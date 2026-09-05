Илия Топурия Жастин Гэтжидан учраган мағлубиятидан 3 ой ўтиб сукунатни бузди
UFC юлдузи, испаниялик-грузиялик собиқ икки вазн чемпиони Илия Топурия июнь ойида Жастин Гэтжига қарши кечган бирлаштирувчи жангдаги кутилмаган мағлубиятидан қарийб уч ой ўтиб, ниҳоят жамоатчиликка мурожаат қилди. Фаолиятидаги илк мағлубият зарбасини жимгина қарши олган «Эл Матадор» ижтимоий тармоқларда махсус видео эълон қилиб, оғир руҳий синовлардан қандай ўтгани, характер тобланиши ва чемпионлик камарини қайтариш йўлидаги қатъияти ҳақида таъсирли ва кучли баёнот берди.
«Ҳақиқий чемпион йиқилмайдиган эмас, ўрнидан турадиган инсондир»
Илия Топурия фаолиятидаги энг катта омадсизликни чуқур фалсафий мушоҳада билан баҳолади:
Мағлубият моҳияти: «Ҳаётда доимо ғалаба қозонишнинг иложи йўқ ва бу табиий ҳол, чунки мағлубиятнинг ўзи ҳеч нарсани англатмайди. Муҳими — қандай мағлуб бўлишингизда. Атрофингиз қоронғуликка чўмганда ким бўлишни хоҳлайсиз? Пастда қолишни танлайсизми ёки ўрнингиздан туришга қарор қиласизми?»;
«Дўзах» сабоғи: «Ўйлайманки, Худо мен буни бошдан кечиришимни ва ҳеч қандай ғалаба менга ўргата олмайдиган нарсаларни ўрганишимни хоҳлади. Дўзахни босиб ўтиб, мен аввалгидан ҳам кучлироқ бўлдим»;
Синмас характер: «Характер ҳамма нарса сиз хоҳлагандек кетаётганда эмас, балки ҳамма нарса режадан чиқиб кетганда шаклланади. Ҳеч ким сиздан тортиб ололмайдиган ягона ғалаба — бу сизнинг характерингиздир. Биз қайтамиз!», — дея мухлисларига ваъда берди собиқ чемпион.
Чўққидан пастга: Оливейра устидан ғалаба ва Гэтжи билан тўқнашув
Топуриянинг сўнгги бир йилдаги фаолияти мисли кўрилмаган кўтарилишлар ва драматик пасайишлар билан кечди:
Вазндан воз кечиш ва иккинчи камар: Ўтган йилнинг июнь ойида ярим енгил вазндаги мутлақ унвонидан воз кечган Илия енгил вазнга кўтарилиб, Чарльз Оливейрани даҳшатли нокаутга учратган ва вакант бўлиб турган енгил вазн камарини эгаллаган эди;
Гэтжидан қақшатқич зарба: Бироқ жорий йилнинг июнь ойида бўлиб ўтган бирлаштирувчи шов-шувли жангда у америкалик тажрибали «хавф машинаси» Жастин Гэтжига имкониятни бой бериб, чемпионлик шоҳсупасидан тушди;
Уч ойлик сукунат: Бу Топуриянинг профессионал фаолиятидаги илк мағлубияти бўлгани сабабли, у матбуот ва ижтимоий тармоқлардан тўлиқ узилиб, жамоатчилик нигоҳидан четда қолган эди.
Қайтиш санаси: «Эл Матадор» октагонга қачон чиқади?
Мухлислар ва сараловчи экспертлар Топуриянинг октагонга қайтишини интиқлик билан кутмоқда:
Жил охиридаги режа: Жангчининг мураббийлар штаби ва яқин атрофи Илиянинг 2026 йил охирига қадар яна жанг майдонига қадам қўйиши мумкинлигини тасдиқлаган;
Енгил вазндаги реванш ҳиди: Мутахассисларнинг фикрича, Топуриянинг янги руҳий ҳолати унинг Гэтжи билан реванш ёки енгил вазн тоифасининг бошқа топ даъвогарлари билан баҳсларда янада агрессив ва эҳтиёткор жанг олиб боришига замин яратади.
Сизнингча, Илия Топурия ўз фаолиятидаги илк мағлубиятдан сўнг яна олдинги шиддатини тиклаб, UFC чемпионига айлана оладими? Жастин Гэтжи билан реванш жанги ташкил этилса, кимнинг қўли баланд келади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…