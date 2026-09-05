“Арман кўп гапириб юборяпти”: Дана Уайт Царукян ва Руффи жанги олдидан
UFC президенти Дана Уайт енгил вазн тоифаси рейтингининг етакчиларидан бири бўлган Арман Царукяннинг бразилиялик Маурисио Руффига қарши жанги «чемпионлик камари учун расмий даъвогарлик мақомига эга» деган баёнотини очиқчасига рад этди. Sports Central нашрига берган интервьюсида ташкилот раҳбари россиялик жангчи шошқалоқлик қилаётганини, промоушен эса жанг якунланмасдан туриб ҳеч кимга кафолатли ваъдалар тарқатмаслигини кескин тарзда билдирди.
«Жанг тугамагунча ҳеч нарсани тасдиқламайман»: Дана Уайтнинг муносабати
UFC раҳбари жангчиларнинг ОАВ орқали босим ўтказишга қаратилган баёнотларига совуққонлик билан жавоб қайтарди:
Царукяннинг иддаосига кескин раддия: «Жанг якунланмагунча бундай нарсалар ҳақида гапиришни асло ёқтирмайман. Арман кўп нарсаларни ўз номидан гапириб юборяпти», — дея Уайт Царукяннинг сўзларини расмий позиция эмас, балки шахсий талқин эканини кўрсатди;
Натижага қараб қарор қабул қилиш тамойили: Ташкилот раҳбари режалар фақат қафас ичидаги воқеаларга боғлиқ бўлишини таъкидлади: «Келинг, аввало бу жанг қандай якунланишини кўриб олайлик»;
Промоушеннинг нозик сиёсати: UFC чемпионлик жангларини олдиндан кафолатлаш орқали дивизиондаги бошқа даъвогарларни норози қилишни истамаслиги очиқ кўриниб турибди.
Қарама-қарши даъволар: Арман ва Руффи камарни кутмоқда
Ҳар иккала спортчи ҳам бўлажак тўқнашувни чемпионлик сари сўнгги чипта сифатида баҳоламоқда:
Царукяннинг «кафолат» ҳақидаги сўзлари: Арман аввалроқ Руффи билан жанг қилиш таклифини фақат бир шарт билан қабул қилганини билдирган эди — унга кўра, ушбу баҳсда ғалаба қозонса, кейинги тўқнашув тўғридан-тўғри чемпионлик камари учун бўлиши ҳақида раҳбариятдан ваъда олганини айтган;
Маурисио Руффининг юксак ишончи: Бразилиялик ёрқин ва хавфли жангчи ҳам агар Царукянни таслим этса, навбатдаги жанг чемпионлик унвони учун кечишига 100 фоиз ишонч билдирган;
Мақом атрофидаги тушунмовчилик: Спортчиларнинг шахсий баёнотлари Дана Уайтнинг позицияси билан тўқнаш келиб, баҳс атрофидаги интригани икки ҳисса оширди.
UFC 331: Лос-Анжелесдаги 5 раундлик қарама-қаршилик
Енгил вазндаги мазкур катта кураш формати ва санаси бўйича ҳам ўзига хос мақомга эга:
Муддат ва манзил: Арман Царукян ва Маурисио Руффи ўртасидаги жанг 19 сентябрь куни АҚШнинг Лос-Анжелес шаҳрида бўлиб ўтадиган «UFC 331» рақамли турнирида бўлиб ўтади;
5 раундлик синов: Баҳс турнирнинг иккинчи асосий воқеаси (co-main event) бўлишига қарамай, беш раундлик тўлиқ форматда ташкил этилмоқда — бу эса ташкилот мазкур тўқнашувга амалда чемпионлик жангига тенг жиддийлик билан қараётганини тасдиқлайди;
Дивизиондаги вазият: Ушбу жангда чиройли ғалабага эришган томон ҳар қандай ҳолатда ҳам чемпионлик баҳсининг биринчи рақамли даъвогарига айланиши муқаррар.
Сизнингча, Дана Уайт нима учун Арман Царукяннинг чемпионлик жанги ҳақидаги сўзларини очиқ тасдиқлашдан қочмоқда? 19 сентябрдаги 5 раундлик жангда ким ғолиб чиқади — тажрибали Царукянми ёки кутилмаган зарбаларга эга бразилиялик Руффими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…