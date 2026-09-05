Хамзат Чимаев Умар Нурмагомедовнинг шов-шувли нокаути ҳақида очиқ гапирди

·0·Спорт
Хамзат Чимаев Умар Нурмагомедовнинг шов-шувли нокаути ҳақида очиқ гапирди

UFC собиқ чемпиони Хамзат Чимаев енгил вазн тоифасининг мағлубиятсиз юлдузларидан бири сифатида эътироф этиб келинган Умар Нурмагомедовнинг хитойлик Сонг Ядонгга қарши жангдаги кутилмаган нокаутли мағлубиятига илк бор расмий муносабат билдирди. MMA оламини ларзага солган ушбу омадсизлик фонида Чимаев доғистонлик жангчининг салоҳияти, руҳий матонати ҳамда октагонда нокаут хавфидан ҳеч ким кафолатланмагани ҳақида очиқ ва холис фикр билдирди.

«Болаликдан шаклланган мактаб ва кутилмаган зарба»

Хамзат Чимаев Умар Нурмагомедовнинг фаолиятидаги илк қақшатқич мағлубияти уни синдира олмаслигига ишонч билдирди:

  • Мағлубият ва қайтиш истиқболи: «Афсуски, Умар ютқазди. Менимча, у янада кучли бўлиб қайтади», — дея таъкидлади Чимаев ҳамкасбининг руҳиятига юқори баҳо бериб;

  • Катта тажриба омили: «У катта тажрибага эга йигит, болалигидан шу спорт билан шуғулланади», — дея собиқ чемпион Нурмагомедовнинг мустаҳкам пойдевори келажак ғалабаларга замин бўлишини қайд этди;

  • Сонг Ядонгнинг қаҳрамонлиги: Жанг олдидан мутлақ аутсайдер саналган хитойлик Сонг Ядонгнинг совуққон ва аниқ нокаут зарбаси Умарнинг чемпионлик камари сари интилишини вақтинча тўхтатиб қўйди.

«Нокаутдан ҳеч ким кафолатланмаган: Мен курашдан фойдаланавераман»

Чимаев ўз жанговар услуби ва яккакурашлар оламидаги кутилмаган ҳолатларга тўхталиб, спортнинг шафқатсиз хусусиятини тушунтирди:

  • Хавфнинг олдиндан айтиб бўлмаслиги: «Агар мен ҳақимда сўрасангиз, нокаутга тушишимни олдиндан билолмайман. Мен шунчаки ўз ишимни қилишда давом этаман»;

  • Тейкдаун ва партер тактикаси: Чимаев рақиблар зарбасидан сақланиш ва устунликни таъминлашда нега фақат курашга урғу беришини изоҳлади: «Залда ҳар куни оёққа ўтиш (тейкдаун) усулларини машқ қиламан, нега жангда ҳам бундан фойдаланмаслигим керак?»;

  • «Ҳамма нарса бўлиши мумкин»: «Бизнинг спортда ҳамма нарса юз бериши мумкин», — дея Хамзат MMA’да ҳатто энг маҳоратли жангчилар ҳам битта хато ёки тасодифий зарба туфайли ютқазиб қўйиши мумкинлигини эслатди.

Сизнингча, Умар Нурмагомедов Сонг Ядонгдан қабул қилиб олган оғир нокаутдан кейин ўз хатоларини тўғрилаб, яна чемпионлик пойгасига қайта оладими? Хамзат Чимаев таъкидлаганидек, октагонда рақиб нокаутидан сақланишнинг ягона йўли кураш ва партерми? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Раҳмонов Ислам Махачевдан устун жиҳатини очиқлади...Шавкат Раҳмонов Ислам Махачевдан устун жиҳатини очиқлади...Бугун, 21:32Богдан Гуськов Рўзибоев ва Майкл Пейж баҳси бўйича сенсацион таҳлилни очиқладиБогдан Гуськов Рўзибоев ва Майкл Пейж баҳси бўйича сенсацион таҳлилни очиқладиБугун, 21:29Илия Топурия Жастин Гэтжидан учраган мағлубиятидан 3 ой ўтиб сукунатни буздиИлия Топурия Жастин Гэтжидан учраган мағлубиятидан 3 ой ўтиб сукунатни буздиБугун, 21:25Ҳусанов билан “қуруқ” ўйин: “Сити” ўз майдонида “Ковентри Сити”ни мағлуб этдиҲусанов билан “қуруқ” ўйин: “Сити” ўз майдонида “Ковентри Сити”ни мағлуб этдиБугун, 21:19“Машъал” устидан 5:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг Улуғбек Бақоев очиқ гапирди“Машъал” устидан 5:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг Улуғбек Бақоев очиқ гапирдиБугун, 21:0118 млрд доллар фойда: Трамп ЖЧ-2026 якунлари бўйича шов-шувли рақамларни очиқлади18 млрд доллар фойда: Трамп ЖЧ-2026 якунлари бўйича шов-шувли рақамларни очиқладиБугун, 20:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)