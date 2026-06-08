Bitcoin нархи 63 000 доллардан пастга тушди, MicroStrategy харидларни давом эттирмоқда
Криптовалюта бозорида ўзгарувчанлик давом этмоқда: Bitcoin нархи 63 000 доллар даражасидан пастга тушди. Бозор иштирокчилари нархларнинг пасайишини кузатаётган бир пайтда, йирик институционал инвесторлар активларни сотиб олишда давом этмоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Хусусан, MicroStrategy компанияси ўзининг Bitcoin захираларини яна 100 миллион долларлик харид билан тўлдирди. Ушбу стратегик қадам компаниянинг крипто-активларга бўлган узоқ муддатли ишончини яна бир бор тасдиқлайди.
Таҳлилчиларнинг фикрига кўра, Bitcoin нархининг пасайиши глобал иқтисодий омиллар ва Fed томонидан кутилаётган фоиз ставкалари бўйича қарорлар билан боғлиқ бўлиши мумкин. Шунга қарамай, йирик компаниялар томонидан амалга оширилаётган йирик харидлар бозорда маълум даражада барқарорликни таъминламоқда.
Ҳозирги вақтда инвесторлар Ethereum ва бошқа алткоинлар динамикасини ҳам диққат билан кузатиб боришмоқда. Крипто-биржаларда савдо ҳажми ортиши кутилмоқда, бу эса яқин кунларда нархларнинг янги йўналишини белгилаб бериши мумкин.
…