Xiaomi қувватлашда инқилоб қилди: Янги Повер Банк 5i 20000 67W тақдим этилди
Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi компанияси мобил аксессуарлар бозорида навбатдаги шов-шувли маҳсулотини намойиш этди. Ҳиндистон бозорида дебют қилган янги Xiaomi Повер Банк 5i 20000 67W ташқи аккумулятори нафақат юқори сиғими, балки смартфонларни жуда қисқа вақт ичида қувватлаш имконияти билан ҳам эътиборга лойиқдир. Мазкур қурилма замонавий фойдаланувчиларнинг барча эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда лойиҳалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги модел 20 000 мА/соат сиғимга эга бўлиб, у учта 6700 мА/соатлик литий-ионли элементлардан ташкил топган. Қурилманинг умумий қуввати 74,37 В/соатни ташкил этади, бу эса халқаро авиация стандартларига тўлиқ жавоб беради. Яни, ушбу гаджетни ҳеч қандай муаммосиз самолёт бортига қўл жуки сифатида олиб кириш мумкин, бу эса саёҳатчилар учун катта қулайлик яратади.
Техник имкониятлар ва дизайн ечимлариҚурилманинг асосий ўзига хослиги унинг корпусига ўрнатилган USB Тйпе-К кабелидир. Ушбу кабел нафақат қувватлаш вазифасини бажаради, балки қурилмани кўтариб юриш учун мустаҳкам тасмача (ремешок) вазифасини ҳам ўтайди. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, термопластик полиуретандан тайёрланган ушбу кабел 5000 мартагача букилишга бардош бера олади, бу эса унинг узоқ муддатли хизмат қилишидан далолат беради.
Xiaomi Повер Банк 5i 67 В гача чиқиш қувватини қўллаб-қувватлайди, бу эса замонавий флагман смартфонлар ва ҳатто айрим ноутбукларни тезкор қувватлаш учун етарлидир. Қурилманинг ўзини қувватлаш учун эса 65 В гача кириш қуввати кўзда тутилган. Гаджетда жами учта порт мавжуд: ўрнатилган USB-C кабели, битта USB-C порти ва битта USB-А порти.
Хавфсизлик ва ақлли функцияларЯнги модел замонавий тезкор қувватлаш стандартлари, жумладан USB Повер Деливерй 3.0 (ППС технологияси билан) ва Qualcomm Қуикк Чарге 3.5 билан мос келади. Шунингдек, қурилмада паст токли режим ҳам мавжуд бўлиб, у сиmsиз қулоқчинлар ва ақлли соатлар каби кичик гаджетларни хавфсиз қувватлаш имконини беради. Ушбу режим USB-C портлари орқали автоматик, USB-А портида эса қувват тугмасини икки марта босиш орқали фаоллашади.
Хавфсизлик масаласига алоҳида урғу берилган бўлиб, қурилма қуйидаги ҳимоя тизимлари билан жиҳозланган:
- Қизиб кетишдан ҳимоя қилувчи иккита ҳарорат датчиги;
- Қисқа туташув ва ортиқча қувватланишдан ҳимоя;
- Жами 12 босқичли комплекс хавфсизлик тизими;
- Қувват даражаси ва ҳолатини кўрсатувчи рақамли дисплей.
…