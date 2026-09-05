Моторола кенг форматли букланувчи смартфон чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда

·0·Техно
Моторола кенг форматли букланувчи смартфон чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда

Моторола компанияси мобил бозоридаги янги тенденциялардан ортда қолмаган ҳолда, ўзининг букланувчи қурилмалари қаторини кенгайтиришни режалаштирмоқда. Android Ҳеадлинес нашри тарқатган маълумотларга кўра, бренд анъанавий тор форматдан воз кечиб, янада кенгроқ корпусга эга янги турдаги букланувчи смартфон устида иш бошлаган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирча тармоқда қурилманинг тайёр кўриниши эмас, балки турли моделларга тегишли дастлабки эскизлари эълон қилинди. Шунга қарамай, мазкур чизмалар орасида Моторола яқин ойларда тақдим этиши кутилаётган сирли янги қурилма ҳам мавжудлиги айтилмоқда. Компания мазкур гаджетни тез орада расман намойиш этишни ният қилган.

Мутлақо янги дизайн ечимлари

Нашрнинг хабар беришича, келгуси смартфон дизайнида бир нечта муҳим ўзгаришлар кўзда тутилган. Хусусан, ишлаб чиқарувчилар фойдаланувчилар кўп шикоят қиладиган муаммони ҳал этиб, экранда буклама излари сезилмайдиган мутлақо силлиқ дисплей яратишга алоҳида эътибор қаратишмоқда.

Шунингдек, қурилма мустаҳкамлигини таъминлаш мақсадида махсус 3D-ҳимоя ойнаси қўлланилиши кутилмоқда. Смартфон корпусини очиш ва ёпиш жараёнини янада қулайлаштириш учун эса муҳандислар махсус қулай рамка конструкциясини ишлаб чиқишган.

Камера блоки ва рақобат муҳити

Эскизларда эътиборни тортган асосий жиҳатлардан бири бу – орқа панелда горизонтал равишда жойлашган камера модули бўлди. Қизиғи шундаки, шунга ўхшаш дизайн яқин келажакда чиқарилиши кутилаётган iPhone Ultra моделларида ҳам бўлиши тахмин қилинмоқда.

Бироқ Моторола қурилмасининг имкониятлари кенгроқ бўлиши мумкин. Дастлабки маълумотларга кўра, янги модел учта асосий камера билан жиҳозланиши эҳтимолдан холи эмас. Таққослаш учун, янги iPhone ва Fold8 каби рақобатчи қурилмаларда одатда иккитадан камера ўрнатилиши кутилмоқда.

Шу билан бирга, мутахассислар ҳозирча визуал тарзда камера модули деб тахмин қилинаётган элемент бошқа функцияни бажариши ёки бутунлай ўзгача технологияни яшириши мумкинлигини ҳам истисно этишмаяпти. Ҳозирча Моторола ушбу лойиҳа бўйича расмий тафсилотларни сир сақламоқда.

МоторолаБукланувчи смартфонAndroid ҲеадлинесТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tecno компанияси рамкасиз экранли янги концептуал смартфонини намойиш этдиTecno компанияси рамкасиз экранли янги концептуал смартфонини намойиш этдиБугун, 21:26Samsung хотира инқирози фонида ҳамёнбоп смартфонлар ишлаб чиқаришни оширадиSamsung хотира инқирози фонида ҳамёнбоп смартфонлар ишлаб чиқаришни оширадиБугун, 20:52Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирдиАнтарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирдиБугун, 18:29Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлдиSamsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлдиБугун, 14:50Хитойнинг Яоган-50 (02) сунъий йўлдоши орбитада парчаланиб кетдиХитойнинг Яоган-50 (02) сунъий йўлдоши орбитада парчаланиб кетдиБугун, 14:29DeepSeek Nvidiaдан воз кечиб, Huawei чипини харид қилмоқдаDeepSeek Nvidiaдан воз кечиб, Huawei чипини харид қилмоқдаБугун, 12:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди