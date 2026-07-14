Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Андижонда автомобилни ёмғирдан асраш учун қилинган ҳаракат кутилмаган натижа берди. Оқ рангли Onix устига ёпилган гулли кўрпа машина кузовида из қолдирган.
Маълумотларга кўра, кучли ёмғир вақтида ҳайдовчи аввал автомобиль устига гулли кўрпа ташлаган. Кейин унинг устидан махсус тент билан ёпган.
Ёмғир тўхтаганидан кейин машина дарҳол очилмаган. Ичкаридаги намлик ва димланиш таъсирида кўрпанинг рангли бўёқлари автомобил лак қопламасига ўтиб кетган.
Натижада оқ Onix кузовида гулли нақшга ўхшаш рангли излар пайдо бўлган. Видеодаги ҳолат фойдаланувчилар орасида тез тарқалиб, турли фикрларга сабаб бўлди.
Айримлар бу воқеани ҳазил билан қабул қилган. Бошқалар эса автомобил устига нам кўрпа ёпиш хавфли экани, айниқса оқ рангли машиналарда бундай излар кўпроқ билиниши мумкинлигини таъкидламоқда.
…