Руҳий манипуляциянинг 5 та хавфли усули — қандай қилиб тузоққа тушмаслик мумкин?

·2·Фойдали
Руҳий манипуляциянинг 5 та хавфли усули — қандай қилиб тузоққа тушмаслик мумкин?

Кундалик мулоқотда инсонлар тез-тез яширин руҳий босим — манипуляция қурбонига айланишади. Ишхонада, дўстлар даврасида ёки ҳатто яқин оилавий муносабатларда ҳам айрим шахслар ўз манфаатларига эришиш учун бошқаларнинг ҳис-туйғулари, виждони ва ишончидан усталик билан фойдаланадилар. Амалий психология бўйича мутахассислар ҳар бир инсон дуч келиши мумкин бўлган ва кўпинча оддий меҳрибонлик ёки илтифот ортига яширинган 5 та асосий манипуляция механизмини ошкор қилишмоқда.

Хушомад ва сохта ҳурмат: Ақлни чалғитувчи биринчи зарбалар

Манипуляторлар суҳбатдошнинг сергаклигини сўндириш учун энг аввало унинг ўз-ўзига бўлган баҳосига таъсир ўтказишга интилади:

  • «Беминнат комплимент бўлмайди»: Сизни олдин ҳаддан ташқари кўкларга кўтариб мақтаб, ортидан дарҳол бирор мураккаб юмушни илтимос қилишлари — классик психологик қурол. Мақтов олган инсон онг остида рад жавобини беришдан хижолат бўлиб, «йўқ» дея олмай қолади;

  • «Ақлли одамсан-ку» тузоғи: Бу жумла кўпинча чин ҳурматдан эмас, балки суҳбатдошни маълум бир қарорга мажбурлаш учун ишлатилади. Агар сиз улар айтган ишга кўнмасангиз, гўёки ўз-ўзидан «нодон» бўлиб қоладигандек сунъий босим ҳосил қилинади.

Вақт босими, сунъий айбдорлик ва «жабрдийда» ниқоби

Инсонни совуққон таҳлил қилиш имкониятидан маҳрум этиш манипуляторларнинг энг севимли тактикасидир:

  • Қарор қабул қилишга шошириш: «Тезроқ жавоб бер», «Ҳозир ҳал қилмасанг кеч бўлади» қабилидаги шошилтиришлар фақат сенинг тезроқ «ҳа» дейишингдан манфаатдор бўлган томонгагина керак. Шошма-шошарлик инсондаги мантиқий танқидий фикрлашни фалаж қилади;

  • Ўзгалар ҳис-туйғуси учун сизни айбдор қилиш: «Сенинг касрингдан кайфиятим тушди» ёки «Мени қаттиқ хафа қилдинг» деган даъволар кўп ҳолларда факт эмас, балки эмоционал шантаж қуролидир. Улар сизда сунъий айбдорлик ҳиссини уйғотиб, уни ювиш учун ён беришга мажбурлайди;

  • Доимий «жабрдийда» образи: Ўзини мунтазам мазлум, бахтсиз ва азият чекаётган қилиб кўрсатадиган одамлар кўпинча атрофдагиларни ҳаммадан кўра усталик билан ўз йўриғига юрғизадилар. Уларнинг «ночорлиги» аслида бошқаларни раҳм-шафқат ҳисси орқали бошқариш воситаси ҳисобланади.

Психологлар бундай вазиятларда шошилинч қарор чиқармасликни, «йўқ» дейишни ўрганишни ва бировнинг салбий ҳис-туйғулари учун автоматик равишда жавобгарликни ўз бўйнига олмасликни тавсия қилади.

Сизнингча, кундалик ҳаётда ушбу 5 та манипуляция усулидан қайси бирига энг кўп дуч келасиз? Бундай яширин босимларни пайқаганингизда одатда қандай йўл тутиб, чегарангизни ҳимоя қиласиз? Шахсий кузатувларингиз билан изоҳларда бўлишинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бахт ва муваффақиятни бўғаётган 10 та «руҳий чиқинди»: Зудлик билан чиқариб ташлаш зарурБахт ва муваффақиятни бўғаётган 10 та «руҳий чиқинди»: Зудлик билан чиқариб ташлаш зарурБугун, 11:36Кўпчилик бузадиган 8 та ҳаётий қоида: Нега инсонлар энг ҳал қилувчи паллаларда хато қилади?Кўпчилик бузадиган 8 та ҳаётий қоида: Нега инсонлар энг ҳал қилувчи паллаларда хато қилади?Бугун, 10:31Кўпчилик билмайди: семиртирмайдиган 15 фойдали маҳсулот очиқландиКўпчилик билмайди: семиртирмайдиган 15 фойдали маҳсулот очиқландиКеча, 15:48Аниқ тизим: Брайан Трейсидан миллионерлар амал қиладиган 21 та олтин қоидаАниқ тизим: Брайан Трейсидан миллионерлар амал қиладиган 21 та олтин қоида02.09, 16:37Ўз-ўзини англаш ва ички «мен»ни топишга ёрдам берувчи 19 та муҳим саволЎз-ўзини англаш ва ички «мен»ни топишга ёрдам берувчи 19 та муҳим савол02.09, 16:12Муносабатлардаги «яширин бошқарув»: Эркак онг остига таъсир ўтказувчи 6 та синалган усулМуносабатлардаги «яширин бошқарув»: Эркак онг остига таъсир ўтказувчи 6 та синалган усул02.09, 16:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
"Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг...
"Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг...
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қайси аёл қайси ишдан қочиши керак? Туғилган сана талқини
Қайси аёл қайси ишдан қочиши керак? Туғилган сана талқини
Туғилган санангиз қандай қиз (йигит)га ошиқ бўлишингизни айтиб беради
Туғилган санангиз қандай қиз (йигит)га ошиқ бўлишингизни айтиб беради
Бир марта яшаймиз: ҳаётни чинакам ўзгартирувчи қарорлар...
Бир марта яшаймиз: ҳаётни чинакам ўзгартирувчи қарорлар...
Энг ёмон эр қайси куни туғилган? Руҳшунослардан "антиқа" антирейтинг!
Энг ёмон эр қайси куни туғилган? Руҳшунослардан "антиқа" антирейтинг!