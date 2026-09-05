Алжамайн Стерлинг Умар Нурмагомедовнинг нокаутида UFC'ни айблади

·16·Спорт
Алжамайн Стерлинг Умар Нурмагомедовнинг нокаутида UFC'ни айблади

UFC енгил вазн тоифасининг собиқ чемпиони Алжамайн Стерлинг ўтган ҳафтада доғистонлик юлдуз Умар Нурмагомедовнинг хитойлик Сонг Ядонгга қарши жангда қабул қилиб олган қақшатқич нокаути борасида шов-шувли баёнот билан чиқди. Америкалик тажрибали яккакураш устасининг таъкидлашича, Умарнинг бундай оғир мағлубиятга учрашида нафақат жангчининг ўзи, балки UFC промоушени раҳбариятининг шошқалоқлиги ҳам катта роль ўйнади — ташкилот уни қисқа вақт ичида ҳаддан ташқари юқори даражадаги рақибларга рўбарў қилган.

«Рақиблар даражасини босқичма-босқич ошириш керак эди»: Стерлингнинг очиқ танқиди

Алжамайн Стерлинг ўзининг YouTube каналидаги навбатдаги таҳлилий чиқишида Умар Нурмагомедовнинг карьерасини бошқаришда йўл қўйилган стратегик хатоларни санаб ўтди:

  • Илк огоҳлантиришнинг тасдиғи: «Умар UFC’га энди келган пайтдаёқ мен айнан шу ҳақда очиқ гапирган эдим. Рақиблар даражасини босқичма-босқич, шошилмасдан ошириб бориш лозим. Бу спортда ортиқча шошқалоқлик қимматга тушади»;

  • Баутиста ва Сонг Ядонг синовлари: «Умар Марио Баутистага қарши жуда оғир ва тенг рақобатли жанг ўтказганди, энди эса нима юз берганини барчамиз кўриб турибмиз»;

  • Ташкилотнинг салбий таъсири: Стерлинг UFC раҳбариятининг ҳаракатларини танқид қилди: «Менимча, UFC уни жуда тезлик билан юқори чўққига олиб чиқиб, унга яхшилик қилмади. Бундай сунъий шошилишнинг салбий натижасини эса ҳозир ҳаммамиз кўриб турибмиз».

Двалишвилига бой берилган камар ва синган ғалабали серия

Умар Нурмагомедовнинг сўнгги йиллардаги чиқишлари кескин паст-баландликларга бой бўлди:

  • Чемпионлик жангидаги илк зарба: UFC октагонида кетма-кет 6 та ғалабага эришган Умар ўтган йилнинг январь ойида Мераб Двалишвили билан чемпионлик камари учун баҳс олиб бориб, ҳакамларнинг якдил қарори билан фаолиятидаги илк мағлубиятини қабул қилганди;

  • Фигередо устидан муҳим ғалаба: Шундан сўнг доғистонлик жангчи Марио Баутиста ҳамда собиқ чемпион Дейвесон Фигередоларни мағлуб этиб, яна чемпионлик пойгасига дадил қайтгандек таассурот уйғотди;

  • Сонг Ядонг тўсиғи: Ғалабалар сонини 3 тага етказиб, навбатдаги чемпионлик жангини кафолатлашни кўзлаган Умар хитойлик нокаутчи Сонг Ядонгнинг кутилмаган ва аниқ зарбасига дуч келди ҳамда фаолиятидаги илк нокаутини қайд этди.

Сизнингча, Алжамайн Стерлингнинг UFC промоушенига қарата айтган танқидлари қанчалик асосли — Умар ҳақиқатан ҳам нотўғри танланган тақвим ва юқори босим қурбони бўлдими ёки муаммо унинг зарбаларни ўтказиб юбориш тактикасидами? Нурмагомедов бу оғир нокаутдан сўнг яна чемпионлик даражасига кўтарила оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотдиРоналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотдиБугун, 22:04“Арман кўп гапириб юборяпти”: Дана Уайт Царукян ва Руффи жанги олдидан“Арман кўп гапириб юборяпти”: Дана Уайт Царукян ва Руффи жанги олдиданБугун, 21:41Энди Руиснинг омадсиз қайтиши: У Нью-Жерсида Дамиан Книбага мағлуб бўлдиЭнди Руиснинг омадсиз қайтиши: У Нью-Жерсида Дамиан Книбага мағлуб бўлдиБугун, 21:39Хамзат Чимаев Умар Нурмагомедовнинг шов-шувли нокаути ҳақида очиқ гапирдиХамзат Чимаев Умар Нурмагомедовнинг шов-шувли нокаути ҳақида очиқ гапирдиБугун, 21:34Шавкат Раҳмонов Ислам Махачевдан устун жиҳатини очиқлади...Шавкат Раҳмонов Ислам Махачевдан устун жиҳатини очиқлади...Бугун, 21:32Богдан Гуськов Рўзибоев ва Майкл Пейж баҳси бўйича сенсацион таҳлилни очиқладиБогдан Гуськов Рўзибоев ва Майкл Пейж баҳси бўйича сенсацион таҳлилни очиқладиБугун, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)