Шавкат Раҳмонов Ислам Махачевдан устун жиҳатини очиқлади...
Шавкат Раҳмонов ва Ислам Махачев ўртасида эҳтимолий жанг ҳақидаги муҳокамалар яна қизиди. Қозоғистонлик мағлубиятсиз жангчи амалдаги чемпион билан тўқнашувда қайси жиҳатига ишонишини очиқлади.
Раҳмоновнинг фикрича, уларнинг эҳтимолий тўқнашувида ҳал қилувчи омиллардан бири октагондаги тик ҳолатдаги жанг бўлиши мумкин.
«Энг хавфли рақиб сенмисан?»
Раҳмоновдан Махачев учун дивизиондаги энг хавфли рақиб ўзи эканини ўйлайдими, деб сўралди.
Жангчи бу саволга ишонч билан жавоб берди:
«Менимча, ҳа».
Шундан сўнг ундан Махачевни қандай мағлуб этиши мумкинлиги ҳақида сўралганда, Раҳмонов ўзининг асосий устунлигини айтди.
Раҳмонов қайси жиҳатда ўзини устун деб ҳисоблайди?
Қозоғистонлик жангчига кўра, унинг «стойка»даги, яъни тик ҳолатдаги жанг кўникмалари Махачевникидан яхшироқ.
«Стойкадаги кўникмаларим Исламникидан яхшироқ», — деди Раҳмонов.
Бу баёнот эҳтимолий жангнинг энг қизиқ нуқталаридан бирини кўрсатади: Раҳмонов Махачевнинг асосий кучли томонларидан бири бўлган партердаги курашга эмас, айнан тик ҳолатдаги жангга урғу бермоқда.
Нега бу қарама-қаршилик қизиқ?
Махачев ўзининг кураш ва назорат услуби билан танилган. Раҳмонов эса универсал жангчи сифатида ўзини кўрсатиб келган.
У 2025 йилда Махачевга қарши эҳтимолий жанг ҳақида гапирар экан, уни октагоннинг турли соҳаларида қийин аҳволга солиши мумкинлигини айтган.
Шунинг учун эҳтимолий жангда икки хил сценарийга қизиқиш юқори:
Жанг йўналиши
Кутилаётган асосий қарама-қаршилик
Тик ҳолат
Раҳмонов ўзининг устунлигини намойиш этишга ҳаракат қилади
Кураш
Махачевнинг кучли томонларидан бири ишга тушиши мумкин
Партер
Назорат ва ҳимоя даражаси муҳим аҳамият касб этади
Клингч
Икки жангчининг универсаллиги синовдан ўтади
Раҳмоновнинг ишончи қаердан келяпти?
Раҳмонов UFCдаги фаолияти давомида юқори даражадаги рақибларга қарши универсаллигини намойиш қилган. UFC унинг дастлабки фаолиятидаёқ ҳар томонлама жанг қобилиятини алоҳида таъкидлаган.
Шу билан бирга, Махачевга қарши эҳтимолий жанг ҳали алоҳида масала бўлиб қолмоқда. Раҳмоновнинг ўзи эса Махачев учун энг ноқулай рақиблардан бири эканини таъкидлаб келмоқда.
Асосий савол ҳали очиқ
Раҳмоновнинг «стойкада мен яхшироқман» деган фикри унинг шахсий баҳоси. Реал жангда эса бу устунликни Махачевнинг кураш, назорат ва тактик режасига қарши намойиш этиш талаб қилинади.
Шу сабабли мухлислар учун энг қизиқ савол битта:
Раҳмонов тик ҳолатдаги устунлигини Махачевнинг кураш устунлигига қарши қўя оладими?
Агар икки мағлубиятсиз жангчи октагонда учрашса, айнан шу қарама-қаршилик эҳтимолий жангнинг энг катта интригаларидан бирига айланиши мумкин.
…