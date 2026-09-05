Энди Руиснинг омадсиз қайтиши: У Нью-Жерсида Дамиан Книбага мағлуб бўлди
Собиқ жаҳон чемпиони Энди Руис Жуниор 2024 йилдан кейин илк бор рингга чиқди. Бироқ Нью-Жерсидаги жанг унинг учун кутилган натижа билан якунланмади — Руис еттинчи раундда нокдаунга тушиб, якунда ҳакамларнинг бир овоздан чиқарган қарори билан Дамиан Книбага мағлуб бўлди.
Жанг 12 раундга мўлжалланган бўлса-да, ғолибни аниқлаш учун нокаут шарт эмаслиги маълум бўлди. Ҳал қилувчи қарор охирги гонгдан кейин қабул қилинди.
Руис жанг давомида нокдаунга тушди
Жангнинг еттинчи раундида Руис нокдаунга тушди. Шунга қарамай, мексикалик-америкалик боксчи ўзини ўнглаб, беллашувни давом эттирди.
Қолган раундларда ҳам икки боксчи жангни тўлиқ давом эттирди ва якунда ғолиб ҳакамлар қарори билан аниқланди.
Ҳакамлар Книбага бир овоздан ғалаба берди
Якуний ҳисоб-китобда учала ҳакам ҳам ғалабани Дамиан Книбага берди:
114:113 — Книба фойдасига;
114:113 — Книба фойдасига;
117:110 — Книба фойдасига.
Шу тариқа Книба Руис устидан бир овоздан ғалаба қозонди.
Жангнинг энг муҳим бурилиш нуқталаридан бири еттинчи раунддаги нокдаун бўлди.
Энди Руис учун узоқ танаффусдан кейинги қайтиш
Бу жанг Энди Руис учун 2024 йилдан бери биринчи беллашув бўлди.
Унинг аввалги жанги Жаррел Миллерга қарши ўтказилган ва ўшанда боксчилар ғалаба қозонувчини аниқлай олмай, дуранг қайд этган эди.
Шундан кейин Руис яна бир бор рингга чиқиши учун анча вақт кутилди.
Жангда нима ҳал қилувчи бўлди?
Кўрсаткич
Натижа
Жанг
Дамиан Книба — Энди Руис
Муддат
Тўлиқ масофа
Нокдаун
Руис — 7-раунд
Ғолиб
Дамиан Книба
Ҳакамлар ҳисоби
114:113, 114:113, 117:110
Руиснинг аввалги жанги
Жаррел Миллерга қарши дуранг, 2024 йил
Руис учун навбатда нима?
Энди Руис рингга қайтган бўлса-да, Нью-Жерсидаги жанг унинг фаолиятида янги саволларни пайдо қилди.
Собиқ жаҳон чемпиони учун энг муҳими — узоқ танаффусдан кейинги биринчи жангни ўтказиш эмас, балки кейинги беллашувларда ўзининг аввалги даражасига қайта олишини кўрсатиш.
Книба эса аксинча, катта номга эга рақиб устидан муҳим ғалабани қўлга киритди. Энди навбатдаги жанглар ҳар икки боксчининг оғир вазн тоифасидаги мавқеига жиддий таъсир қилиши мумкин.
…