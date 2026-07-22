Тошкентда метро ёнида ёнғин юз берди (видео)

·23·Жамият
Тошкентда метро ёнида ёнғин юз берди (видео)

Тошкент шаҳрининг Янгиҳаёт туманида жойлашган хусусий уйлардан бирида ёнғин содир бўлди. Ҳодиса бугун, 22 июль куни метронинг "Турон" бекати яқинидаги ҳудудда юз берган.

Фавқулодда вазиятлар вазирлиги маълумотига кўра, ёнғин ҳақида хабар соат 12:00 да келиб тушган. Шундан сўнг воқеа жойига ёнғин-қутқарув экипажлари зудлик билан йўл олган ва орадан 9 дақиқа ўтиб манзилга етиб борган.

Қутқарувчиларнинг тезкор ҳаракатлари натижасида ёнғин аввал қуршаб олиниб, соат 12:29 да тўлиқ бартараф этилган. Дастлабки маълумотларга кўра, ҳодиса оқибатида жабрланганлар йўқ. Айни пайтда ёнғиннинг келиб чиқиш сабаблари ҳамда етказилган моддий зарар миқдорини аниқлаш юзасидан тегишли мутахассислар томонидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда.

ТошкентЯнгиҳаётТурон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Доллардан либос» кийган аёл ижтимоий тармоқларда муҳокамага сабаб бўлди«Доллардан либос» кийган аёл ижтимоий тармоқларда муҳокамага сабаб бўлдиБугун, 17:09Аёл ҳуқуқлари ҳимоя қилиниб, мол-мулклари олиб берилдиАёл ҳуқуқлари ҳимоя қилиниб, мол-мулклари олиб берилдиБугун, 16:24Самарқандда ЙПХ ходими пиёдани уриб, ўлимга сабаб бўлдиСамарқандда ЙПХ ходими пиёдани уриб, ўлимга сабаб бўлдиБугун, 13:45Экологик қоидабузарликлар янги мезон асосида баҳоланадиЭкологик қоидабузарликлар янги мезон асосида баҳоланадиБугун, 12:00Cobalt'дан тушиб кетганми ёки бошқа гап борми? 24 ёшли йигит ўлими савол уйғотдиCobalt'дан тушиб кетганми ёки бошқа гап борми? 24 ёшли йигит ўлими савол уйғотдиБугун, 11:51Мурунтов конида оғир ЙТҲ: икки нафар ишчи ҳалок бўлдиМурунтов конида оғир ЙТҲ: икки нафар ишчи ҳалок бўлдиБугун, 11:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди