Қозоғистонда шов-шувли коррупция можароси: Миллий хавфсизлик қўмитаси раиси ишдан олинди
Қозоғистонда кучишлатар тузилмалар ва юқори мартабали амалдорлар иштирокидаги шов-шувли воқеалар ортидан жиддий кадрлар ўзгариши юз берди. Президент Қосим-Жўмарт Тўқаевнинг тегишли фармони билан Ермек Сагимбаев Миллий хавфсизлик қўмитаси (МХҚ) раиси лавозимидан озод этилди. Давлат раҳбарининг бошқа фармони билан эса махсус хизматларнинг янги раҳбари этиб Марат Ирменов тайинланди.
Истеъфо сабаблари ва коррупция ишидаги камчиликлар
Қозоғистон президенти матбуот котиби Айбек Смадияровнинг маълум қилишича, Ермек Сагимбаевнинг истеъфога чиқарилишига ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан йўл қўйилган хатолар ва камчиликлар бевосита сабаб бўлган.
«Ермек Сагимбаевни лавозимидан озод этиб, истеъфога чиқариш тўғрисида қарор қабул қилишда давлат раҳбари, албатта, коррупциявий ҳодиса фигурантларининг ҳибсга олинишини ҳам ҳисобга олди. Президент фикрича, кучишлатар тузилмалар томонидан камчиликларга йўл қўйилган. Шу муносабат билан ички ишлар вазири Ержан Саденовга ҳам хизмат юзасидан ҳайфсан эълон қилинди», – деди Айбек Смадияров.
МХҚ раҳбариятидаги ўзгаришлар
Тафсилотлар ва маълумотлар
Лавозимидан озод этилган
Ермек Сагимбаев (2022 йил январидан буён раҳбарлик қилиб келаётганди)
Янги раҳбар
Марат Ирменов (собиқ раис ўринбосари)
Қўшимча чоралар
Ички ишлар вазири Ержан Саденовга хизмат юзасидан ҳайфсан эълон қилинди
Асосий сабаблар
Юқори даражадаги коррупция ишларида йўл қўйилган камчиликлар ва хатолар
Шов-шувли ҳибслар ва янги раҳбарнинг вазифалари
Қўмита раҳбариятининг алмашиши мамлакатда катта резонанс келтириб чиқарган йирик коррупция можароси фонида содир бўлди. Жумладан, 12 ноябрь куни МХҚ томонидан «Самрук-Қазина» жамғармаси раҳбари Нурлан Жакупов ва «Қазақстан темір жолы» миллий темирйўл компанияси раҳбари Елжас Отиншиев коррупцияда гумонланиб қўлга олингани маълум қилинган эди.
МХҚнинг янги раҳбарияти билан ўтказилган махсус йиғилишда Президент Қосим-Жўмарт Тўқаев миллий хавфсизлик органлари тизимини тубдан ислоҳ қилиш, иқтисодий соҳада давлат манфаатларини қатъий ҳимоя қилиш ҳамда коррупцияга қарши курашиш чораларини кучайтириш устувор вазифа эканини таъкидлади.
Қўмитанинг янги раҳбари Марат Ирменов 2025 йил октябридан буён раис ўринбосари лавозимида ишлаб келаётган эди. У 1996 йилда МХҚ институтини тамомлаган ва 2000 йилдан бери махсус хизмат тизимида турли масъул раҳбарлик лавозимларида фаолият юритиб келган.
Сизнингча, Қозоғистонда амалга оширилаётган бундай қатъий кадрлар ўзгариши ва коррупцияга қарши кураш чоралари мамлакатдаги иқтисодий барқарорликка қанчалик ижобий таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…