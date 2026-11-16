Диёра Келдиёрова триумфи: Хорватия Гран-присида дзюдочиларимиз қандай натижа кўрсатди?

1 дақиқа ўқиш64
Диёра Келдиёрова триумфи: Хорватия Гран-присида дзюдочиларимиз қандай натижа кўрсатди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Загреб шаҳрида ўтказилган дзюдо бўйича Гран-при турнирида Ўзбекистон терма жамоаси 1 та кумуш ва 1 та бронза медали билан умумжамоа ҳисобида 13-ўринни эгаллади.
  • Париж-2024 Олимпиадаси чемпиони Диёра Келдиёрова икки ярим йиллик танаффусдан сўнг татамига қайтиб, бронза медали ҳамда 350 рейтинг очкосини қўлга киритди. -81 кг вазн тоифасида иштирок этган Муроджон Йўлдошев финалгача етиб бориб, кумуш медал ва 490 рейтинг очкосига эга чиқди.

Хорватия пойтахти Загреб шаҳрида дзюдо бўйича нуфузли Гран-при туркумига кирувчи халқаро турнир ўз якунига етди. Мусобақада беш нафар спортчи билан иштирок этган Ўзбекистон терма жамоаси ватанимизга кумуш ва бронза медали, шунингдек, қимматли рейтинг очколари билан қайтмоқда.

Диёра Келдиёрованинг қайтиши ва Муроджон Йўлдошевнинг кумуши

Мусобақанинг энг кўп эътибор тортган воқеаларидан бири Париж-2024 Олимпиадаси чемпиони Диёра Келдиёрованинг қайтиши бўлди. Икки ярим йиллик танаффусдан сўнг профессионал фаолиятини қайта тиклаган маҳоратли дзюдочимиз Загреб татамиларида бронза медалини қўлга киритди. Шунингдек, у ўз ҳисобига Лос-Анжелес-2028 Олимпиадаси сари 350 рейтинг очкосини қўшиб қўйди. Мутахассисларнинг фикрича, Диёра секин-аста ўзининг аввалги юқори спорт формасига қайтмоқда.

Шунингдек, -81 кг вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилган тажрибали дзюдочимиз Муроджон Йўлдошев ҳам мусобақада ажойиб иштирок этиб, финалга қадар етиб борди ва фахрли кумуш медалга сазовор бўлди. Ушбу муваффақият Йўлдошевнинг ҳисобига 490 рейтинг очкосини қўшиб берди.

Дзюдочиларнинг натижалари

Вазн ва қўлга киритилган очколар

Диёра Келдиёрова

Бронза медали ва 350 рейтинг очкоси

Муроджон Йўлдошев

Кумуш медали ва 490 рейтинг очкоси (-81 кг)

Бошқа иштирокчилар

Давлат Бобонов, Азизбек Ортиқов, Арслонбек Тожиев (саралаш босқичи)

Умумжамоадаги ўрин

66 давлат орасида 13-ўрин (1 та кумуш, 1 та бронза)

Жамоавий натижа ва келажакдаги режалар

Терма жамоамизнинг бошқа аъзолари — Олимпия ўйинлари совриндори Давлат Бобонов, шунингдек, Азизбек Ортиқов ва Арслонбек Тожиев бу сафар саралаш босқичидаёқ кучли рақибларига имкониятни бой бериб қўйишди.

Шунга қарамай, қўлга киритилган 1 та кумуш ва 1 та бронза медаллари эвазига Ўзбекистон терма жамоаси дунёнинг 66 та давлати орасида умумжамоа ҳисобида юқори 13-ўринни эгаллаб, жаҳон аренасида ўз мавқеини яна бир бор намойиш этди.

Сизнингча, узоқ танаффусдан кейин қайтиб, медал олган Диёра Келдиёрова Лос-Анжелес Олимпиадасида ҳам чемпионликни ҳимоя қила оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари