Шавкат Раҳмонов Ислам Махачевдан устун жиҳатини очиқлади...

·14·Спорт
Шавкат Раҳмонов Ислам Махачевдан устун жиҳатини очиқлади...

Шавкат Раҳмонов ва Ислам Махачев ўртасида эҳтимолий жанг ҳақидаги муҳокамалар яна қизиди. Қозоғистонлик мағлубиятсиз жангчи амалдаги чемпион билан тўқнашувда қайси жиҳатига ишонишини очиқлади.

Раҳмоновнинг фикрича, уларнинг эҳтимолий тўқнашувида ҳал қилувчи омиллардан бири октагондаги тик ҳолатдаги жанг бўлиши мумкин.

«Энг хавфли рақиб сенмисан?»

Раҳмоновдан Махачев учун дивизиондаги энг хавфли рақиб ўзи эканини ўйлайдими, деб сўралди.

Жангчи бу саволга ишонч билан жавоб берди:

«Менимча, ҳа».

Шундан сўнг ундан Махачевни қандай мағлуб этиши мумкинлиги ҳақида сўралганда, Раҳмонов ўзининг асосий устунлигини айтди.

Раҳмонов қайси жиҳатда ўзини устун деб ҳисоблайди?

Қозоғистонлик жангчига кўра, унинг «стойка»даги, яъни тик ҳолатдаги жанг кўникмалари Махачевникидан яхшироқ.

«Стойкадаги кўникмаларим Исламникидан яхшироқ», — деди Раҳмонов.

Бу баёнот эҳтимолий жангнинг энг қизиқ нуқталаридан бирини кўрсатади: Раҳмонов Махачевнинг асосий кучли томонларидан бири бўлган партердаги курашга эмас, айнан тик ҳолатдаги жангга урғу бермоқда.

Нега бу қарама-қаршилик қизиқ?

Махачев ўзининг кураш ва назорат услуби билан танилган. Раҳмонов эса универсал жангчи сифатида ўзини кўрсатиб келган.

У 2025 йилда Махачевга қарши эҳтимолий жанг ҳақида гапирар экан, уни октагоннинг турли соҳаларида қийин аҳволга солиши мумкинлигини айтган.

Шунинг учун эҳтимолий жангда икки хил сценарийга қизиқиш юқори:

Жанг йўналиши

Кутилаётган асосий қарама-қаршилик

Тик ҳолат

Раҳмонов ўзининг устунлигини намойиш этишга ҳаракат қилади

Кураш

Махачевнинг кучли томонларидан бири ишга тушиши мумкин

Партер

Назорат ва ҳимоя даражаси муҳим аҳамият касб этади

Клингч

Икки жангчининг универсаллиги синовдан ўтади

Раҳмоновнинг ишончи қаердан келяпти?

Раҳмонов UFCдаги фаолияти давомида юқори даражадаги рақибларга қарши универсаллигини намойиш қилган. UFC унинг дастлабки фаолиятидаёқ ҳар томонлама жанг қобилиятини алоҳида таъкидлаган.

Шу билан бирга, Махачевга қарши эҳтимолий жанг ҳали алоҳида масала бўлиб қолмоқда. Раҳмоновнинг ўзи эса Махачев учун энг ноқулай рақиблардан бири эканини таъкидлаб келмоқда.

Асосий савол ҳали очиқ

Раҳмоновнинг «стойкада мен яхшироқман» деган фикри унинг шахсий баҳоси. Реал жангда эса бу устунликни Махачевнинг кураш, назорат ва тактик режасига қарши намойиш этиш талаб қилинади.

Шу сабабли мухлислар учун энг қизиқ савол битта:

Раҳмонов тик ҳолатдаги устунлигини Махачевнинг кураш устунлигига қарши қўя оладими?

Агар икки мағлубиятсиз жангчи октагонда учрашса, айнан шу қарама-қаршилик эҳтимолий жангнинг энг катта интригаларидан бирига айланиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хамзат Чимаев Умар Нурмагомедовнинг шов-шувли нокаути ҳақида очиқ гапирдиХамзат Чимаев Умар Нурмагомедовнинг шов-шувли нокаути ҳақида очиқ гапирдиБугун, 21:34Богдан Гуськов Рўзибоев ва Майкл Пейж баҳси бўйича сенсацион таҳлилни очиқладиБогдан Гуськов Рўзибоев ва Майкл Пейж баҳси бўйича сенсацион таҳлилни очиқладиБугун, 21:29Илия Топурия Жастин Гэтжидан учраган мағлубиятидан 3 ой ўтиб сукунатни буздиИлия Топурия Жастин Гэтжидан учраган мағлубиятидан 3 ой ўтиб сукунатни буздиБугун, 21:25Ҳусанов билан “қуруқ” ўйин: “Сити” ўз майдонида “Ковентри Сити”ни мағлуб этдиҲусанов билан “қуруқ” ўйин: “Сити” ўз майдонида “Ковентри Сити”ни мағлуб этдиБугун, 21:19“Машъал” устидан 5:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг Улуғбек Бақоев очиқ гапирди“Машъал” устидан 5:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг Улуғбек Бақоев очиқ гапирдиБугун, 21:0118 млрд доллар фойда: Трамп ЖЧ-2026 якунлари бўйича шов-шувли рақамларни очиқлади18 млрд доллар фойда: Трамп ЖЧ-2026 якунлари бўйича шов-шувли рақамларни очиқладиБугун, 20:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)