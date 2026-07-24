Xiaomi қувватлашда инқилоб қилди: Янги Повер Банк 5i 20000 67W тақдим этилди

·119·Техно
Xiaomi қувватлашда инқилоб қилди: Янги Повер Банк 5i 20000 67W тақдим этилди

Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi компанияси мобил аксессуарлар бозорида навбатдаги шов-шувли маҳсулотини намойиш этди. Ҳиндистон бозорида дебют қилган янги Xiaomi Повер Банк 5i 20000 67W ташқи аккумулятори нафақат юқори сиғими, балки смартфонларни жуда қисқа вақт ичида қувватлаш имконияти билан ҳам эътиборга лойиқдир. Мазкур қурилма замонавий фойдаланувчиларнинг барча эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда лойиҳалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги модел 20 000 мА/соат сиғимга эга бўлиб, у учта 6700 мА/соатлик литий-ионли элементлардан ташкил топган. Қурилманинг умумий қуввати 74,37 В/соатни ташкил этади, бу эса халқаро авиация стандартларига тўлиқ жавоб беради. Яни, ушбу гаджетни ҳеч қандай муаммосиз самолёт бортига қўл жуки сифатида олиб кириш мумкин, бу эса саёҳатчилар учун катта қулайлик яратади.

Техник имкониятлар ва дизайн ечимлари

Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг корпусига ўрнатилган USB Тйпе-К кабелидир. Ушбу кабел нафақат қувватлаш вазифасини бажаради, балки қурилмани кўтариб юриш учун мустаҳкам тасмача (ремешок) вазифасини ҳам ўтайди. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, термопластик полиуретандан тайёрланган ушбу кабел 5000 мартагача букилишга бардош бера олади, бу эса унинг узоқ муддатли хизмат қилишидан далолат беради.

Xiaomi Повер Банк 5i 67 В гача чиқиш қувватини қўллаб-қувватлайди, бу эса замонавий флагман смартфонлар ва ҳатто айрим ноутбукларни тезкор қувватлаш учун етарлидир. Қурилманинг ўзини қувватлаш учун эса 65 В гача кириш қуввати кўзда тутилган. Гаджетда жами учта порт мавжуд: ўрнатилган USB-C кабели, битта USB-C порти ва битта USB-А порти.

Хавфсизлик ва ақлли функциялар

Янги модел замонавий тезкор қувватлаш стандартлари, жумладан USB Повер Деливерй 3.0 (ППС технологияси билан) ва Qualcomm Қуикк Чарге 3.5 билан мос келади. Шунингдек, қурилмада паст токли режим ҳам мавжуд бўлиб, у сиmsиз қулоқчинлар ва ақлли соатлар каби кичик гаджетларни хавфсиз қувватлаш имконини беради. Ушбу режим USB-C портлари орқали автоматик, USB-А портида эса қувват тугмасини икки марта босиш орқали фаоллашади.

Хавфсизлик масаласига алоҳида урғу берилган бўлиб, қурилма қуйидаги ҳимоя тизимлари билан жиҳозланган:

  • Қизиб кетишдан ҳимоя қилувчи иккита ҳарорат датчиги;
  • Қисқа туташув ва ортиқча қувватланишдан ҳимоя;
  • Жами 12 босқичли комплекс хавфсизлик тизими;
  • Қувват даражаси ва ҳолатини кўрсатувчи рақамли дисплей.
Xiaomi Повер Банк 5i 20000 67W қора ва ҳаворанг рангларда сотувга чиқади. Қурилманинг расмий нархи тахминан 40 доллар (3299 ҳинд рупияси) атрофида белгиланган бўлиб, савдолар 28-июльдан бошланиши кутилмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу модел тез орада пайдо бўлиши ва ўз нарх тоифасида энг харидоргир аксессуарлардан бирига айланиши тахмин қилинмоқда.

XiaomiПовер БанкТехнологияГаджетСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб