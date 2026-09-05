Богдан Гуськов Рўзибоев ва Майкл Пейж баҳси бўйича сенсацион таҳлилни очиқлади
UFC ярим оғир вазн тоифасида октагонга чиқувчи ўзбекистонлик топ жангчи Богдан Гуськов ҳамюртимиз Нурсултон Рўзибоевнинг бўлажак муҳим жанги олдидан ўз кузатувлари ва холис таҳлилини эълон қилди. Франция пойтахтида ўтказиладиган «UFC Paris» турнирида англиялик таниқли ва тажрибали нокаутчи Майкл Пейжга (MVP) қарши қафасга чиқадиган Рўзибоевнинг имкониятлари мутахассислар томонидан қизғин муҳокама қилинаётган бир паллада, Гуськов рақибни партерда таслим этиш тактикасини очиб берди ҳамда ҳамюртимизнинг тўлиқ устунлигини башорат қилди.
«Унинг аутсайдер эканидан ҳайронман»: Гуськовдан 70 га 30 баҳо
Ўзбекистонлик спортчи шахсий муносабатларни четга суриб, кучлар нисбатига соф спорт ва тактика нуқтаи назаридан ёндашди:
Экспертлар ва букмейкерлар адашмоқда: Халқаро таҳлилчилар ва букмекерлик идоралари Нурсултон Рўзибоевни мазкур баҳсда аутсайдер сифатида кўрсатаётгани Гуськовнинг жиддий ҳайратига сабаб бўлди;
Рўзибоев фойдасига 70/30 нисбат: «Менимча, бу ерда имкониятлар 70 га 30 айнан Нурсултон фойдасига. Унинг кураш ва грэпплинг салоҳияти жуда юқори савияда шаклланган», — дея таъкидлади Богдан;
Габаритлардаги тенглик: Рақибнинг бўйи ва қўл узунлиги кўп гапирилаётган бўлса-да, Гуськов жисмоний параметрлар борасида Пейжнинг ҳеч қандай устунлигини кўрмаётганини қайд этди.
Ғалаба формуласи: Масофани йўқотиш ва партердаги босим
Богдан Гуськов инглиз жангчисининг кучли жиҳатларини зарарсизлантириш бўйича аниқ тактик кўрсатмаларни очиқлади:
Пейжнинг масофавий хавфи: Майкл Пейж ноодатий ҳаракатлар, масофани моҳирлик билан назорат қилиш ва зарбалар ҳисобига очко жамғариш бўйича дивизионнинг энг тажрибали усталаридан биридир;
Рўзибоев нима қилиши шарт? Нурсултон рақибга бўш ҳудуд қолдирмай, илк сониялардан босимни кучайтириши керак: «Агар у Пейжни ушлаб, тезда курашга (партерга) ўтказа олса, жанг фақат унинг сценарийси бўйича кеча бошлайди»;
Жангнинг ҳал қилувчи калити: «Нурсултон қанчалик тез кураш излай бошласа, устунликни шунчалик тез қўлга киритади. Менимча, жангдаги асосий омил ҳам айнан шу бўлади».
Зарбалар кучи ва Париж кечасининг бошланиш вақти
Тик турган ҳолатдаги (стойка) курашда ҳам ўзбек жангчиси рақибидан сира қолишмаслиги алоҳида урғуланди:
Тайминг ва нокаут зарбаси: «Зарбалар борасида ҳам Нурсултон Майклга ютқазмайди — узоқ масофадан зарба бера олади, зарбалари оғир ва тайминги ҳам жойида», — деб таъкидлади Гуськов;
«Аниқ Ўзбекистон! Олға!»: Спортчимиз ўз мурожаатини ҳамюртига билдирилган юксак ишонч ва ватанпарварлик чақириғи билан якунлади;
Жанг вақти: Мазкур муросасиз қарама-қаршилик Ўзбекистон вақти билан 6 сентябрга ўтар кечаси, соат тунги 01:00 дан кейин бошланиши кутилмоқда.
Сизнингча, Нурсултон Рўзибоев Майкл Пейжнинг эҳтиёткор масофавий ўйинини партердаги босим орқали синдира оладими? Богдан Гуськов башорат қилган 70 га 30 нисбатдаги устунлик Париж октагонида ўз тасдиғини топадими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва ҳамюртимизни қўллаб-қувватланг!
…