Бахт ва муваффақиятни бўғаётган 10 та «руҳий чиқинди»: Зудлик билан чиқариб ташлаш зарур
Инсон онги — ҳар куни салбий ўй-фикрлардан тозалаб турилиши керак бўлган маънавий макондир. Кўп ҳолларда инсонларнинг ҳаётида юксалиш бўлмаётгани, доимий чарчоқ, тушкунлик ва руҳий босимдан азият чекаётганининг бош омили ташқи шароит эмас, балки йиллар давомида мияга тўпланиб қолган зарарли қарашлардир. Психологларнинг таъкидлашича, ички хотиржамликка эришиш ва ҳақиқий салоҳиятни очиш учун қуйидаги 10 та «руҳий чиқинди»дан зудлик билан воз кечиш талаб этилади.
Ўзингизга бўлган ишончсизлик ва қўрқувлар гирдоби
Инсоннинг энг катта тўсиғи кўпинча унинг ўз ички овози бўлиб чиқади:
«Бошқалардан ёмонроқман» хаёли: Ўзини доимо ўзгалар билан солиштириш шахсий қадр-қимматни сўндиради. Ҳар бир шахснинг ўз йўли, ўз тезлиги ва бетакрор имкониятлари мавжуд;
«Қўлимдан келмайди» қўрқуви: Муваффақиятсизликдан чўчиш инсонни фалаж қилиб, ҳаракатсизликка маҳкум этади. Ҳар қандай хато — бу мағлубият эмас, балки улкан тажрибадир;
Иқтидорга шубҳа: Истеъдод мақсадли меҳнат ва интизом орқали сайқалланади, доимий иккиланишлар эса ички потенциални илдизи билан йўқ қилади.
Ўзгалар фикри ва заҳарли муносабатлар
Атрофдагиларга қарамлик инсоннинг мустақиллиги ва шахсий эркинлигига путур етказади:
Ҳаммага бирдек ёқиш истаги: Бу — психологик жиҳатдан бажариб бўлмайдиган хомхаёл. Барчани рози қилишга уринган инсон, энг аввало, ўз қизиқишларини қурбон қилади;
«Одамлар мен ҳақимда нима дейди?» хавотири: Бегоналарнинг баҳосига қараб қарор қабул қилиш — ўз ҳаётингиз бошқарувини ўзгаларга топшириш демакдир;
Сизни тубанликка тортадиган алоқалар: Сизни илҳомлантирмайдиган, энергияни сўриб оладиган ва орзуларингиз устидан куладиган одамлар билан алоқани узиш — руҳий саломатлик гарови.
Ўтмиш юки, вақт иллюзияси ва сохта бахт
Ҳаётнинг асл маъноси ўтмиш ёки келажакда эмас, балки айни лаҳзаларда намоён бўлади:
«Энди жуда кеч» деган нотўғри ишонч: Орзулар сари қадам ташлаш учун энг қулай вақт — айнан бугун. Ёш ёки ўтган йиллар янги марралар учун баҳона бўлолмайди;
Ичда тўпланган гина-аламлар: Ўтмишдаги хафагарчиликларни сақлаб юриш — ўз қўлингиз билан оғу ичиб, бошқанинг азобланишини кутиш билан тенгдир;
Ҳаётни кейинга қолдириш (прокрастинация): «Душанбадан», «кейинги ойдан» ёки «қулай вазият келганда» бошлайман дейиш умрни беҳуда совуришга олиб келади;
«Бахт ташқи шароитга боғлиқ» хомхаёли: Янги буюмлар ёки мансаб фақат вақтинчалик қувонч беради. Ҳақиқий бахт ва хотиржамлик — инсоннинг ички дунёқараши ва қаноати мевасидир.
Сизнингча, инсон руҳиятини энг кўп оғирлаштирадиган ва воз кечиш энг мураккаб бўлган «руҳий чиқинди» қайси бири? Шахсий тажрибангизда ушбу зарарли одатларнинг қайси биридан халос бўлиш сизга енгиллик ва муваффақият олиб келди? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…