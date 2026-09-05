Tecno компанияси рамкасиз экранли янги концептуал смартфонини намойиш этди

·3·Техно
Tecno компанияси рамкасиз экранли янги концептуал смартфонини намойиш этди

Германиянинг Берлин шаҳрида бўлиб ўтаётган ИФА 2026 кўргазмасида технология оламининг эътиборини тортган ўзига хос қурилма намойиш этилди. Tecno бренди мутлақо рамкасиз дисплейга эга бўлган янги концептуал смартфонини омма эътиборига ҳавола этди. Мазкур қурилма мобил саноатда янги дизайн стандартларини белгилаб бериши мумкинлиги билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, тақдим этилган қурилманинг олд қисмида қора ҳошиялар деярли қолмаган. Дисплей атрофидаги визуал рамка йўқ қилингач, қурилманинг корпус марказий қисми оқиш рангдаги юпқа ҳошия билан ажралиб туриши кўринган. Ишлаб чиқарувчилар бу каби ўзига хос дизайн ечимига эришиш учун мураккаб муҳандислик ёндашувларини қўллаган.

Инновацион технология ва йиғиш жараёни

Мутахассисларнинг тушунтиришича, бундай таъсирчан натижага эришиш учун махсус икки қатламли ҳимоя ойнасидан фойдаланилган. Ушбу ойнанинг қуйи қисми корпуснинг ўрта рамкаси атрофида буклланиб, одатий қора соҳаларни тўлиқ ёпиб қўяди. Натижада фойдаланувчи тўлиқ қоплаган, ҳеч қандай қора чегараларсиз экранни кўради.

Бироқ бу ечим оддий эмас эди. Ушбу конструкцияни амалга ошириш учун Tecno муҳандислари дисплейни йиғиш жараёнини тубдан ўзгартиришга мажбур бўлишган. Шунингдек, янги дизайн талабларидан келиб чиққан ҳолда, сенсорли тизим ва интерфейс элементлари ҳам тўлиқ мослаштирилган.

Техник имкониятлар ва келажакдаги режалар

Қурилманинг техник хусусиятлари ҳам замонавий флагман даражасида эканини кўрсатмоқда. Смартфон 1,5K рухсатга эга ҳамда 144 Hz янгланиш частотасини қўллаб-қувватлайдиган 6,78 дюймли юқори сифатли AMOLED-панел билан жиҳозланган. Бу фойдаланувчиларга нафақат мукаммал ташқи кўриниш, балки силлиқ ва сифатли тасвирни ҳам тақдим этади.

Ҳозирча Tecno ушбу концептуал моделнинг оммавий серияли ишлаб чиқарилиши ҳақида аниқ маълумот бермаган. Шунга қарамай, компания вакиллари ушбу ноёб лойиҳа устида ишлаш жараёнида қўлга киритилган илғор технологиялар келажакдаги флагман смартфонлар туркумида ўз ўрнини топишини маълум қилишди.

TecnoСмартфонИФА 2026ТехнологияКонцепт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung хотира инқирози фонида ҳамёнбоп смартфонлар ишлаб чиқаришни оширадиSamsung хотира инқирози фонида ҳамёнбоп смартфонлар ишлаб чиқаришни оширадиБугун, 20:52Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирдиАнтарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирдиБугун, 18:29Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлдиSamsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлдиБугун, 14:50Хитойнинг Яоган-50 (02) сунъий йўлдоши орбитада парчаланиб кетдиХитойнинг Яоган-50 (02) сунъий йўлдоши орбитада парчаланиб кетдиБугун, 14:29DeepSeek Nvidiaдан воз кечиб, Huawei чипини харид қилмоқдаDeepSeek Nvidiaдан воз кечиб, Huawei чипини харид қилмоқдаБугун, 12:52Tecno компанияси дунёдаги илк чинакам тўла экранни намойиш қилдиTecno компанияси дунёдаги илк чинакам тўла экранни намойиш қилдиБугун, 12:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди