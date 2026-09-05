Богдан Гуськов Рўзибоев ва Майкл Пейж баҳси бўйича сенсацион таҳлилни очиқлади

·9·Спорт
Богдан Гуськов Рўзибоев ва Майкл Пейж баҳси бўйича сенсацион таҳлилни очиқлади

UFC ярим оғир вазн тоифасида октагонга чиқувчи ўзбекистонлик топ жангчи Богдан Гуськов ҳамюртимиз Нурсултон Рўзибоевнинг бўлажак муҳим жанги олдидан ўз кузатувлари ва холис таҳлилини эълон қилди. Франция пойтахтида ўтказиладиган «UFC Paris» турнирида англиялик таниқли ва тажрибали нокаутчи Майкл Пейжга (MVP) қарши қафасга чиқадиган Рўзибоевнинг имкониятлари мутахассислар томонидан қизғин муҳокама қилинаётган бир паллада, Гуськов рақибни партерда таслим этиш тактикасини очиб берди ҳамда ҳамюртимизнинг тўлиқ устунлигини башорат қилди.

«Унинг аутсайдер эканидан ҳайронман»: Гуськовдан 70 га 30 баҳо

Ўзбекистонлик спортчи шахсий муносабатларни четга суриб, кучлар нисбатига соф спорт ва тактика нуқтаи назаридан ёндашди:

  • Экспертлар ва букмейкерлар адашмоқда: Халқаро таҳлилчилар ва букмекерлик идоралари Нурсултон Рўзибоевни мазкур баҳсда аутсайдер сифатида кўрсатаётгани Гуськовнинг жиддий ҳайратига сабаб бўлди;

  • Рўзибоев фойдасига 70/30 нисбат: «Менимча, бу ерда имкониятлар 70 га 30 айнан Нурсултон фойдасига. Унинг кураш ва грэпплинг салоҳияти жуда юқори савияда шаклланган», — дея таъкидлади Богдан;

  • Габаритлардаги тенглик: Рақибнинг бўйи ва қўл узунлиги кўп гапирилаётган бўлса-да, Гуськов жисмоний параметрлар борасида Пейжнинг ҳеч қандай устунлигини кўрмаётганини қайд этди.

Ғалаба формуласи: Масофани йўқотиш ва партердаги босим

Богдан Гуськов инглиз жангчисининг кучли жиҳатларини зарарсизлантириш бўйича аниқ тактик кўрсатмаларни очиқлади:

  • Пейжнинг масофавий хавфи: Майкл Пейж ноодатий ҳаракатлар, масофани моҳирлик билан назорат қилиш ва зарбалар ҳисобига очко жамғариш бўйича дивизионнинг энг тажрибали усталаридан биридир;

  • Рўзибоев нима қилиши шарт? Нурсултон рақибга бўш ҳудуд қолдирмай, илк сониялардан босимни кучайтириши керак: «Агар у Пейжни ушлаб, тезда курашга (партерга) ўтказа олса, жанг фақат унинг сценарийси бўйича кеча бошлайди»;

  • Жангнинг ҳал қилувчи калити: «Нурсултон қанчалик тез кураш излай бошласа, устунликни шунчалик тез қўлга киритади. Менимча, жангдаги асосий омил ҳам айнан шу бўлади».

Зарбалар кучи ва Париж кечасининг бошланиш вақти

Тик турган ҳолатдаги (стойка) курашда ҳам ўзбек жангчиси рақибидан сира қолишмаслиги алоҳида урғуланди:

  • Тайминг ва нокаут зарбаси: «Зарбалар борасида ҳам Нурсултон Майклга ютқазмайди — узоқ масофадан зарба бера олади, зарбалари оғир ва тайминги ҳам жойида», — деб таъкидлади Гуськов;

  • «Аниқ Ўзбекистон! Олға!»: Спортчимиз ўз мурожаатини ҳамюртига билдирилган юксак ишонч ва ватанпарварлик чақириғи билан якунлади;

  • Жанг вақти: Мазкур муросасиз қарама-қаршилик Ўзбекистон вақти билан 6 сентябрга ўтар кечаси, соат тунги 01:00 дан кейин бошланиши кутилмоқда.

Сизнингча, Нурсултон Рўзибоев Майкл Пейжнинг эҳтиёткор масофавий ўйинини партердаги босим орқали синдира оладими? Богдан Гуськов башорат қилган 70 га 30 нисбатдаги устунлик Париж октагонида ўз тасдиғини топадими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва ҳамюртимизни қўллаб-қувватланг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энди Руиснинг омадсиз қайтиши: У Нью-Жерсида Дамиан Книбага мағлуб бўлдиЭнди Руиснинг омадсиз қайтиши: У Нью-Жерсида Дамиан Книбага мағлуб бўлдиБугун, 21:39Хамзат Чимаев Умар Нурмагомедовнинг шов-шувли нокаути ҳақида очиқ гапирдиХамзат Чимаев Умар Нурмагомедовнинг шов-шувли нокаути ҳақида очиқ гапирдиБугун, 21:34Шавкат Раҳмонов Ислам Махачевдан устун жиҳатини очиқлади...Шавкат Раҳмонов Ислам Махачевдан устун жиҳатини очиқлади...Бугун, 21:32Илия Топурия Жастин Гэтжидан учраган мағлубиятидан 3 ой ўтиб сукунатни буздиИлия Топурия Жастин Гэтжидан учраган мағлубиятидан 3 ой ўтиб сукунатни буздиБугун, 21:25Ҳусанов билан “қуруқ” ўйин: “Сити” ўз майдонида “Ковентри Сити”ни мағлуб этдиҲусанов билан “қуруқ” ўйин: “Сити” ўз майдонида “Ковентри Сити”ни мағлуб этдиБугун, 21:19“Машъал” устидан 5:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг Улуғбек Бақоев очиқ гапирди“Машъал” устидан 5:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг Улуғбек Бақоев очиқ гапирдиБугун, 21:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)