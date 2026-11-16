Диёра Келдиёрова триумфи: Хорватия Гран-присида дзюдочиларимиз қандай натижа кўрсатди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Загреб шаҳрида ўтказилган дзюдо бўйича Гран-при турнирида Ўзбекистон терма жамоаси 1 та кумуш ва 1 та бронза медали билан умумжамоа ҳисобида 13-ўринни эгаллади.
- Париж-2024 Олимпиадаси чемпиони Диёра Келдиёрова икки ярим йиллик танаффусдан сўнг татамига қайтиб, бронза медали ҳамда 350 рейтинг очкосини қўлга киритди. -81 кг вазн тоифасида иштирок этган Муроджон Йўлдошев финалгача етиб бориб, кумуш медал ва 490 рейтинг очкосига эга чиқди.
Хорватия пойтахти Загреб шаҳрида дзюдо бўйича нуфузли Гран-при туркумига кирувчи халқаро турнир ўз якунига етди. Мусобақада беш нафар спортчи билан иштирок этган Ўзбекистон терма жамоаси ватанимизга кумуш ва бронза медали, шунингдек, қимматли рейтинг очколари билан қайтмоқда.
Диёра Келдиёрованинг қайтиши ва Муроджон Йўлдошевнинг кумуши
Мусобақанинг энг кўп эътибор тортган воқеаларидан бири Париж-2024 Олимпиадаси чемпиони Диёра Келдиёрованинг қайтиши бўлди. Икки ярим йиллик танаффусдан сўнг профессионал фаолиятини қайта тиклаган маҳоратли дзюдочимиз Загреб татамиларида бронза медалини қўлга киритди. Шунингдек, у ўз ҳисобига Лос-Анжелес-2028 Олимпиадаси сари 350 рейтинг очкосини қўшиб қўйди. Мутахассисларнинг фикрича, Диёра секин-аста ўзининг аввалги юқори спорт формасига қайтмоқда.
Шунингдек, -81 кг вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилган тажрибали дзюдочимиз Муроджон Йўлдошев ҳам мусобақада ажойиб иштирок этиб, финалга қадар етиб борди ва фахрли кумуш медалга сазовор бўлди. Ушбу муваффақият Йўлдошевнинг ҳисобига 490 рейтинг очкосини қўшиб берди.
Дзюдочиларнинг натижалари
Вазн ва қўлга киритилган очколар
Диёра Келдиёрова
Бронза медали ва 350 рейтинг очкоси
Муроджон Йўлдошев
Кумуш медали ва 490 рейтинг очкоси (-81 кг)
Бошқа иштирокчилар
Давлат Бобонов, Азизбек Ортиқов, Арслонбек Тожиев (саралаш босқичи)
Умумжамоадаги ўрин
66 давлат орасида 13-ўрин (1 та кумуш, 1 та бронза)
Жамоавий натижа ва келажакдаги режалар
Терма жамоамизнинг бошқа аъзолари — Олимпия ўйинлари совриндори Давлат Бобонов, шунингдек, Азизбек Ортиқов ва Арслонбек Тожиев бу сафар саралаш босқичидаёқ кучли рақибларига имкониятни бой бериб қўйишди.
Шунга қарамай, қўлга киритилган 1 та кумуш ва 1 та бронза медаллари эвазига Ўзбекистон терма жамоаси дунёнинг 66 та давлати орасида умумжамоа ҳисобида юқори 13-ўринни эгаллаб, жаҳон аренасида ўз мавқеини яна бир бор намойиш этди.
Сизнингча, узоқ танаффусдан кейин қайтиб, медал олган Диёра Келдиёрова Лос-Анжелес Олимпиадасида ҳам чемпионликни ҳимоя қила оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…