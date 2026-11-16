Қозоғистонда шов-шувли коррупция можароси: Миллий хавфсизлик қўмитаси раиси ишдан олинди

2 дақиқа ўқиш0
Қозоғистонда шов-шувли коррупция можароси: Миллий хавфсизлик қўмитаси раиси ишдан олинди

Қозоғистонда кучишлатар тузилмалар ва юқори мартабали амалдорлар иштирокидаги шов-шувли воқеалар ортидан жиддий кадрлар ўзгариши юз берди. Президент Қосим-Жўмарт Тўқаевнинг тегишли фармони билан Ермек Сагимбаев Миллий хавфсизлик қўмитаси (МХҚ) раиси лавозимидан озод этилди. Давлат раҳбарининг бошқа фармони билан эса махсус хизматларнинг янги раҳбари этиб Марат Ирменов тайинланди.

Истеъфо сабаблари ва коррупция ишидаги камчиликлар

Қозоғистон президенти матбуот котиби Айбек Смадияровнинг маълум қилишича, Ермек Сагимбаевнинг истеъфога чиқарилишига ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан йўл қўйилган хатолар ва камчиликлар бевосита сабаб бўлган.

«Ермек Сагимбаевни лавозимидан озод этиб, истеъфога чиқариш тўғрисида қарор қабул қилишда давлат раҳбари, албатта, коррупциявий ҳодиса фигурантларининг ҳибсга олинишини ҳам ҳисобга олди. Президент фикрича, кучишлатар тузилмалар томонидан камчиликларга йўл қўйилган. Шу муносабат билан ички ишлар вазири Ержан Саденовга ҳам хизмат юзасидан ҳайфсан эълон қилинди», – деди Айбек Смадияров.

МХҚ раҳбариятидаги ўзгаришлар

Тафсилотлар ва маълумотлар

Лавозимидан озод этилган

Ермек Сагимбаев (2022 йил январидан буён раҳбарлик қилиб келаётганди)

Янги раҳбар

Марат Ирменов (собиқ раис ўринбосари)

Қўшимча чоралар

Ички ишлар вазири Ержан Саденовга хизмат юзасидан ҳайфсан эълон қилинди

Асосий сабаблар

Юқори даражадаги коррупция ишларида йўл қўйилган камчиликлар ва хатолар

Шов-шувли ҳибслар ва янги раҳбарнинг вазифалари

Қўмита раҳбариятининг алмашиши мамлакатда катта резонанс келтириб чиқарган йирик коррупция можароси фонида содир бўлди. Жумладан, 12 ноябрь куни МХҚ томонидан «Самрук-Қазина» жамғармаси раҳбари Нурлан Жакупов ва «Қазақстан темір жолы» миллий темирйўл компанияси раҳбари Елжас Отиншиев коррупцияда гумонланиб қўлга олингани маълум қилинган эди.

МХҚнинг янги раҳбарияти билан ўтказилган махсус йиғилишда Президент Қосим-Жўмарт Тўқаев миллий хавфсизлик органлари тизимини тубдан ислоҳ қилиш, иқтисодий соҳада давлат манфаатларини қатъий ҳимоя қилиш ҳамда коррупцияга қарши курашиш чораларини кучайтириш устувор вазифа эканини таъкидлади.

Қўмитанинг янги раҳбари Марат Ирменов 2025 йил октябридан буён раис ўринбосари лавозимида ишлаб келаётган эди. У 1996 йилда МХҚ институтини тамомлаган ва 2000 йилдан бери махсус хизмат тизимида турли масъул раҳбарлик лавозимларида фаолият юритиб келган.

Сизнингча, Қозоғистонда амалга оширилаётган бундай қатъий кадрлар ўзгариши ва коррупцияга қарши кураш чоралари мамлакатдаги иқтисодий барқарорликка қанчалик ижобий таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари