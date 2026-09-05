Ҳусанов билан “қуруқ” ўйин: “Сити” ўз майдонида “Ковентри Сити”ни мағлуб этди

·25·Спорт
Ҳусанов билан “қуруқ” ўйин: “Сити” ўз майдонида “Ковентри Сити”ни мағлуб этди

Англия Премьер-лигасининг 3-турида амалдаги чемпион «Манчестер Сити» ўз майдонида «Ковентри Сити» клубини қабул қилиб, 1:0 ҳисобидаги муҳим ва оғир ғалабани қўлга киритди. «Этиҳад» стадионида кечган ҳамда миллионлаб ўзбекистонлик мухлислар нигоҳи қадалган баҳсда ҳамюртимиз Абдуқодир Ҳусанов «шаҳарликлар»нинг асосий таркибида майдонга тушиб, ҳимоя марказида ишончли ҳаракат қилди. Учрашув тақдирини ҳал қилган ягона гол жамоанинг асосий тўпурари Эрлинг Ҳоланд ҳисобига ёзилди.

Ҳоланддан ғалаба голи: 26-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба

«Манчестер Сити» учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ ташаббусни қўлга олиб, рақиб мудофаасини ёриб ўтишга интилди:

  • Семенёнинг узатмаси ва Ҳоланднинг маҳорати: Баҳснинг 26-дақиқасида мезбонларнинг тезкор ҳужуми гол билан якунланди — Антуан Семенё томонидан жарима майдонига етказиб берилган аниқ тўпни Эрлинг Ҳоланд дарвоза тўрига жойлаб, ҳисобни очди (1:0);

  • Фойдаланилмаган имкониятлар: Иккинчи бўлимда ҳам «шаҳарликлар» рақиб дарвозаси олдида бир нечта хавфли вазиятларни яратди, бироқ ҳисобни йириклаштириш учун аниқлик етишмади;

  • Мураккаб якун ва назорат: «Ковентри Сити»нинг баҳс охирида уюштирган хавфли қарши ҳужумларига қарамай, мезбонлар таблодаги 1:0 ҳисобини учрашув сўнгигача сақлаб қолишни уддалади.

Ҳусанов мудофаа қўрғонида: Доннарумма ва Диас билан ёнма-ён

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг бугунги учрашувдаги иштироки алоҳида эътирофга лойиқ бўлди:

  • Жаҳон юлдузлари билан мустаҳкам қалқон: Абдуқодир Ҳусанов дарвозабон Жанлуижи Доннарумма, марказий ҳимоячилар Рубен Диас, Марк Гехи ҳамда қанот ҳимоячиси Йошко Гвардиол билан биргаликда рақиб ҳужумчиларига (Авонийи, Мейсон-Кларк) қарши муваффақиятли кураш олиб борди;

  • «Қуруқ» ўйин: Мудофаа чизиғининг тартибли ҳаракатлари эвазига «Манчестер Сити» ўз дарвозаси дахлсизлигини тўлиқ таъминлади;

  • Таркибдаги тактик алмаштиришлар: Баҳс давомида Пеп Гвардиола ўйин суръатини сақлаб қолиш мақсадида Раян Шерки ўрнига Фил Фоденни, шунингдек, Буадди ва Макайдуларни майдонга ташлади.

Турнир жадвали: 3 турда 3 ғалаба ва 100 фоизлик пешқадамлик

Ушбу ғалаба «Манчестер Сити»нинг мавсум бошидаги мавқеини янада мустаҳкамлади:

  • 9 очко билан 1-ўрин: «Шаҳарликлар» янги мавсумдаги дастлабки уч баҳснинг барчасида ғалаба қозониб, 9 очко билан АПЛ жадвалининг энг юқори поғонасини банд этиб турибди;

  • «Ковентри» очкосиз ҳудудда: Меҳмонлар эса дастлабки уч тур якунларига кўра ҳали бирорта ҳам очко ишлай олмади ва қуйи поғоналарда қолмоқда.

Сизнингча, Абдуқодир Ҳусановнинг «Этиҳад»даги бугунги ўйини уни «Манчестер Сити» мудофаасининг доимий ва асосий бўғинига айлантира оладими? Ҳимоячимизнинг бугунги ҳаракатларини 10 баллик тизимда неча баллга баҳолайсиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Богдан Гуськов Рўзибоев ва Майкл Пейж баҳси бўйича сенсацион таҳлилни очиқладиБогдан Гуськов Рўзибоев ва Майкл Пейж баҳси бўйича сенсацион таҳлилни очиқладиБугун, 21:29Илия Топурия Жастин Гэтжидан учраган мағлубиятидан 3 ой ўтиб сукунатни буздиИлия Топурия Жастин Гэтжидан учраган мағлубиятидан 3 ой ўтиб сукунатни буздиБугун, 21:25“Машъал” устидан 5:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг Улуғбек Бақоев очиқ гапирди“Машъал” устидан 5:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг Улуғбек Бақоев очиқ гапирдиБугун, 21:0118 млрд доллар фойда: Трамп ЖЧ-2026 якунлари бўйича шов-шувли рақамларни очиқлади18 млрд доллар фойда: Трамп ЖЧ-2026 якунлари бўйича шов-шувли рақамларни очиқладиБугун, 20:55“Галатасарой” Элдор Шомуродовни ўз сафига қўшиб олишга чақирилмоқда...“Галатасарой” Элдор Шомуродовни ўз сафига қўшиб олишга чақирилмоқда...Бугун, 20:48Қўқонда жанговар муроса: “Қўқон-1912” ва “Динамо” 1:1 ҳисобида дуранг ўйнадиҚўқонда жанговар муроса: “Қўқон-1912” ва “Динамо” 1:1 ҳисобида дуранг ўйнадиБугун, 20:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)