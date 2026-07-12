Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистон миллий жамоаси футболчиси Аббос Файзуллаевнинг тўй маросими нафақат тантанавор муҳити, балки миллий қадриятларга бой урф-одатлари билан ҳам кўпчилик эътиборини тортди. Тўйдан кейин ўзбек халқининг азалий анъаналаридан бири — келин салом маросими ўтказилди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда янги келин миллий либос ва нафис парда билан меҳмонларга таъзим бажараётгани, маросим эса миллий қўшиқ ва олқишлар остида кечгани акс этган.
«Салом-салом, келин салом...»
Маросим анъанавий «Салом-салом, келин салом» қўшиғи садолари остида бошланди.
Кадрларда янги келин ҳар бир меҳмонга ҳурмат рамзи сифатида таъзим қилиб салом бергани кўринади. Куёв Аббос Файзуллаев эса табассум билан келинни қарши олиб, маросимни ҳаяжон билан кузатди.
Миллий либослар маросимга янада файз бағишлади
Келин миллий нақшлар билан безатилган либос ва узун оқ рўмолда намоён бўлди.
Маросим бошқарувчиси ҳам миллий чопон кийиб, қадимий урф-одат руҳини сақлаб қолишга ҳисса қўшди. Тўй меҳмонлари эса қарсак чалиб, ёш оилани самимий табриклади.
Футболчилар ва яқинлар ҳам иштирок этди
Видеоларда Аббос Файзуллаевнинг яқинлари, дўстлари ва бир қатор таниқли меҳмонлар ҳам маросимни қизиқиш билан кузатаётганини кўриш мумкин.
Аввалроқ футболчининг тўйида Ўзбекистон терма жамоаси футболчилари, жумладан Абдуқодир Ҳусанов ва бошқа жамоадошлари иштирок этгани ҳақидаги лавҳалар ҳам кенг тарқалган эди.
Миллий қадриятларга ҳурмат яна бир бор намоён бўлди
Келин салом — ўзбек халқининг асрлар давомида сақланиб келаётган энг гўзал тўй анъаналаридан бири ҳисобланади. У орқали келин куёвнинг қариндошлари ва меҳмонларига ҳурматини изҳор этади.
Аббос Файзуллаевнинг тўйида ҳам айнан шу қадриятларга амал қилингани ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари томонидан илиқ қарши олинди.
Тарқалган видеолар остида кўплаб мухлислар ёш оилага бахт-саодат тилаб, миллий анъаналарнинг сақланаётганини юқори баҳолашмоқда.
…