27 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда

·84·Иқтисодиёт
27 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда

27 июль куни амал қиладиган доллар курси 81–82 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.

Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:

Anorбанк — 12 095 сўм.

• НБУ — 12 090 сўм.

Универсалбанк — 12 090 сўм.

• БРБ — 12 080 сўм.

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:

• Apexбанк — 12 130 сўм.

Асиа Аллиансе Банк — 12 130 сўм.

• Ҳаётбанк — 12 130 сўм.

• Агробанк — 12 140 сўм.

Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.

AnorбанкУниверсалбанкАсиа Аллиансе БанкАгробанк
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
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