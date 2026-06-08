Bitcoin нархи 63 000 доллардан пастга тушди, MicroStrategy харидларни давом эттирмоқда

·16·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи 63 000 доллардан пастга тушди, MicroStrategy харидларни давом эттирмоқда

Криптовалюта бозорида ўзгарувчанлик давом этмоқда: Bitcoin нархи 63 000 доллар даражасидан пастга тушди. Бозор иштирокчилари нархларнинг пасайишини кузатаётган бир пайтда, йирик институционал инвесторлар активларни сотиб олишда давом этмоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Хусусан, MicroStrategy компанияси ўзининг Bitcoin захираларини яна 100 миллион долларлик харид билан тўлдирди. Ушбу стратегик қадам компаниянинг крипто-активларга бўлган узоқ муддатли ишончини яна бир бор тасдиқлайди.

Таҳлилчиларнинг фикрига кўра, Bitcoin нархининг пасайиши глобал иқтисодий омиллар ва Fed томонидан кутилаётган фоиз ставкалари бўйича қарорлар билан боғлиқ бўлиши мумкин. Шунга қарамай, йирик компаниялар томонидан амалга оширилаётган йирик харидлар бозорда маълум даражада барқарорликни таъминламоқда.

Ҳозирги вақтда инвесторлар Ethereum ва бошқа алткоинлар динамикасини ҳам диққат билан кузатиб боришмоқда. Крипто-биржаларда савдо ҳажми ортиши кутилмоқда, бу эса яқин кунларда нархларнинг янги йўналишини белгилаб бериши мумкин.

BitcoinMicroStrategyКриптовалютаБлокчейнИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой суди Bitcoinни мулк деб тан олди: 107 BTC ўғирлаган шахс қамалдиХитой суди Bitcoinни мулк деб тан олди: 107 BTC ўғирлаган шахс қамалдиБугун, 12:159 июн учун валюта курслари эълон қилинди9 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:04АҚШ инфляцияси ва Европа Марказий банки қарори: Крипто ҳафталик таҳлилАҚШ инфляцияси ва Европа Марказий банки қарори: Крипто ҳафталик таҳлилБугун, 09:54Galaxy Дигитал: КЛАРITЙ Акт қонунининг қабул қилиниш эҳтимоли 60 фоизга тушдиGalaxy Дигитал: КЛАРITЙ Акт қонунининг қабул қилиниш эҳтимоли 60 фоизга тушдиБугун, 07:35Bitcoin нархи 63,700 долларгача кўтарилиб, сўнгра кескин пасайдиBitcoin нархи 63,700 долларгача кўтарилиб, сўнгра кескин пасайдиБугун, 07:179 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда9 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди