«Реал» Эндрик учун 60 миллион евро талаб қилмоқда: икки Англия клуби сотиб олмоқчи...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Реал Мадрид» клуби 20 ёшли ҳужумчи Эндрикни қишки трансфер ойнасида тахминан 60 миллион евро эвазига сотиш вариантларини кўриб чиқмоқда.
- Бразилиялик футболчига Англиянинг «Нюкасл» ва «Эвертон» клублари жиддий қизиқиш билдираётган бўлса, Италиянинг «Милан» ва «Рома» ҳамда Туркиянинг «Фенербахче» жамоалари ҳам вазиятни кузатмоқда.
Европа футболидаги энг истеъдодли ёш ҳужумчилардан бири Эндрикнинг келажаги яна трансфер бозорининг қизғин мавзусига айланди. «Реал Мадрид»да етарлича ўйин амалиётига эга бўлмаётган бразилиялик футболчига Англиянинг «Ньюкасл» ва «Эвертон» клублари қизиқиш билдирмоқда. Италиянинг «Милан» ва «Рома», шунингдек, Туркиянинг «Фенербахче» жамоаси ҳам унинг вазиятини кузатиб бормоқда. Мадридликлар эса футболчи учун тахминан 60 миллион евро талаб қилиши мумкин.
20 ёшли ҳужумчининг тақдири қишки трансфер ойнасида ҳал бўлиши эҳтимоли бор. Унинг асосий мақсади — мунтазам майдонга тушиш ва ўз салоҳиятини тўлиқ намоён этиш. Бироқ «Реал» уни арзон нархда қўйиб юбориш ниятида эмас.
Журналист Экрем Конурнинг маълумотларига кўра, Эндрикка «Ньюкасл» ва «Эвертон» жиддий қизиқиш билдирмоқда. Улардан ташқари, «Милан», «Рома» ва «Фенербахче» ҳам бразилиялик футболчининг вазиятини диққат билан кузатяпти.
«Реал» Эндрикни ижарага эмас, сотишга тайёрми?
Мадрид клубининг трансфер сиёсатидаги энг муҳим жиҳат — футболчининг келажаги бўйича қандай қарор қабул қилиниши.
Хабарларга кўра, «Реал» қишки трансфер ойнасида Эндрикни тахминан 60 миллион евро эвазига сотиш вариантларини кўриб чиқмоқда. Бу сумма бразилиялик ҳужумчи учун жиддий молиявий талаб ҳисобланади.
Айрим манбалар мадридликлар уни яна ижарага беришдан кўра, доимий трансферни маъқул кўриши мумкинлигини ёзмоқда. Бироқ бу масалада ягона тасдиқланган қарор йўқ. «The Athletic» маълумотларига кўра, клуб раҳбарияти ва бош мураббий Жозе Моуриньо ҳозирча Эндрикнинг жамоада қолишини истамоқда. Агар доимий трансфер муҳокама қилинса, унинг нархи 60 миллион евродан юқори бўлиши мумкин.
Демак, бразилиялик футболчининг қишда жамоасини ўзгартириши ҳозирча аниқ эмас.
«Ньюкасл» ва «Эвертон» уни АПЛга олиб келмоқчи
Эндрикка қизиқиш билдирган клублар орасида Англия премьер-лигасининг икки вакили бор.
«Ньюкасл» ёш ҳужумчининг тезлиги, техникаси ва ҳужумдаги универсаллигидан фойдаланишни исташи мумкин. «Эвертон» учун эса ҳужум чизиғини кучайтириш масаласи муҳим. Шу сабабли бразилиялик футболчи клубнинг трансфер режаларига мос келадиган номзодлардан бири сифатида тилга олинмоқда.
Бироқ 60 миллион евро атрофидаги талаб ҳар икки жамоа учун ҳам жиддий тўсиқ бўлиши мумкин. Қолаверса, футболчининг ўзи ҳам фақат молиявий шартларга эмас, балки мунтазам ўйнаш имкониятига эътибор қаратиши кутилмоқда.
Агар Эндрик АПЛга йўл олса, бу унинг фаолиятидаги янги ва муҳим босқич бўлиши мумкин.
«Милан» ва «Рома» ҳам рақобатдан чиқмаган
Бразилиялик ҳужумчи учун кураш фақат Англия клублари ўртасида кечмаяпти. Италиянинг «Милан» ва «Рома» жамоалари ҳам уни ўз сафида кўришни истайди.
«Рома» Эндрикнинг тезлиги ва ҳужумда бир нечта позицияда ўйнай олиш қобилиятини юқори баҳоламоқда. «Милан» ҳам унинг имкониятларига қизиқиш билдирган.
Бироқ Италия клублари учун ҳам асосий муаммо — трансфернинг молиявий шартлари. Айниқса, «Реал» ижара вариантига рози бўлмаса, музокаралар анча мураккаблашиши мумкин.
Туркиянинг «Фенербахче» клуби ҳам номзодлар қаторида тилга олинмоқда. Шундай қилиб, Эндрикнинг келажаги бўйича бир нечта мамлакат клублари ўртасида рақобат юзага келиши мумкин.
Нега Эндрик «Реал»да кўпроқ ўйнамаяпти?
Бразилиялик футболчининг трансфер бозоридаги талабгирлигига қарамай, Мадридда унга асосий таркибдан жой олиш осон бўлмаяпти.
«Реал» ҳужум чизиғидаги юқори рақобат сабаб Эндрик мунтазам ўйин амалиётига эга бўлишда қийналмоқда. Шу боис унинг келажаги ҳақидаги муҳокамалар кучайган.
Футболчининг ўзи ҳам аввалроқ январь ойида нима бўлишини билмаслигини, энг муҳими, кўпроқ ўйнаш, гол уриш ва жамоасига ёрдам беришни исташини билдирган.
Унинг бундай позицияси тушунарли: 20 ёшли ҳужумчи учун фақат машғулотларда қатнашиш эмас, балки мунтазам равишда майдонга тушиб, ўзини кўрсатиш муҳим.
Эндрикнинг кейинги манзили қаер бўлади?
Ҳозирча бразилиялик ҳужумчининг тақдири бўйича якуний қарор қабул қилинмаган. «Ньюкасл» ва «Эвертон» уни Англияга олиб келиш имкониятини кўриб чиқмоқда, «Милан» ва «Рома» эса Италиядаги вариантлар қаторида қолмоқда. «Фенербахче» ҳам вазиятни кузатяпти.
Бироқ бу трансферда ҳал қилувчи омил фақат клубларнинг қизиқиши бўлмаслиги мумкин. Эндрикнинг ўзи учун мунтазам ўйин амалиёти ва фаолиятини ривожлантириш имконияти биринчи ўринда туриши кутилмоқда.
«Реал» 60 миллион евро атрофидаги талабидан қайтмаса, Эндрик учун кураш янада қизийди. Энди асосий савол шу: бразилиялик иқтидор ўзини Англия премьер-лигасида синаб кўрадими ёки Италияда янги саҳифа очадими?
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…