Энди Руиснинг омадсиз қайтиши: У Нью-Жерсида Дамиан Книбага мағлуб бўлди

·27·Спорт
Энди Руиснинг омадсиз қайтиши: У Нью-Жерсида Дамиан Книбага мағлуб бўлди

Собиқ жаҳон чемпиони Энди Руис Жуниор 2024 йилдан кейин илк бор рингга чиқди. Бироқ Нью-Жерсидаги жанг унинг учун кутилган натижа билан якунланмади — Руис еттинчи раундда нокдаунга тушиб, якунда ҳакамларнинг бир овоздан чиқарган қарори билан Дамиан Книбага мағлуб бўлди.

Жанг 12 раундга мўлжалланган бўлса-да, ғолибни аниқлаш учун нокаут шарт эмаслиги маълум бўлди. Ҳал қилувчи қарор охирги гонгдан кейин қабул қилинди.

Руис жанг давомида нокдаунга тушди

Жангнинг еттинчи раундида Руис нокдаунга тушди. Шунга қарамай, мексикалик-америкалик боксчи ўзини ўнглаб, беллашувни давом эттирди.

Қолган раундларда ҳам икки боксчи жангни тўлиқ давом эттирди ва якунда ғолиб ҳакамлар қарори билан аниқланди.

Ҳакамлар Книбага бир овоздан ғалаба берди

Якуний ҳисоб-китобда учала ҳакам ҳам ғалабани Дамиан Книбага берди:

  • 114:113 — Книба фойдасига;

  • 114:113 — Книба фойдасига;

  • 117:110 — Книба фойдасига.

Шу тариқа Книба Руис устидан бир овоздан ғалаба қозонди.

Жангнинг энг муҳим бурилиш нуқталаридан бири еттинчи раунддаги нокдаун бўлди.

Энди Руис учун узоқ танаффусдан кейинги қайтиш

Бу жанг Энди Руис учун 2024 йилдан бери биринчи беллашув бўлди.

Унинг аввалги жанги Жаррел Миллерга қарши ўтказилган ва ўшанда боксчилар ғалаба қозонувчини аниқлай олмай, дуранг қайд этган эди.

Шундан кейин Руис яна бир бор рингга чиқиши учун анча вақт кутилди.

Жангда нима ҳал қилувчи бўлди?

Кўрсаткич

Натижа

Жанг

Дамиан Книба — Энди Руис

Муддат

Тўлиқ масофа

Нокдаун

Руис — 7-раунд

Ғолиб

Дамиан Книба

Ҳакамлар ҳисоби

114:113, 114:113, 117:110

Руиснинг аввалги жанги

Жаррел Миллерга қарши дуранг, 2024 йил

Руис учун навбатда нима?

Энди Руис рингга қайтган бўлса-да, Нью-Жерсидаги жанг унинг фаолиятида янги саволларни пайдо қилди.

Собиқ жаҳон чемпиони учун энг муҳими — узоқ танаффусдан кейинги биринчи жангни ўтказиш эмас, балки кейинги беллашувларда ўзининг аввалги даражасига қайта олишини кўрсатиш.

Книба эса аксинча, катта номга эга рақиб устидан муҳим ғалабани қўлга киритди. Энди навбатдаги жанглар ҳар икки боксчининг оғир вазн тоифасидаги мавқеига жиддий таъсир қилиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотдиРоналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотдиБугун, 22:04Алжамайн Стерлинг Умар Нурмагомедовнинг нокаутида UFC'ни айбладиАлжамайн Стерлинг Умар Нурмагомедовнинг нокаутида UFC'ни айбладиБугун, 21:44“Арман кўп гапириб юборяпти”: Дана Уайт Царукян ва Руффи жанги олдидан“Арман кўп гапириб юборяпти”: Дана Уайт Царукян ва Руффи жанги олдиданБугун, 21:41Хамзат Чимаев Умар Нурмагомедовнинг шов-шувли нокаути ҳақида очиқ гапирдиХамзат Чимаев Умар Нурмагомедовнинг шов-шувли нокаути ҳақида очиқ гапирдиБугун, 21:34Шавкат Раҳмонов Ислам Махачевдан устун жиҳатини очиқлади...Шавкат Раҳмонов Ислам Махачевдан устун жиҳатини очиқлади...Бугун, 21:32Богдан Гуськов Рўзибоев ва Майкл Пейж баҳси бўйича сенсацион таҳлилни очиқладиБогдан Гуськов Рўзибоев ва Майкл Пейж баҳси бўйича сенсацион таҳлилни очиқладиБугун, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)