Сунъий интеллект чекловлари киберхавфсизлик мутахассислари ишига тўсқинлик қилмоқда

·67·Техно
Сунъий интеллект чекловлари киберхавфсизлик мутахассислари ишига тўсқинлик қилмоқда

Сунъий интеллект (AI) технологиялари ривожланиши билан йирик технологик корпорациялар ўз моделларидан ғаразли мақсадларда фойдаланишни чеклаш учун қатъий ҳимоя тизимларини (гуардраилс) жорий этмоқда. Бироқ, хакерлик ҳужумларининг олдини олишга қаратилган ушбу тўсиқлар эндиликда нафақат кибержиноятчилар, балки тизимларни ҳимоя қилувчи қонуний тадқиқотчилар ва хавфсизлик муҳандислари учун ҳам жиддий муаммоларни келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сўнгги ойларда OpenAI ва Anthropic каби етакчи компаниялар ўз моделларини хавфсиз сақлаш мақсадида махсус текширув дастурларини ишга туширди. Масалан, Anthropic компаниясининг Mythos ва Fable моделлари киберҳужумларни амалга оширишда қўлланилиши мумкинлиги ҳақидаги хавотирлар сабабли АҚШ ҳукумати томонидан экспорт назоратига олинган эди. Гарчи кейинчалик бу чекловлар қисман юmsҳатилган бўлса-да, киберхавфсизлик соҳаси вакиллари бундай ёндашув ҳимоя тизимларини заифлаштираётганини таъкидламоқда.

Ҳимоя ва ҳужум ўртасидаги нозик чегара

Киберхавфсизлик тадқиқотчилари тизимлардаги заифликларни аниқлаш ва уларни ёпиш учун кўпинча хакерлар каби фикрлашлари ва шунга мос воситалардан фойдаланишлари керак бўлади. TechCrunch нашри хабарига кўра, кўплаб мутахассислар AI моделларига кодни таҳлил қилиш ва ундаги хатоларни топиш бўйича сўров юборганларида, тизим буни "хавфли ҳаракат" деб баҳолаб, жавоб беришдан бош тортмоқда.

НКК Груп компаниясининг бош илмий ходими Чрис Анлейнинг тушунтиришича, бирор дастурий кодни "тузатиш" ҳақидаги буйруқ ҳам мудофаа, ҳам ҳужум учун қўлланма бўлиши мумкин. "Бир хил восита ҳам ҳужум, ҳам ҳимоя қуроли вазифасини ўтайди ва уларни бир-биридан ажратиб бўлмайди. Агар AI модел кодни таҳлил қилишдан бош тортса, бу ҳимоячиларнинг ишини қийинлаштиради", дейди эксперт.

Компанияларнинг субъектив қарорлари

Таниқли хавфсизлик тадқиқотчиси Марк Довднинг фикрича, хусусий компанияларнинг нима хавфсиз ва нима хавфли эканлигини мустақил равишда белгилаши соҳа ривожига салбий таъсир кўрсатади. Унинг таъкидлашича, йирик технологик гигантлар киберхавфсизликнинг мураккаб жиҳатларини инобатга олмасдан, ўзбошимчалик билан чекловлар ўрнатмоқда.

Ҳозирда OpenAI ўзининг Трустед Аксесс фор Кйбер, Anthropic эса Кйбер Верификатион Програм дастурлари орқали фақат махсус текширувдан ўтган ташкилотларгагина чекловлар камайтирилган моделлардан фойдаланишга рухсат бермоқда. Бироқ, бундай "ёпиқ эшиклар" сиёсати мустақил тадқиқотчиларнинг имкониятларини чеклаб қўймоқда.

Ўзбекистон шароитида ҳам киберхавфсизлик тобора долзарб мавзуга айланиб бормоқда. Маҳаллий мутахассислар глобал AI моделларидан фойдаланишда шундай тўсиқларга дуч келиши, мамлакатимиздаги ахборот тизимларини ҳимоя қилиш жараёнини секинлаштириши мумкин. Зеро, замонавий киберҳужумларга қарши туриш учун мутахассислар энг илғор интеллектуал воситаларга тўлиқ кириш имконига эга бўлишлари шарт.

Сунъий ИнтеллектКиберхавфсизликOpenAIAnthropicТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб