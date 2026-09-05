Tecno компанияси рамкасиз экранли янги концептуал смартфонини намойиш этди
Германиянинг Берлин шаҳрида бўлиб ўтаётган ИФА 2026 кўргазмасида технология оламининг эътиборини тортган ўзига хос қурилма намойиш этилди. Tecno бренди мутлақо рамкасиз дисплейга эга бўлган янги концептуал смартфонини омма эътиборига ҳавола этди. Мазкур қурилма мобил саноатда янги дизайн стандартларини белгилаб бериши мумкинлиги билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, тақдим этилган қурилманинг олд қисмида қора ҳошиялар деярли қолмаган. Дисплей атрофидаги визуал рамка йўқ қилингач, қурилманинг корпус марказий қисми оқиш рангдаги юпқа ҳошия билан ажралиб туриши кўринган. Ишлаб чиқарувчилар бу каби ўзига хос дизайн ечимига эришиш учун мураккаб муҳандислик ёндашувларини қўллаган.
Инновацион технология ва йиғиш жараёниМутахассисларнинг тушунтиришича, бундай таъсирчан натижага эришиш учун махсус икки қатламли ҳимоя ойнасидан фойдаланилган. Ушбу ойнанинг қуйи қисми корпуснинг ўрта рамкаси атрофида буклланиб, одатий қора соҳаларни тўлиқ ёпиб қўяди. Натижада фойдаланувчи тўлиқ қоплаган, ҳеч қандай қора чегараларсиз экранни кўради.
Бироқ бу ечим оддий эмас эди. Ушбу конструкцияни амалга ошириш учун Tecno муҳандислари дисплейни йиғиш жараёнини тубдан ўзгартиришга мажбур бўлишган. Шунингдек, янги дизайн талабларидан келиб чиққан ҳолда, сенсорли тизим ва интерфейс элементлари ҳам тўлиқ мослаштирилган.
Техник имкониятлар ва келажакдаги режаларҚурилманинг техник хусусиятлари ҳам замонавий флагман даражасида эканини кўрсатмоқда. Смартфон 1,5K рухсатга эга ҳамда 144 Hz янгланиш частотасини қўллаб-қувватлайдиган 6,78 дюймли юқори сифатли AMOLED-панел билан жиҳозланган. Бу фойдаланувчиларга нафақат мукаммал ташқи кўриниш, балки силлиқ ва сифатли тасвирни ҳам тақдим этади.
Ҳозирча Tecno ушбу концептуал моделнинг оммавий серияли ишлаб чиқарилиши ҳақида аниқ маълумот бермаган. Шунга қарамай, компания вакиллари ушбу ноёб лойиҳа устида ишлаш жараёнида қўлга киритилган илғор технологиялар келажакдаги флагман смартфонлар туркумида ўз ўрнини топишини маълум қилишди.
…