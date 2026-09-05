Илия Топурия Жастин Гэтжидан учраган мағлубиятидан 3 ой ўтиб сукунатни бузди

·10·Спорт
Илия Топурия Жастин Гэтжидан учраган мағлубиятидан 3 ой ўтиб сукунатни бузди

UFC юлдузи, испаниялик-грузиялик собиқ икки вазн чемпиони Илия Топурия июнь ойида Жастин Гэтжига қарши кечган бирлаштирувчи жангдаги кутилмаган мағлубиятидан қарийб уч ой ўтиб, ниҳоят жамоатчиликка мурожаат қилди. Фаолиятидаги илк мағлубият зарбасини жимгина қарши олган «Эл Матадор» ижтимоий тармоқларда махсус видео эълон қилиб, оғир руҳий синовлардан қандай ўтгани, характер тобланиши ва чемпионлик камарини қайтариш йўлидаги қатъияти ҳақида таъсирли ва кучли баёнот берди.

«Ҳақиқий чемпион йиқилмайдиган эмас, ўрнидан турадиган инсондир»

Илия Топурия фаолиятидаги энг катта омадсизликни чуқур фалсафий мушоҳада билан баҳолади:

  • Мағлубият моҳияти: «Ҳаётда доимо ғалаба қозонишнинг иложи йўқ ва бу табиий ҳол, чунки мағлубиятнинг ўзи ҳеч нарсани англатмайди. Муҳими — қандай мағлуб бўлишингизда. Атрофингиз қоронғуликка чўмганда ким бўлишни хоҳлайсиз? Пастда қолишни танлайсизми ёки ўрнингиздан туришга қарор қиласизми?»;

  • «Дўзах» сабоғи: «Ўйлайманки, Худо мен буни бошдан кечиришимни ва ҳеч қандай ғалаба менга ўргата олмайдиган нарсаларни ўрганишимни хоҳлади. Дўзахни босиб ўтиб, мен аввалгидан ҳам кучлироқ бўлдим»;

  • Синмас характер: «Характер ҳамма нарса сиз хоҳлагандек кетаётганда эмас, балки ҳамма нарса режадан чиқиб кетганда шаклланади. Ҳеч ким сиздан тортиб ололмайдиган ягона ғалаба — бу сизнинг характерингиздир. Биз қайтамиз!», — дея мухлисларига ваъда берди собиқ чемпион.

Чўққидан пастга: Оливейра устидан ғалаба ва Гэтжи билан тўқнашув

Топуриянинг сўнгги бир йилдаги фаолияти мисли кўрилмаган кўтарилишлар ва драматик пасайишлар билан кечди:

  • Вазндан воз кечиш ва иккинчи камар: Ўтган йилнинг июнь ойида ярим енгил вазндаги мутлақ унвонидан воз кечган Илия енгил вазнга кўтарилиб, Чарльз Оливейрани даҳшатли нокаутга учратган ва вакант бўлиб турган енгил вазн камарини эгаллаган эди;

  • Гэтжидан қақшатқич зарба: Бироқ жорий йилнинг июнь ойида бўлиб ўтган бирлаштирувчи шов-шувли жангда у америкалик тажрибали «хавф машинаси» Жастин Гэтжига имкониятни бой бериб, чемпионлик шоҳсупасидан тушди;

  • Уч ойлик сукунат: Бу Топуриянинг профессионал фаолиятидаги илк мағлубияти бўлгани сабабли, у матбуот ва ижтимоий тармоқлардан тўлиқ узилиб, жамоатчилик нигоҳидан четда қолган эди.

Қайтиш санаси: «Эл Матадор» октагонга қачон чиқади?

Мухлислар ва сараловчи экспертлар Топуриянинг октагонга қайтишини интиқлик билан кутмоқда:

  • Жил охиридаги режа: Жангчининг мураббийлар штаби ва яқин атрофи Илиянинг 2026 йил охирига қадар яна жанг майдонига қадам қўйиши мумкинлигини тасдиқлаган;

  • Енгил вазндаги реванш ҳиди: Мутахассисларнинг фикрича, Топуриянинг янги руҳий ҳолати унинг Гэтжи билан реванш ёки енгил вазн тоифасининг бошқа топ даъвогарлари билан баҳсларда янада агрессив ва эҳтиёткор жанг олиб боришига замин яратади.

Сизнингча, Илия Топурия ўз фаолиятидаги илк мағлубиятдан сўнг яна олдинги шиддатини тиклаб, UFC чемпионига айлана оладими? Жастин Гэтжи билан реванш жанги ташкил этилса, кимнинг қўли баланд келади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Богдан Гуськов Рўзибоев ва Майкл Пейж баҳси бўйича сенсацион таҳлилни очиқладиБогдан Гуськов Рўзибоев ва Майкл Пейж баҳси бўйича сенсацион таҳлилни очиқладиБугун, 21:29Ҳусанов билан “қуруқ” ўйин: “Сити” ўз майдонида “Ковентри Сити”ни мағлуб этдиҲусанов билан “қуруқ” ўйин: “Сити” ўз майдонида “Ковентри Сити”ни мағлуб этдиБугун, 21:19“Машъал” устидан 5:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг Улуғбек Бақоев очиқ гапирди“Машъал” устидан 5:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг Улуғбек Бақоев очиқ гапирдиБугун, 21:0118 млрд доллар фойда: Трамп ЖЧ-2026 якунлари бўйича шов-шувли рақамларни очиқлади18 млрд доллар фойда: Трамп ЖЧ-2026 якунлари бўйича шов-шувли рақамларни очиқладиБугун, 20:55“Галатасарой” Элдор Шомуродовни ўз сафига қўшиб олишга чақирилмоқда...“Галатасарой” Элдор Шомуродовни ўз сафига қўшиб олишга чақирилмоқда...Бугун, 20:48Қўқонда жанговар муроса: “Қўқон-1912” ва “Динамо” 1:1 ҳисобида дуранг ўйнадиҚўқонда жанговар муроса: “Қўқон-1912” ва “Динамо” 1:1 ҳисобида дуранг ўйнадиБугун, 20:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)