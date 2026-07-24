Ўзбекистон экспорти таркиби рақамларда: ҳажми 12,6 млрд долларга етди
Ўзбекистоннинг 2026 йил январь–май ойларидаги экспорт ҳажми 12,6 миллиард АҚШ долларини ташкил этди. Экспорт таркибида энг катта улуш хизматлар ҳиссасига тўғри келган бўлса, айрим тайёр маҳсулотлар экспорти қарийб икки баравар ошди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотлари мамлакат экспортида хизматлар, саноат товарлари ва қайта ишланган маҳсулотларнинг ўрни тобора кучайиб бораётганини кўрсатмоқда.
Хизматлар экспорти 4,6 миллиард долларга етди
Ҳисобот даврида хизматлар экспорти 4,6 миллиард долларни ташкил этиб, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 34,9 фоизга ўсди.
Ушбу йўналиш умумий экспорт ҳажмининг тахминан 36,5 фоизини қамраб олди. Яъни экспортдан олинган ҳар уч доллардан биридан кўпроғи хизматлар ҳиссасига тўғри келган.
Иккинчи ўринда саноат товарлари қайд этилди. Уларнинг экспорти 18 фоизга ошиб, 1,9 миллиард долларга етди.
Тайёр буюмлар экспорти қарийб икки баравар ошди
Энг юқори ўсиш суръати турли хил тайёр буюмларда кузатилди. Ушбу маҳсулотлар экспорти 99,7 фоизга ўсиб, 1,1 миллиард долларни ташкил қилди.
Ҳайвон ва ўсимлик мойлари, ёғлар ҳамда мумлар экспортида ҳам кескин ўсиш қайд этилди — 90,1 фоиз. Бироқ ушбу йўналишнинг умумий қиймати нисбатан кам бўлиб, 50,9 миллион долларга тенг бўлди.
Юқори ўсиш кўрсатган бошқа йўналишлар:
ичимликлар ва тамаки — 41,3 фоиз;
машиналар ва транспорт ускуналари — 38,2 фоиз;
кимёвий маҳсулотлар — 37,6 фоиз;
хизматлар — 34,9 фоиз.
Ўзбекистон экспортининг тўлиқ таркиби
Экспорт йўналиши
Ҳажми
Ўзгариш
Хизматлар
4,6 млрд доллар
+34,9%
Саноат товарлари
1,9 млрд доллар
+18,0%
Бошқа товарлар
1,5 млрд доллар
–76,4%
Турли хил тайёр буюмлар
1,1 млрд доллар
+99,7%
Кимёвий воситалар ва ўхшаш маҳсулотлар
1,0 млрд доллар
+37,6%
Озиқ-овқат маҳсулотлари ва тирик ҳайвонлар
1,0 млрд доллар
+9,1%
Минерал ёқилғи ва мойлаш материаллари
660,7 млн доллар
+10,1%
Машиналар ва транспорт ускуналари
536,0 млн доллар
+38,2%
Ноозиқ-овқат хомашёси
131,4 млн доллар
+17,1%
Ичимликлар ва тамаки
106,9 млн доллар
+41,3%
Ҳайвон ва ўсимлик мойлари, ёғлар ва мумлар
50,9 млн доллар
+90,1%
Озиқ-овқат экспорти 1 миллиард доллар бўлди
Озиқ-овқат маҳсулотлари ва тирик ҳайвонлар экспорти 9,1 фоизга ўсиб, 1 миллиард долларга етди.
Кимёвий воситалар ва шунга ўхшаш маҳсулотлар ҳам худди шундай — 1 миллиард долларлик натижа қайд этди. Бироқ бу йўналишда ўсиш суръати анча юқори бўлиб, 37,6 фоизни ташкил қилди.
Минерал ёқилғи ва мойлаш материаллари экспорти 660,7 миллион долларга, машина ва транспорт ускуналари эса 536 миллион долларга етган.
«Бошқа товарлар» экспорти кескин камайди
Экспорт таркибидаги деярли барча асосий йўналишларда ўсиш қайд этилган бўлса-да, «бошқа товарлар» тоифасида кескин пасайиш кузатилди.
Мазкур гуруҳ экспорти 76,4 фоизга камайиб, 1,5 миллиард долларни ташкил этди. Қўмита маълумотида бу пасайишга айнан қайси маҳсулотлар таъсир қилгани батафсил очиқланмаган.
Экспортда янги ўсиш нуқталари шаклланмоқда
Келтирилган рақамлар Ўзбекистон экспортида хизматлар асосий ўринни сақлаб қолаётганини кўрсатди. Шу билан бирга, тайёр буюмлар, кимёвий маҳсулотлар, машиналар ва транспорт ускуналаридаги юқори ўсиш қайта ишланган маҳсулотлар экспортининг аҳамияти ортиб бораётганини англатади.
Кейинги ойларда ушбу ўсиш суръатлари сақланиб қолиши йиллик экспорт кўрсаткичларига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин.
Сизнингча, Ўзбекистон экспортида қайси йўналишни янада тезроқ ривожлантириш керак? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…