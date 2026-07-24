Сунъий интеллект чекловлари киберхавфсизлик мутахассислари ишига тўсқинлик қилмоқда
Сунъий интеллект (AI) технологиялари ривожланиши билан йирик технологик корпорациялар ўз моделларидан ғаразли мақсадларда фойдаланишни чеклаш учун қатъий ҳимоя тизимларини (гуардраилс) жорий этмоқда. Бироқ, хакерлик ҳужумларининг олдини олишга қаратилган ушбу тўсиқлар эндиликда нафақат кибержиноятчилар, балки тизимларни ҳимоя қилувчи қонуний тадқиқотчилар ва хавфсизлик муҳандислари учун ҳам жиддий муаммоларни келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Сўнгги ойларда OpenAI ва Anthropic каби етакчи компаниялар ўз моделларини хавфсиз сақлаш мақсадида махсус текширув дастурларини ишга туширди. Масалан, Anthropic компаниясининг Mythos ва Fable моделлари киберҳужумларни амалга оширишда қўлланилиши мумкинлиги ҳақидаги хавотирлар сабабли АҚШ ҳукумати томонидан экспорт назоратига олинган эди. Гарчи кейинчалик бу чекловлар қисман юmsҳатилган бўлса-да, киберхавфсизлик соҳаси вакиллари бундай ёндашув ҳимоя тизимларини заифлаштираётганини таъкидламоқда.
Ҳимоя ва ҳужум ўртасидаги нозик чегараКиберхавфсизлик тадқиқотчилари тизимлардаги заифликларни аниқлаш ва уларни ёпиш учун кўпинча хакерлар каби фикрлашлари ва шунга мос воситалардан фойдаланишлари керак бўлади. TechCrunch нашри хабарига кўра, кўплаб мутахассислар AI моделларига кодни таҳлил қилиш ва ундаги хатоларни топиш бўйича сўров юборганларида, тизим буни "хавфли ҳаракат" деб баҳолаб, жавоб беришдан бош тортмоқда.
НКК Груп компаниясининг бош илмий ходими Чрис Анлейнинг тушунтиришича, бирор дастурий кодни "тузатиш" ҳақидаги буйруқ ҳам мудофаа, ҳам ҳужум учун қўлланма бўлиши мумкин. "Бир хил восита ҳам ҳужум, ҳам ҳимоя қуроли вазифасини ўтайди ва уларни бир-биридан ажратиб бўлмайди. Агар AI модел кодни таҳлил қилишдан бош тортса, бу ҳимоячиларнинг ишини қийинлаштиради", дейди эксперт.
Компанияларнинг субъектив қарорлариТаниқли хавфсизлик тадқиқотчиси Марк Довднинг фикрича, хусусий компанияларнинг нима хавфсиз ва нима хавфли эканлигини мустақил равишда белгилаши соҳа ривожига салбий таъсир кўрсатади. Унинг таъкидлашича, йирик технологик гигантлар киберхавфсизликнинг мураккаб жиҳатларини инобатга олмасдан, ўзбошимчалик билан чекловлар ўрнатмоқда.
Ҳозирда OpenAI ўзининг Трустед Аксесс фор Кйбер, Anthropic эса Кйбер Верификатион Програм дастурлари орқали фақат махсус текширувдан ўтган ташкилотларгагина чекловлар камайтирилган моделлардан фойдаланишга рухсат бермоқда. Бироқ, бундай "ёпиқ эшиклар" сиёсати мустақил тадқиқотчиларнинг имкониятларини чеклаб қўймоқда.
Ўзбекистон шароитида ҳам киберхавфсизлик тобора долзарб мавзуга айланиб бормоқда. Маҳаллий мутахассислар глобал AI моделларидан фойдаланишда шундай тўсиқларга дуч келиши, мамлакатимиздаги ахборот тизимларини ҳимоя қилиш жараёнини секинлаштириши мумкин. Зеро, замонавий киберҳужумларга қарши туриш учун мутахассислар энг илғор интеллектуал воситаларга тўлиқ кириш имконига эга бўлишлари шарт.
…