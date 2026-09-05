Алжамайн Стерлинг Умар Нурмагомедовнинг нокаутида UFC'ни айблади
UFC енгил вазн тоифасининг собиқ чемпиони Алжамайн Стерлинг ўтган ҳафтада доғистонлик юлдуз Умар Нурмагомедовнинг хитойлик Сонг Ядонгга қарши жангда қабул қилиб олган қақшатқич нокаути борасида шов-шувли баёнот билан чиқди. Америкалик тажрибали яккакураш устасининг таъкидлашича, Умарнинг бундай оғир мағлубиятга учрашида нафақат жангчининг ўзи, балки UFC промоушени раҳбариятининг шошқалоқлиги ҳам катта роль ўйнади — ташкилот уни қисқа вақт ичида ҳаддан ташқари юқори даражадаги рақибларга рўбарў қилган.
«Рақиблар даражасини босқичма-босқич ошириш керак эди»: Стерлингнинг очиқ танқиди
Алжамайн Стерлинг ўзининг YouTube каналидаги навбатдаги таҳлилий чиқишида Умар Нурмагомедовнинг карьерасини бошқаришда йўл қўйилган стратегик хатоларни санаб ўтди:
Илк огоҳлантиришнинг тасдиғи: «Умар UFC’га энди келган пайтдаёқ мен айнан шу ҳақда очиқ гапирган эдим. Рақиблар даражасини босқичма-босқич, шошилмасдан ошириб бориш лозим. Бу спортда ортиқча шошқалоқлик қимматга тушади»;
Баутиста ва Сонг Ядонг синовлари: «Умар Марио Баутистага қарши жуда оғир ва тенг рақобатли жанг ўтказганди, энди эса нима юз берганини барчамиз кўриб турибмиз»;
Ташкилотнинг салбий таъсири: Стерлинг UFC раҳбариятининг ҳаракатларини танқид қилди: «Менимча, UFC уни жуда тезлик билан юқори чўққига олиб чиқиб, унга яхшилик қилмади. Бундай сунъий шошилишнинг салбий натижасини эса ҳозир ҳаммамиз кўриб турибмиз».
Двалишвилига бой берилган камар ва синган ғалабали серия
Умар Нурмагомедовнинг сўнгги йиллардаги чиқишлари кескин паст-баландликларга бой бўлди:
Чемпионлик жангидаги илк зарба: UFC октагонида кетма-кет 6 та ғалабага эришган Умар ўтган йилнинг январь ойида Мераб Двалишвили билан чемпионлик камари учун баҳс олиб бориб, ҳакамларнинг якдил қарори билан фаолиятидаги илк мағлубиятини қабул қилганди;
Фигередо устидан муҳим ғалаба: Шундан сўнг доғистонлик жангчи Марио Баутиста ҳамда собиқ чемпион Дейвесон Фигередоларни мағлуб этиб, яна чемпионлик пойгасига дадил қайтгандек таассурот уйғотди;
Сонг Ядонг тўсиғи: Ғалабалар сонини 3 тага етказиб, навбатдаги чемпионлик жангини кафолатлашни кўзлаган Умар хитойлик нокаутчи Сонг Ядонгнинг кутилмаган ва аниқ зарбасига дуч келди ҳамда фаолиятидаги илк нокаутини қайд этди.
Сизнингча, Алжамайн Стерлингнинг UFC промоушенига қарата айтган танқидлари қанчалик асосли — Умар ҳақиқатан ҳам нотўғри танланган тақвим ва юқори босим қурбони бўлдими ёки муаммо унинг зарбаларни ўтказиб юбориш тактикасидами? Нурмагомедов бу оғир нокаутдан сўнг яна чемпионлик даражасига кўтарила оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…