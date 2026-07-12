Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди

·29·Жамият
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди

Ўзбекистон миллий жамоаси футболчиси Аббос Файзуллаевнинг тўй маросими нафақат тантанавор муҳити, балки миллий қадриятларга бой урф-одатлари билан ҳам кўпчилик эътиборини тортди. Тўйдан кейин ўзбек халқининг азалий анъаналаридан бири — келин салом маросими ўтказилди.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда янги келин миллий либос ва нафис парда билан меҳмонларга таъзим бажараётгани, маросим эса миллий қўшиқ ва олқишлар остида кечгани акс этган.

«Салом-салом, келин салом...»

Маросим анъанавий «Салом-салом, келин салом» қўшиғи садолари остида бошланди.

Кадрларда янги келин ҳар бир меҳмонга ҳурмат рамзи сифатида таъзим қилиб салом бергани кўринади. Куёв Аббос Файзуллаев эса табассум билан келинни қарши олиб, маросимни ҳаяжон билан кузатди.

Миллий либослар маросимга янада файз бағишлади

Келин миллий нақшлар билан безатилган либос ва узун оқ рўмолда намоён бўлди.

Маросим бошқарувчиси ҳам миллий чопон кийиб, қадимий урф-одат руҳини сақлаб қолишга ҳисса қўшди. Тўй меҳмонлари эса қарсак чалиб, ёш оилани самимий табриклади.

Футболчилар ва яқинлар ҳам иштирок этди

Видеоларда Аббос Файзуллаевнинг яқинлари, дўстлари ва бир қатор таниқли меҳмонлар ҳам маросимни қизиқиш билан кузатаётганини кўриш мумкин.

Аввалроқ футболчининг тўйида Ўзбекистон терма жамоаси футболчилари, жумладан Абдуқодир Ҳусанов ва бошқа жамоадошлари иштирок этгани ҳақидаги лавҳалар ҳам кенг тарқалган эди.

Миллий қадриятларга ҳурмат яна бир бор намоён бўлди

Келин салом — ўзбек халқининг асрлар давомида сақланиб келаётган энг гўзал тўй анъаналаридан бири ҳисобланади. У орқали келин куёвнинг қариндошлари ва меҳмонларига ҳурматини изҳор этади.

Аббос Файзуллаевнинг тўйида ҳам айнан шу қадриятларга амал қилингани ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари томонидан илиқ қарши олинди.

Тарқалган видеолар остида кўплаб мухлислар ёш оилага бахт-саодат тилаб, миллий анъаналарнинг сақланаётганини юқори баҳолашмоқда.

Аббос ФайзуллаевЎзбекистонАбдуқодир Ҳусанов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андижонда аёл 3 минг доллар эвазига собиқ эрига ёлланма қотил ёлладиАндижонда аёл 3 минг доллар эвазига собиқ эрига ёлланма қотил ёлладиБугун, 11:26Иссиқдаги «ихтиро»: ижтимоий тармоқлардаги кулгили лайфхак вирусга айландиИссиқдаги «ихтиро»: ижтимоий тармоқлардаги кулгили лайфхак вирусга айландиБугун, 10:53Бектемирда наркотик моддаларни тарқатишга уринганлар фош этилдиБектемирда наркотик моддаларни тарқатишга уринганлар фош этилдиБугун, 01:58Тошкентда «закладчик»ларга қарши ов: сотувга тайёр гиёҳванд моддалар фош қилиндиТошкентда «закладчик»ларга қарши ов: сотувга тайёр гиёҳванд моддалар фош қилиндиКеча, 23:53Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқдаЎзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқдаКеча, 19:495 000 АҚШ доллари — фарзандлар таъминоти учун5 000 АҚШ доллари — фарзандлар таъминоти учунКеча, 19:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)