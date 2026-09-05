“Машъал” устидан 5:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг Улуғбек Бақоев очиқ гапирди

·0·Спорт
“Машъал” устидан 5:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг Улуғбек Бақоев очиқ гапирди

Ўзбекистон Суперлигаси 20-турида Муборакнинг «Машъал» клуби устидан 5:2 ҳисобида йирик ва ишончли ғалабага эришган Жиззахнинг «Сўғдиёна» жамоаси турнир жадвалида ўз мавқеини сезиларли даражада яхшилаб олди. Голларга бой кечган мазкур драматик учрашувдан сўнг жиззахликлар бош мураббийи Улуғбек Бақоев матбуот анжуманида иштирок этди. Тажрибали мутахассис йирик ҳисобга қарамай, баҳс давомида рақиб яратган жиддий хавфлар, ҳимоячилар ва дарвозабоннинг фидокорона ҳаракатлари ҳамда вазиятлардан унумли фойдаланиш омили ҳақида очиқ тўхталиб ўтди.

Тезкор гол ва «Машъал»нинг 20 дақиқалик даҳшатли босими

Улуғбек Бақоев ўйиннинг стратегик аҳамияти ва биринчи бўлимдаги кескин бурилишлар ҳақида маълум қилди:

  • Стратегик вазифа ва ғалаба кайфияти: «Биз бугунги баҳс стратегик жиҳатдан жуда муҳим эканини билардик. Йигитларни фақат ғалабага тайёрлаган эдик»;

  • «Машъал»нинг агрессив ўйини: Тезкор гол урилганига қарамай, рақиб ташаббусни ўз қўлига олишга уринди: «Тезкор гол урдик, кейин эса тахминан 20 дақиқа давомида “Машъал” ўйинга тўлиқ киришиб, агрессив ҳаракат қилди ва кўплаб хавфли вазиятлар яратди»;

  • 3–4 та гол хавфи: «Назаримда, ўша вазиятларда рақиб 3–4 та гол ҳам уриши мумкин эди. Аммо биз керакли вақтда зарбани қайтара олдик».

Мудофаа чизиғи ва дарвозабоннинг ишончли ҳаракати

Мезбонларнинг оғир дақиқалардаги интизоми ва майдондаги хотиржамлиги ғалаба пойдеворини яратди:

  • Ҳимоядаги бардош: Мураббий рақиб босими остида қолган пайтда жамоанинг тартибли ҳаракатини юқори баҳолади: «Ҳимояда йигитлар вазифасини тўлиқ уддалади»;

  • Посбоннинг сейвлари: Дарвозабоннинг бир нечта хавфли вазиятларда тўпни қайтариб, жамоага руҳий устунлик бағишлагани алоҳида эътироф этилди: «Дарвозабон ҳам ажойиб ўйнади»;

  • Ҳақли ютуқ эътирофи: Бақоев умумий натижа ўйин мантиғига мос келганини қайд этди: «Умуман олганда, бугунги ғалабага тўла лойиқ эдик».

Футболнинг кутилмаган табиати ва вазиятларни совуққонлик билан якунлаш

Мутахассис йирик ҳисобли муваффақият сабабларини башорат қилиб бўлмас омиллар билан боғлади:

  • 5:2 ҳисобини олдиндан кутиб бўлмасди: «Бундай ўйинни ҳеч қачон олдиндан башорат қила олмайсиз. Футбол олдиндан айтиб бўлмайдиган ўйин»;

  • Имкониятлардан 100 фоиз фойдаланиш: «Шу боис яратилган вазиятларнинг аксариятидан унумли фойдаланганимиз ҳам ҳужумда, ҳам ҳимояда ўйинимизни анча енгиллаштирди», — дея қўшимча қилди мутахассис;

  • Жиззахликларнинг юқорига интилиши: 5 та тўп киритиб муҳим 3 очкони қўлга киритган «Сўғдиёна» турнир жадвалида хавфли ҳудуддан узоқлашиб, мавсум финиши олдидан ўз позициясини мустаҳкамлаб олди.

Сизнингча, «Сўғдиёна»нинг 5:2 ҳисобидаги ғалабаси жиззахликларнинг юқори ҳужум маҳорати натижасими ёки «Машъал»нинг ҳимоядаги қўпол хатолари оқибатими? Улуғбек Бақоев шогирдлари мавсум якунига қадар ўз сермаҳсуллигини сақлаб қола оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

18 млрд доллар фойда: Трамп ЖЧ-2026 якунлари бўйича шов-шувли рақамларни очиқлади18 млрд доллар фойда: Трамп ЖЧ-2026 якунлари бўйича шов-шувли рақамларни очиқладиБугун, 20:55“Галатасарой” Элдор Шомуродовни ўз сафига қўшиб олишга чақирилмоқда...“Галатасарой” Элдор Шомуродовни ўз сафига қўшиб олишга чақирилмоқда...Бугун, 20:48Қўқонда жанговар муроса: “Қўқон-1912” ва “Динамо” 1:1 ҳисобида дуранг ўйнадиҚўқонда жанговар муроса: “Қўқон-1912” ва “Динамо” 1:1 ҳисобида дуранг ўйнадиБугун, 20:40“Сўғдиёна” ўз майдонида “Машъал”ни 5:2 ҳисобида тор-мор этди“Сўғдиёна” ўз майдонида “Машъал”ни 5:2 ҳисобида тор-мор этдиБугун, 20:38“Атлетик Билбао” ва “Атлетико Мадрид” Ла Лига 4-турида тўқнаш келмоқда“Атлетик Билбао” ва “Атлетико Мадрид” Ла Лига 4-турида тўқнаш келмоқдаБугун, 18:54Моуринью “Бетис” футболчиларини очиқча симуляцияда айблади — айёрликлар тўқнашувиМоуринью “Бетис” футболчиларини очиқча симуляцияда айблади — айёрликлар тўқнашувиБугун, 18:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)