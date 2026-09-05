Хамзат Чимаев Умар Нурмагомедовнинг шов-шувли нокаути ҳақида очиқ гапирди
UFC собиқ чемпиони Хамзат Чимаев енгил вазн тоифасининг мағлубиятсиз юлдузларидан бири сифатида эътироф этиб келинган Умар Нурмагомедовнинг хитойлик Сонг Ядонгга қарши жангдаги кутилмаган нокаутли мағлубиятига илк бор расмий муносабат билдирди. MMA оламини ларзага солган ушбу омадсизлик фонида Чимаев доғистонлик жангчининг салоҳияти, руҳий матонати ҳамда октагонда нокаут хавфидан ҳеч ким кафолатланмагани ҳақида очиқ ва холис фикр билдирди.
«Болаликдан шаклланган мактаб ва кутилмаган зарба»
Хамзат Чимаев Умар Нурмагомедовнинг фаолиятидаги илк қақшатқич мағлубияти уни синдира олмаслигига ишонч билдирди:
Мағлубият ва қайтиш истиқболи: «Афсуски, Умар ютқазди. Менимча, у янада кучли бўлиб қайтади», — дея таъкидлади Чимаев ҳамкасбининг руҳиятига юқори баҳо бериб;
Катта тажриба омили: «У катта тажрибага эга йигит, болалигидан шу спорт билан шуғулланади», — дея собиқ чемпион Нурмагомедовнинг мустаҳкам пойдевори келажак ғалабаларга замин бўлишини қайд этди;
Сонг Ядонгнинг қаҳрамонлиги: Жанг олдидан мутлақ аутсайдер саналган хитойлик Сонг Ядонгнинг совуққон ва аниқ нокаут зарбаси Умарнинг чемпионлик камари сари интилишини вақтинча тўхтатиб қўйди.
«Нокаутдан ҳеч ким кафолатланмаган: Мен курашдан фойдаланавераман»
Чимаев ўз жанговар услуби ва яккакурашлар оламидаги кутилмаган ҳолатларга тўхталиб, спортнинг шафқатсиз хусусиятини тушунтирди:
Хавфнинг олдиндан айтиб бўлмаслиги: «Агар мен ҳақимда сўрасангиз, нокаутга тушишимни олдиндан билолмайман. Мен шунчаки ўз ишимни қилишда давом этаман»;
Тейкдаун ва партер тактикаси: Чимаев рақиблар зарбасидан сақланиш ва устунликни таъминлашда нега фақат курашга урғу беришини изоҳлади: «Залда ҳар куни оёққа ўтиш (тейкдаун) усулларини машқ қиламан, нега жангда ҳам бундан фойдаланмаслигим керак?»;
«Ҳамма нарса бўлиши мумкин»: «Бизнинг спортда ҳамма нарса юз бериши мумкин», — дея Хамзат MMA’да ҳатто энг маҳоратли жангчилар ҳам битта хато ёки тасодифий зарба туфайли ютқазиб қўйиши мумкинлигини эслатди.
Сизнингча, Умар Нурмагомедов Сонг Ядонгдан қабул қилиб олган оғир нокаутдан кейин ўз хатоларини тўғрилаб, яна чемпионлик пойгасига қайта оладими? Хамзат Чимаев таъкидлаганидек, октагонда рақиб нокаутидан сақланишнинг ягона йўли кураш ва партерми? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…