлардан тозалаб турилиши керак бўлган маънавий макондир. Кўп ҳолларда инсонларнинг ҳаётида юксалиш бўлмаётгани, доимий чарчоқ, тушкунлик ва руҳий босимдан азият чекаётганининг бош омили ташқи шароит эмас, балки йиллар давомида мияга тўпланиб қолган зарарли қарашлардир. Психологларнинг таъкидлашича, ички хотиржамликка эришиш ва ҳақиқий салоҳиятни очиш учун қуйидаги 10 та «руҳий чиқинди»дан зудлик билан воз кечиш талаб этилади.

Ўзингизга бўлган ишончсизлик ва қўрқувлар гирдоби

Инсоннинг энг катта тўсиғи кўпинча унинг ўз ички овози бўлиб чиқади:

  • «Бошқалардан ёмонроқман» хаёли: Ўзини доимо ўзгалар билан солиштириш шахсий қадр-қимматни сўндиради. Ҳар бир шахснинг ўз йўли, ўз тезлиги ва бетакрор имкониятлари мавжуд;

  • «Қўлимдан келмайди» қўрқуви: Муваффақиятсизликдан чўчиш инсонни фалаж қилиб, ҳаракатсизликка маҳкум этади. Ҳар қандай хато — бу мағлубият эмас, балки улкан тажрибадир;

  • Иқтидорга шубҳа: Истеъдод мақсадли меҳнат ва интизом орқали сайқалланади, доимий иккиланишлар эса ички потенциални илдизи билан йўқ қилади.

Ўзгалар фикри ва заҳарли муносабатлар

Атрофдагиларга қарамлик инсоннинг мустақиллиги ва шахсий эркинлигига путур етказади:

  • Ҳаммага бирдек ёқиш истаги: Бу — психологик жиҳатдан бажариб бўлмайдиган хомхаёл. Барчани рози қилишга уринган инсон, энг аввало, ўз қизиқишларини қурбон қилади;

  • «Одамлар мен ҳақимда нима дейди?» хавотири: Бегоналарнинг баҳосига қараб қарор қабул қилиш — ўз ҳаётингиз бошқарувини ўзгаларга топшириш демакдир;

  • Сизни тубанликка тортадиган алоқалар: Сизни илҳомлантирмайдиган, энергияни сўриб оладиган ва орзуларингиз устидан куладиган одамлар билан алоқани узиш — руҳий саломатлик гарови.

Ўтмиш юки, вақт иллюзияси ва сохта бахт

Ҳаётнинг асл маъноси ўтмиш ёки келажакда эмас, балки айни лаҳзаларда намоён бўлади:

  • «Энди жуда кеч» деган нотўғри ишонч: Орзулар сари қадам ташлаш учун энг қулай вақт — айнан бугун. Ёш ёки ўтган йиллар янги марралар учун баҳона бўлолмайди;

  • Ичда тўпланган гина-аламлар: Ўтмишдаги хафагарчиликларни сақлаб юриш — ўз қўлингиз билан оғу ичиб, бошқанинг азобланишини кутиш билан тенгдир;

  • Ҳаётни кейинга қолдириш (прокрастинация): «Душанбадан», «кейинги ойдан» ёки «қулай вазият келганда» бошлайман дейиш умрни беҳуда совуришга олиб келади;

  • «Бахт ташқи шароитга боғлиқ» хомхаёли: Янги буюмлар ёки мансаб фақат вақтинчалик қувонч беради. Ҳақиқий бахт ва хотиржамлик — инсоннинг ички дунёқараши ва қаноати мевасидир.

Сизнингча, инсон руҳиятини энг кўп оғирлаштирадиган ва воз кечиш энг мураккаб бўлган «руҳий чиқинди» қайси бири? Шахсий тажрибангизда ушбу зарарли одатларнинг қайси биридан халос бўлиш сизга енгиллик ва муваффақият олиб келди? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Руҳий манипуляциянинг 5 та хавфли усули — қандай қилиб тузоққа тушмаслик мумкин?Руҳий манипуляциянинг 5 та хавфли усули — қандай қилиб тузоққа тушмаслик мумкин?Бугун, 11:56Кўпчилик бузадиган 8 та ҳаётий қоида: Нега инсонлар энг ҳал қилувчи паллаларда хато қилади?Кўпчилик бузадиган 8 та ҳаётий қоида: Нега инсонлар энг ҳал қилувчи паллаларда хато қилади?Бугун, 10:31Кўпчилик билмайди: семиртирмайдиган 15 фойдали маҳсулот очиқландиКўпчилик билмайди: семиртирмайдиган 15 фойдали маҳсулот очиқландиКеча, 15:48Аниқ тизим: Брайан Трейсидан миллионерлар амал қиладиган 21 та олтин қоидаАниқ тизим: Брайан Трейсидан миллионерлар амал қиладиган 21 та олтин қоида02.09, 16:37Ўз-ўзини англаш ва ички «мен»ни топишга ёрдам берувчи 19 та муҳим саволЎз-ўзини англаш ва ички «мен»ни топишга ёрдам берувчи 19 та муҳим савол02.09, 16:12Муносабатлардаги «яширин бошқарув»: Эркак онг остига таъсир ўтказувчи 6 та синалган усулМуносабатлардаги «яширин бошқарув»: Эркак онг остига таъсир ўтказувчи 6 та синалган усул02.09, 16:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
"Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг...
"Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг...
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қайси аёл қайси ишдан қочиши керак? Туғилган сана талқини
Қайси аёл қайси ишдан қочиши керак? Туғилган сана талқини
Туғилган санангиз қандай қиз (йигит)га ошиқ бўлишингизни айтиб беради
Туғилган санангиз қандай қиз (йигит)га ошиқ бўлишингизни айтиб беради
Бир марта яшаймиз: ҳаётни чинакам ўзгартирувчи қарорлар...
Бир марта яшаймиз: ҳаётни чинакам ўзгартирувчи қарорлар...
Энг ёмон эр қайси куни туғилган? Руҳшунослардан "антиқа" антирейтинг!
Энг ёмон эр қайси куни туғилган? Руҳшунослардан "антиқа" антирейтинг!