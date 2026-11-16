Руслан Абдуллаев навбатдаги жангида АҚШда мексикалик боксчига қарши рингга кўтарилади
Ўзбекистонлик истеъдодли профессионал боксчи Руслан Абдуллаев навбатдаги жангида мексикалик рақиб билан куч синашади. Ҳамюртимиз 21 ноябрь тонгида АҚШда рингга кўтарилади. Ҳозиргача профессионал фаолиятида мағлубият нималигини билмаган Абдуллаев энди ғалабалар сонини олтитага етказишга ҳаракат қилади. Бироқ унинг қаршисида ҳам ўз тажрибасига эга мексикалик боксчи турибди.
Ўзбекистон профессионал боксида ўз ўрнига эга бўлиб бораётган Руслан Абдуллаевнинг навбатдаги жанги тафсилотлари маълум бўлди. Ҳамюртимиз 21 ноябрь куни АҚШнинг Калифорния штатидаги Индио шаҳрида ташкил этиладиган профессионал бокс оқшомида иштирок этади.
Мусобақа Fantasy Springs Casino мажмуасида бўлиб ўтади. Абдуллаевнинг рақиби мексикалик Хуан Меса Ангуло бўлади.
Абдуллаев учун олтинчи ғалаба имконияти
Руслан Абдуллаев профессионал рингда ҳозиргача бешта жанг ўтказган ва уларнинг барчасида ғалаба қозонган.
Бу натижа унинг профессионал фаолиятини муваффақиятли бошлаганини кўрсатади. Энди ўзбекистонлик боксчи ғалабали сериясини давом эттириб, профессионал рингдаги олтинчи зафарини қўлга киритишни мақсад қилган.
Албатта, ҳар бир янги жанг аввалги натижалардан қатъи назар, алоҳида тайёргарлик ва диққатни талаб қилади. Шу боис Абдуллаев учун навбатдаги учрашув ҳам муҳим синов бўлади.
Мексикалик рақибнинг ҳисобида 12 та жанг бор
Ҳамюртимизнинг рақиби Хуан Меса Ангуло ҳам профессионал боксда муайян тажрибага эга.
Мексикалик боксчи ҳозиргача 12 та жанг ўтказиб, уларнинг тўққизтасида ғалаба қозонган. Уч марта эса мағлубиятга учраган.
Боксчи
Жанглар
Ғалаба
Мағлубият
Руслан Абдуллаев
5
5
0
Хуан Меса Ангуло
12
9
3
Статистик кўрсаткичларга қараганда, Ангуло профессионал рингда Абдуллаевга нисбатан кўпроқ жанг ўтказган. Бироқ ҳамюртимиз ҳозирча мағлубиятсиз одимламоқда.
Энди эътибор Индио шаҳридаги жангга қаратилади
21 ноябрь куни бўлиб ўтадиган баҳс Руслан Абдуллаев учун профессионал фаолиятидаги навбатдаги муҳим босқич ҳисобланади.
Мухлислар ҳамюртимизнинг АҚШдаги чиқишини катта қизиқиш билан кутиши табиий. Чунки ҳар бир ғалаба боксчининг профессионал рекордини яхшилаш билан бирга, унинг халқаро майдондаги мавқеини мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Абдуллаев бешта жангда беш ғалабага эришган. Энди олтинчи зафар учун мексикалик рақибга қарши рингга кўтарилади. Савол битта: ҳамюртимиз мағлубиятсиз сериясини давом эттира оладими?
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…