27 июль учун валюта курслари эълон қилинди

·98·Иқтисодиёт
27 июль учун валюта курслари эълон қилинди

Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 27 июль куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 82,76 сўмга арзонлаб, 12 019,08 сўмга тушди.

• Евро 122,1 сўмга арзонлаб, 13 689,73 сўмга тушди.
• Россия рубли 0,12 сўмга қимматлаб, 153,87 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 175,58 сўмга арзонлаб, 16 008,21 сўмга тушди.
• Япон иенаси 0,65 сўмга арзонлаб, 73,43 сўмга тушди.
• Швейцария франки 132,3 сўмга арзонлаб, 14 722,05 сўмга тушди.
• Хитой юани 12,78 сўмга арзонлаб, 1 774,87 сўмга тушди.

Ўзбекистон Марказий банкиЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон экспорти таркиби рақамларда: ҳажми 12,6 млрд долларга етдиЎзбекистон экспорти таркиби рақамларда: ҳажми 12,6 млрд долларга етди24.07, 23:08Ўзбекистонда 596,9 минг корхона бор: етакчи соҳа маълум қилиндиЎзбекистонда 596,9 минг корхона бор: етакчи соҳа маълум қилинди24.07, 22:58Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этиладиПаррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади24.07, 10:5427 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда27 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда24.07, 10:4824 июль учун валюта курслари эълон қилинди24 июль учун валюта курслари эълон қилинди23.07, 16:04Тадбиркорлар учун жарималар камаяди: бир ҳафтада таклиф тайёрланадиТадбиркорлар учун жарималар камаяди: бир ҳафтада таклиф тайёрланади23.07, 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
9 июль учун валюта курслари эълон қилинди
9 июль учун валюта курслари эълон қилинди
10 июль учун валюта курслари эълон қилинди
10 июль учун валюта курслари эълон қилинди