“Машъал” устидан 5:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг Улуғбек Бақоев очиқ гапирди
Ўзбекистон Суперлигаси 20-турида Муборакнинг «Машъал» клуби устидан 5:2 ҳисобида йирик ва ишончли ғалабага эришган Жиззахнинг «Сўғдиёна» жамоаси турнир жадвалида ўз мавқеини сезиларли даражада яхшилаб олди. Голларга бой кечган мазкур драматик учрашувдан сўнг жиззахликлар бош мураббийи Улуғбек Бақоев матбуот анжуманида иштирок этди. Тажрибали мутахассис йирик ҳисобга қарамай, баҳс давомида рақиб яратган жиддий хавфлар, ҳимоячилар ва дарвозабоннинг фидокорона ҳаракатлари ҳамда вазиятлардан унумли фойдаланиш омили ҳақида очиқ тўхталиб ўтди.
Тезкор гол ва «Машъал»нинг 20 дақиқалик даҳшатли босими
Улуғбек Бақоев ўйиннинг стратегик аҳамияти ва биринчи бўлимдаги кескин бурилишлар ҳақида маълум қилди:
Стратегик вазифа ва ғалаба кайфияти: «Биз бугунги баҳс стратегик жиҳатдан жуда муҳим эканини билардик. Йигитларни фақат ғалабага тайёрлаган эдик»;
«Машъал»нинг агрессив ўйини: Тезкор гол урилганига қарамай, рақиб ташаббусни ўз қўлига олишга уринди: «Тезкор гол урдик, кейин эса тахминан 20 дақиқа давомида “Машъал” ўйинга тўлиқ киришиб, агрессив ҳаракат қилди ва кўплаб хавфли вазиятлар яратди»;
3–4 та гол хавфи: «Назаримда, ўша вазиятларда рақиб 3–4 та гол ҳам уриши мумкин эди. Аммо биз керакли вақтда зарбани қайтара олдик».
Мудофаа чизиғи ва дарвозабоннинг ишончли ҳаракати
Мезбонларнинг оғир дақиқалардаги интизоми ва майдондаги хотиржамлиги ғалаба пойдеворини яратди:
Ҳимоядаги бардош: Мураббий рақиб босими остида қолган пайтда жамоанинг тартибли ҳаракатини юқори баҳолади: «Ҳимояда йигитлар вазифасини тўлиқ уддалади»;
Посбоннинг сейвлари: Дарвозабоннинг бир нечта хавфли вазиятларда тўпни қайтариб, жамоага руҳий устунлик бағишлагани алоҳида эътироф этилди: «Дарвозабон ҳам ажойиб ўйнади»;
Ҳақли ютуқ эътирофи: Бақоев умумий натижа ўйин мантиғига мос келганини қайд этди: «Умуман олганда, бугунги ғалабага тўла лойиқ эдик».
Футболнинг кутилмаган табиати ва вазиятларни совуққонлик билан якунлаш
Мутахассис йирик ҳисобли муваффақият сабабларини башорат қилиб бўлмас омиллар билан боғлади:
5:2 ҳисобини олдиндан кутиб бўлмасди: «Бундай ўйинни ҳеч қачон олдиндан башорат қила олмайсиз. Футбол олдиндан айтиб бўлмайдиган ўйин»;
Имкониятлардан 100 фоиз фойдаланиш: «Шу боис яратилган вазиятларнинг аксариятидан унумли фойдаланганимиз ҳам ҳужумда, ҳам ҳимояда ўйинимизни анча енгиллаштирди», — дея қўшимча қилди мутахассис;
Жиззахликларнинг юқорига интилиши: 5 та тўп киритиб муҳим 3 очкони қўлга киритган «Сўғдиёна» турнир жадвалида хавфли ҳудуддан узоқлашиб, мавсум финиши олдидан ўз позициясини мустаҳкамлаб олди.
Сизнингча, «Сўғдиёна»нинг 5:2 ҳисобидаги ғалабаси жиззахликларнинг юқори ҳужум маҳорати натижасими ёки «Машъал»нинг ҳимоядаги қўпол хатолари оқибатими? Улуғбек Бақоев шогирдлари мавсум якунига қадар ўз сермаҳсуллигини сақлаб қола оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…