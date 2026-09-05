Моторола кенг форматли букланувчи смартфон чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда
Моторола компанияси мобил бозоридаги янги тенденциялардан ортда қолмаган ҳолда, ўзининг букланувчи қурилмалари қаторини кенгайтиришни режалаштирмоқда. Android Ҳеадлинес нашри тарқатган маълумотларга кўра, бренд анъанавий тор форматдан воз кечиб, янада кенгроқ корпусга эга янги турдаги букланувчи смартфон устида иш бошлаган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирча тармоқда қурилманинг тайёр кўриниши эмас, балки турли моделларга тегишли дастлабки эскизлари эълон қилинди. Шунга қарамай, мазкур чизмалар орасида Моторола яқин ойларда тақдим этиши кутилаётган сирли янги қурилма ҳам мавжудлиги айтилмоқда. Компания мазкур гаджетни тез орада расман намойиш этишни ният қилган.
Мутлақо янги дизайн ечимлариНашрнинг хабар беришича, келгуси смартфон дизайнида бир нечта муҳим ўзгаришлар кўзда тутилган. Хусусан, ишлаб чиқарувчилар фойдаланувчилар кўп шикоят қиладиган муаммони ҳал этиб, экранда буклама излари сезилмайдиган мутлақо силлиқ дисплей яратишга алоҳида эътибор қаратишмоқда.
Шунингдек, қурилма мустаҳкамлигини таъминлаш мақсадида махсус 3D-ҳимоя ойнаси қўлланилиши кутилмоқда. Смартфон корпусини очиш ва ёпиш жараёнини янада қулайлаштириш учун эса муҳандислар махсус қулай рамка конструкциясини ишлаб чиқишган.
Камера блоки ва рақобат муҳитиЭскизларда эътиборни тортган асосий жиҳатлардан бири бу – орқа панелда горизонтал равишда жойлашган камера модули бўлди. Қизиғи шундаки, шунга ўхшаш дизайн яқин келажакда чиқарилиши кутилаётган iPhone Ultra моделларида ҳам бўлиши тахмин қилинмоқда.
Бироқ Моторола қурилмасининг имкониятлари кенгроқ бўлиши мумкин. Дастлабки маълумотларга кўра, янги модел учта асосий камера билан жиҳозланиши эҳтимолдан холи эмас. Таққослаш учун, янги iPhone ва Fold8 каби рақобатчи қурилмаларда одатда иккитадан камера ўрнатилиши кутилмоқда.
Шу билан бирга, мутахассислар ҳозирча визуал тарзда камера модули деб тахмин қилинаётган элемент бошқа функцияни бажариши ёки бутунлай ўзгача технологияни яшириши мумкинлигини ҳам истисно этишмаяпти. Ҳозирча Моторола ушбу лойиҳа бўйича расмий тафсилотларни сир сақламоқда.
…