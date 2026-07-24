Ўзбекистон экспорти таркиби рақамларда: ҳажми 12,6 млрд долларга етди

·38·Иқтисодиёт
Ўзбекистон экспорти таркиби рақамларда: ҳажми 12,6 млрд долларга етди

Ўзбекистоннинг 2026 йил январь–май ойларидаги экспорт ҳажми 12,6 миллиард АҚШ долларини ташкил этди. Экспорт таркибида энг катта улуш хизматлар ҳиссасига тўғри келган бўлса, айрим тайёр маҳсулотлар экспорти қарийб икки баравар ошди.

Миллий статистика қўмитаси маълумотлари мамлакат экспортида хизматлар, саноат товарлари ва қайта ишланган маҳсулотларнинг ўрни тобора кучайиб бораётганини кўрсатмоқда.

Хизматлар экспорти 4,6 миллиард долларга етди

Ҳисобот даврида хизматлар экспорти 4,6 миллиард долларни ташкил этиб, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 34,9 фоизга ўсди.

Ушбу йўналиш умумий экспорт ҳажмининг тахминан 36,5 фоизини қамраб олди. Яъни экспортдан олинган ҳар уч доллардан биридан кўпроғи хизматлар ҳиссасига тўғри келган.

Иккинчи ўринда саноат товарлари қайд этилди. Уларнинг экспорти 18 фоизга ошиб, 1,9 миллиард долларга етди.

Тайёр буюмлар экспорти қарийб икки баравар ошди

Энг юқори ўсиш суръати турли хил тайёр буюмларда кузатилди. Ушбу маҳсулотлар экспорти 99,7 фоизга ўсиб, 1,1 миллиард долларни ташкил қилди.

Ҳайвон ва ўсимлик мойлари, ёғлар ҳамда мумлар экспортида ҳам кескин ўсиш қайд этилди — 90,1 фоиз. Бироқ ушбу йўналишнинг умумий қиймати нисбатан кам бўлиб, 50,9 миллион долларга тенг бўлди.

Юқори ўсиш кўрсатган бошқа йўналишлар:

  • ичимликлар ва тамаки — 41,3 фоиз;

  • машиналар ва транспорт ускуналари — 38,2 фоиз;

  • кимёвий маҳсулотлар — 37,6 фоиз;

  • хизматлар — 34,9 фоиз.

Ўзбекистон экспортининг тўлиқ таркиби

Экспорт йўналиши

Ҳажми

Ўзгариш

Хизматлар

4,6 млрд доллар

+34,9%

Саноат товарлари

1,9 млрд доллар

+18,0%

Бошқа товарлар

1,5 млрд доллар

–76,4%

Турли хил тайёр буюмлар

1,1 млрд доллар

+99,7%

Кимёвий воситалар ва ўхшаш маҳсулотлар

1,0 млрд доллар

+37,6%

Озиқ-овқат маҳсулотлари ва тирик ҳайвонлар

1,0 млрд доллар

+9,1%

Минерал ёқилғи ва мойлаш материаллари

660,7 млн доллар

+10,1%

Машиналар ва транспорт ускуналари

536,0 млн доллар

+38,2%

Ноозиқ-овқат хомашёси

131,4 млн доллар

+17,1%

Ичимликлар ва тамаки

106,9 млн доллар

+41,3%

Ҳайвон ва ўсимлик мойлари, ёғлар ва мумлар

50,9 млн доллар

+90,1%

Озиқ-овқат экспорти 1 миллиард доллар бўлди

Озиқ-овқат маҳсулотлари ва тирик ҳайвонлар экспорти 9,1 фоизга ўсиб, 1 миллиард долларга етди.

Кимёвий воситалар ва шунга ўхшаш маҳсулотлар ҳам худди шундай — 1 миллиард долларлик натижа қайд этди. Бироқ бу йўналишда ўсиш суръати анча юқори бўлиб, 37,6 фоизни ташкил қилди.

Минерал ёқилғи ва мойлаш материаллари экспорти 660,7 миллион долларга, машина ва транспорт ускуналари эса 536 миллион долларга етган.

«Бошқа товарлар» экспорти кескин камайди

Экспорт таркибидаги деярли барча асосий йўналишларда ўсиш қайд этилган бўлса-да, «бошқа товарлар» тоифасида кескин пасайиш кузатилди.

Мазкур гуруҳ экспорти 76,4 фоизга камайиб, 1,5 миллиард долларни ташкил этди. Қўмита маълумотида бу пасайишга айнан қайси маҳсулотлар таъсир қилгани батафсил очиқланмаган.

Экспортда янги ўсиш нуқталари шаклланмоқда

Келтирилган рақамлар Ўзбекистон экспортида хизматлар асосий ўринни сақлаб қолаётганини кўрсатди. Шу билан бирга, тайёр буюмлар, кимёвий маҳсулотлар, машиналар ва транспорт ускуналаридаги юқори ўсиш қайта ишланган маҳсулотлар экспортининг аҳамияти ортиб бораётганини англатади.

Кейинги ойларда ушбу ўсиш суръатлари сақланиб қолиши йиллик экспорт кўрсаткичларига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин.

Сизнингча, Ўзбекистон экспортида қайси йўналишни янада тезроқ ривожлантириш керак? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Ўзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 596,9 минг корхона бор: етакчи соҳа маълум қилиндиЎзбекистонда 596,9 минг корхона бор: етакчи соҳа маълум қилинди24.07, 22:5827 июль учун валюта курслари эълон қилинди27 июль учун валюта курслари эълон қилинди24.07, 16:17Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этиладиПаррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади24.07, 10:5427 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда27 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда24.07, 10:4824 июль учун валюта курслари эълон қилинди24 июль учун валюта курслари эълон қилинди23.07, 16:04Тадбиркорлар учун жарималар камаяди: бир ҳафтада таклиф тайёрланадиТадбиркорлар учун жарималар камаяди: бир ҳафтада таклиф тайёрланади23.07, 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
9 июль учун валюта курслари эълон қилинди
9 июль учун валюта курслари эълон қилинди
10 июль учун валюта курслари эълон қилинди
10 июль учун валюта курслари эълон қилинди