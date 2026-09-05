“Арман кўп гапириб юборяпти”: Дана Уайт Царукян ва Руффи жанги олдидан

·20·Спорт
“Арман кўп гапириб юборяпти”: Дана Уайт Царукян ва Руффи жанги олдидан

UFC президенти Дана Уайт енгил вазн тоифаси рейтингининг етакчиларидан бири бўлган Арман Царукяннинг бразилиялик Маурисио Руффига қарши жанги «чемпионлик камари учун расмий даъвогарлик мақомига эга» деган баёнотини очиқчасига рад этди. Sports Central нашрига берган интервьюсида ташкилот раҳбари россиялик жангчи шошқалоқлик қилаётганини, промоушен эса жанг якунланмасдан туриб ҳеч кимга кафолатли ваъдалар тарқатмаслигини кескин тарзда билдирди.

«Жанг тугамагунча ҳеч нарсани тасдиқламайман»: Дана Уайтнинг муносабати

UFC раҳбари жангчиларнинг ОАВ орқали босим ўтказишга қаратилган баёнотларига совуққонлик билан жавоб қайтарди:

  • Царукяннинг иддаосига кескин раддия: «Жанг якунланмагунча бундай нарсалар ҳақида гапиришни асло ёқтирмайман. Арман кўп нарсаларни ўз номидан гапириб юборяпти», — дея Уайт Царукяннинг сўзларини расмий позиция эмас, балки шахсий талқин эканини кўрсатди;

  • Натижага қараб қарор қабул қилиш тамойили: Ташкилот раҳбари режалар фақат қафас ичидаги воқеаларга боғлиқ бўлишини таъкидлади: «Келинг, аввало бу жанг қандай якунланишини кўриб олайлик»;

  • Промоушеннинг нозик сиёсати: UFC чемпионлик жангларини олдиндан кафолатлаш орқали дивизиондаги бошқа даъвогарларни норози қилишни истамаслиги очиқ кўриниб турибди.

Қарама-қарши даъволар: Арман ва Руффи камарни кутмоқда

Ҳар иккала спортчи ҳам бўлажак тўқнашувни чемпионлик сари сўнгги чипта сифатида баҳоламоқда:

  • Царукяннинг «кафолат» ҳақидаги сўзлари: Арман аввалроқ Руффи билан жанг қилиш таклифини фақат бир шарт билан қабул қилганини билдирган эди — унга кўра, ушбу баҳсда ғалаба қозонса, кейинги тўқнашув тўғридан-тўғри чемпионлик камари учун бўлиши ҳақида раҳбариятдан ваъда олганини айтган;

  • Маурисио Руффининг юксак ишончи: Бразилиялик ёрқин ва хавфли жангчи ҳам агар Царукянни таслим этса, навбатдаги жанг чемпионлик унвони учун кечишига 100 фоиз ишонч билдирган;

  • Мақом атрофидаги тушунмовчилик: Спортчиларнинг шахсий баёнотлари Дана Уайтнинг позицияси билан тўқнаш келиб, баҳс атрофидаги интригани икки ҳисса оширди.

UFC 331: Лос-Анжелесдаги 5 раундлик қарама-қаршилик

Енгил вазндаги мазкур катта кураш формати ва санаси бўйича ҳам ўзига хос мақомга эга:

  • Муддат ва манзил: Арман Царукян ва Маурисио Руффи ўртасидаги жанг 19 сентябрь куни АҚШнинг Лос-Анжелес шаҳрида бўлиб ўтадиган «UFC 331» рақамли турнирида бўлиб ўтади;

  • 5 раундлик синов: Баҳс турнирнинг иккинчи асосий воқеаси (co-main event) бўлишига қарамай, беш раундлик тўлиқ форматда ташкил этилмоқда — бу эса ташкилот мазкур тўқнашувга амалда чемпионлик жангига тенг жиддийлик билан қараётганини тасдиқлайди;

  • Дивизиондаги вазият: Ушбу жангда чиройли ғалабага эришган томон ҳар қандай ҳолатда ҳам чемпионлик баҳсининг биринчи рақамли даъвогарига айланиши муқаррар.

Сизнингча, Дана Уайт нима учун Арман Царукяннинг чемпионлик жанги ҳақидаги сўзларини очиқ тасдиқлашдан қочмоқда? 19 сентябрдаги 5 раундлик жангда ким ғолиб чиқади — тажрибали Царукянми ёки кутилмаган зарбаларга эга бразилиялик Руффими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотдиРоналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотдиБугун, 22:04Алжамайн Стерлинг Умар Нурмагомедовнинг нокаутида UFC'ни айбладиАлжамайн Стерлинг Умар Нурмагомедовнинг нокаутида UFC'ни айбладиБугун, 21:44Энди Руиснинг омадсиз қайтиши: У Нью-Жерсида Дамиан Книбага мағлуб бўлдиЭнди Руиснинг омадсиз қайтиши: У Нью-Жерсида Дамиан Книбага мағлуб бўлдиБугун, 21:39Хамзат Чимаев Умар Нурмагомедовнинг шов-шувли нокаути ҳақида очиқ гапирдиХамзат Чимаев Умар Нурмагомедовнинг шов-шувли нокаути ҳақида очиқ гапирдиБугун, 21:34Шавкат Раҳмонов Ислам Махачевдан устун жиҳатини очиқлади...Шавкат Раҳмонов Ислам Махачевдан устун жиҳатини очиқлади...Бугун, 21:32Богдан Гуськов Рўзибоев ва Майкл Пейж баҳси бўйича сенсацион таҳлилни очиқладиБогдан Гуськов Рўзибоев ва Майкл Пейж баҳси бўйича сенсацион таҳлилни очиқладиБугун, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)