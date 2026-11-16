Руслан Абдуллаев навбатдаги жангида АҚШда мексикалик боксчига қарши рингга кўтарилади

1 дақиқа ўқиш0
Руслан Абдуллаев навбатдаги жангида АҚШда мексикалик боксчига қарши рингга кўтарилади

Ўзбекистонлик истеъдодли профессионал боксчи Руслан Абдуллаев навбатдаги жангида мексикалик рақиб билан куч синашади. Ҳамюртимиз 21 ноябрь тонгида АҚШда рингга кўтарилади. Ҳозиргача профессионал фаолиятида мағлубият нималигини билмаган Абдуллаев энди ғалабалар сонини олтитага етказишга ҳаракат қилади. Бироқ унинг қаршисида ҳам ўз тажрибасига эга мексикалик боксчи турибди.

Ўзбекистон профессионал боксида ўз ўрнига эга бўлиб бораётган Руслан Абдуллаевнинг навбатдаги жанги тафсилотлари маълум бўлди. Ҳамюртимиз 21 ноябрь куни АҚШнинг Калифорния штатидаги Индио шаҳрида ташкил этиладиган профессионал бокс оқшомида иштирок этади.

Мусобақа Fantasy Springs Casino мажмуасида бўлиб ўтади. Абдуллаевнинг рақиби мексикалик Хуан Меса Ангуло бўлади.

Абдуллаев учун олтинчи ғалаба имконияти

Руслан Абдуллаев профессионал рингда ҳозиргача бешта жанг ўтказган ва уларнинг барчасида ғалаба қозонган.

Бу натижа унинг профессионал фаолиятини муваффақиятли бошлаганини кўрсатади. Энди ўзбекистонлик боксчи ғалабали сериясини давом эттириб, профессионал рингдаги олтинчи зафарини қўлга киритишни мақсад қилган.

Албатта, ҳар бир янги жанг аввалги натижалардан қатъи назар, алоҳида тайёргарлик ва диққатни талаб қилади. Шу боис Абдуллаев учун навбатдаги учрашув ҳам муҳим синов бўлади.

Мексикалик рақибнинг ҳисобида 12 та жанг бор

Ҳамюртимизнинг рақиби Хуан Меса Ангуло ҳам профессионал боксда муайян тажрибага эга.

Мексикалик боксчи ҳозиргача 12 та жанг ўтказиб, уларнинг тўққизтасида ғалаба қозонган. Уч марта эса мағлубиятга учраган.

Боксчи

Жанглар

Ғалаба

Мағлубият

Руслан Абдуллаев

5

5

0

Хуан Меса Ангуло

12

9

3

Руслан Абдуллаев навбатдаги жангида АҚШда мексикалик боксчига қарши рингга кўтарилади

Статистик кўрсаткичларга қараганда, Ангуло профессионал рингда Абдуллаевга нисбатан кўпроқ жанг ўтказган. Бироқ ҳамюртимиз ҳозирча мағлубиятсиз одимламоқда.

Энди эътибор Индио шаҳридаги жангга қаратилади

21 ноябрь куни бўлиб ўтадиган баҳс Руслан Абдуллаев учун профессионал фаолиятидаги навбатдаги муҳим босқич ҳисобланади.

Мухлислар ҳамюртимизнинг АҚШдаги чиқишини катта қизиқиш билан кутиши табиий. Чунки ҳар бир ғалаба боксчининг профессионал рекордини яхшилаш билан бирга, унинг халқаро майдондаги мавқеини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Абдуллаев бешта жангда беш ғалабага эришган. Энди олтинчи зафар учун мексикалик рақибга қарши рингга кўтарилади. Савол битта: ҳамюртимиз мағлубиятсиз сериясини давом эттира оладими?

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари