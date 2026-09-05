Ҳусанов билан “қуруқ” ўйин: “Сити” ўз майдонида “Ковентри Сити”ни мағлуб этди
Англия Премьер-лигасининг 3-турида амалдаги чемпион «Манчестер Сити» ўз майдонида «Ковентри Сити» клубини қабул қилиб, 1:0 ҳисобидаги муҳим ва оғир ғалабани қўлга киритди. «Этиҳад» стадионида кечган ҳамда миллионлаб ўзбекистонлик мухлислар нигоҳи қадалган баҳсда ҳамюртимиз Абдуқодир Ҳусанов «шаҳарликлар»нинг асосий таркибида майдонга тушиб, ҳимоя марказида ишончли ҳаракат қилди. Учрашув тақдирини ҳал қилган ягона гол жамоанинг асосий тўпурари Эрлинг Ҳоланд ҳисобига ёзилди.
Ҳоланддан ғалаба голи: 26-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба
«Манчестер Сити» учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ ташаббусни қўлга олиб, рақиб мудофаасини ёриб ўтишга интилди:
Семенёнинг узатмаси ва Ҳоланднинг маҳорати: Баҳснинг 26-дақиқасида мезбонларнинг тезкор ҳужуми гол билан якунланди — Антуан Семенё томонидан жарима майдонига етказиб берилган аниқ тўпни Эрлинг Ҳоланд дарвоза тўрига жойлаб, ҳисобни очди (1:0);
Фойдаланилмаган имкониятлар: Иккинчи бўлимда ҳам «шаҳарликлар» рақиб дарвозаси олдида бир нечта хавфли вазиятларни яратди, бироқ ҳисобни йириклаштириш учун аниқлик етишмади;
Мураккаб якун ва назорат: «Ковентри Сити»нинг баҳс охирида уюштирган хавфли қарши ҳужумларига қарамай, мезбонлар таблодаги 1:0 ҳисобини учрашув сўнгигача сақлаб қолишни уддалади.
Ҳусанов мудофаа қўрғонида: Доннарумма ва Диас билан ёнма-ён
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг бугунги учрашувдаги иштироки алоҳида эътирофга лойиқ бўлди:
Жаҳон юлдузлари билан мустаҳкам қалқон: Абдуқодир Ҳусанов дарвозабон Жанлуижи Доннарумма, марказий ҳимоячилар Рубен Диас, Марк Гехи ҳамда қанот ҳимоячиси Йошко Гвардиол билан биргаликда рақиб ҳужумчиларига (Авонийи, Мейсон-Кларк) қарши муваффақиятли кураш олиб борди;
«Қуруқ» ўйин: Мудофаа чизиғининг тартибли ҳаракатлари эвазига «Манчестер Сити» ўз дарвозаси дахлсизлигини тўлиқ таъминлади;
Таркибдаги тактик алмаштиришлар: Баҳс давомида Пеп Гвардиола ўйин суръатини сақлаб қолиш мақсадида Раян Шерки ўрнига Фил Фоденни, шунингдек, Буадди ва Макайдуларни майдонга ташлади.
Турнир жадвали: 3 турда 3 ғалаба ва 100 фоизлик пешқадамлик
Ушбу ғалаба «Манчестер Сити»нинг мавсум бошидаги мавқеини янада мустаҳкамлади:
9 очко билан 1-ўрин: «Шаҳарликлар» янги мавсумдаги дастлабки уч баҳснинг барчасида ғалаба қозониб, 9 очко билан АПЛ жадвалининг энг юқори поғонасини банд этиб турибди;
«Ковентри» очкосиз ҳудудда: Меҳмонлар эса дастлабки уч тур якунларига кўра ҳали бирорта ҳам очко ишлай олмади ва қуйи поғоналарда қолмоқда.
Сизнингча, Абдуқодир Ҳусановнинг «Этиҳад»даги бугунги ўйини уни «Манчестер Сити» мудофаасининг доимий ва асосий бўғинига айлантира оладими? Ҳимоячимизнинг бугунги ҳаракатларини 10 баллик тизимда неча баллга баҳолайсиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…